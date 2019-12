Ketika bermain judi bola, kenyamanan merupakan salah satu yang diharapkan oleh player. Dengan adanya kenyaman tentu membuat para bettor bisa lebih berkonsentrasi ketika bermain judi bola dan bisa mendapatkan kemenangan. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan dari para pemain judi bola. Selain bisa memberi kepuasan tersendiri, seseorang yang mendapatkan kemenangan juga bisa menjadi seorang jutawan.

Dengan adanya keuntungan yang bisa didapatkan tentunya bisa menambah member aktif tiap tahunnya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua agen bola memberi kenyamanan seperti yang diharapkan oleh para pemain. Maka dari itu sangat disarankan untuk bermain pada agen bola resmi dan juga bisa dipercaya. Bagaimana cara untuk melihat satu agen judi bola yang bisa dipercaya dan juga resmi? Berikut ini merupakan ciri-ciri dari sebuah situs agen yang resmi dan bisa dipercaya.

Ciri Utama Situs Judi Bola Terpercaya

Contoh Lisensi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika anda ingin bermain judi bola sangat disarankan untuk memilih agen bola yang resmi ataupun terpercaya. Karena dengan bermain pada agen yang terpercaya tentunya akan memberikan keuntungan bagi Anda. Adapun ciri-ciri dari sebuah agen yang terpercaya adalah:

Sistem Keamanan Terintegrasi dengan Baik

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kenyamanan merupakan salah satu hal yang sangat penting ketika bermain judi. Dan ketika Anda bermain pada agen bola yang terpercaya tentunya selalu memberikan sistem keamanan yang berkualitas agar para pemain merasa nyaman dan terjamin.

Berbeda dengan agen bola yang abal-abal dan tidak berkualitas. Anda akan mengalami banyak masalah seperti kebobolan akun serta kesulitan dalam melakukan transaksi apalagi ketika Anda melakukan pencairan dana yang pastinya akan merugikan anda. Beda halnya dengan Anda bergabung di agen terpercaya, keamanan dan kenyamanan Anda akan terjamin.

Memiliki Lisensi Resmi

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika memasang taruhan pada agen bola adalah dengan memperhatikan lisensinya. Agen bola resmi yang sangat terpercaya pastinya memiliki lisensi resmi dan selalu mencantumkan lisensinya di halaman websitenya. Selain itu, agen yang berkualitas pastinya berada pada peringkat paling atas pada mesin pencarian google. Dengan adanya lisensi yang resmi tentunya menjadi bukti akurat jika situs agen tersebut adalah agen bola resmi yang pastinya memiliki banyak member, untuk hal itu carilah agen bola yang sudah memiliki lisensi.

Terdapat Banyak Jenis Taruhan

Untuk ciri yang khusus dari sang agen bola resmi ialah selalu terdiri dari banyak jenis taruhan, yang dimana jenis taruhan yang akan diberikan kepada anda seperti, mix parlay, 1×2, over under, odds even, asian handicap, dan yang lainnya. Dengan bergabungnya pada agen bola yang resmi tentunya ada ketersedian yang banyak jenis taruhan, maka pastilah proses saat anda bermain dan bertaruh dipastikan akan berjalan dengan lancar dan stabil. Realitasnya sang agen tersebut yang siap sedia dengan ketersediaan banyaknya jenis taruhan akan bisa dipastikan sebagai agen yang resmi.

Memiliki Pelayanan Maksimal

Agen yang sudah resmi tentunya memiliki pelayanan yang maksimal, dimana ini merupakan salah satu point penting dalam bermain judi. Pada umumnya suatu situs judi online menyediakan yang namanya layanan Customer Service nonstop selama 24 jam dan profesional. Selanjutnya pelayanan terbaik lainnya adalah ketika Anda melakukan transaksi deposit atau withdraw pelayanan yang diberikan cepat dan mudah, pilihan bank lokal yang bervariasi, hal itu tentunya memudahkan Anda dalam memilih bank yang akan Anda gunakan dalam melakukan transaksi. Dengan adanya pelayanan yang nonstop tentunya bisa membuat anda vepat menghubungi pihak situs ketika mengalami kesulitan saat bermain.

Website dan Domain

Sebuah situs judi online dapat dikategorikan sebagai situs yang terpercaya adalah dengan melihat website atau domain yang dimiliki. Sangat disarankan untuk memperhatikan sebuah situs dengan teliti karena jika suatu website memiliki domain yang berbayar maka bisa dipastikan suatu situs tersebut resmi. Pasalnya sebuah agen atau situs resmi biasanya memiliki suatu domain yang bersifat premium dan dengan itu merupakan sebuah situs yang dapat dipercaya karena biasanya situs palsu tidak akan memiliki modal untuk membayar sebuah domain dan memilih untuk menjadikan domain gratis sebagai pilihannya.

Menyediakan Bonus dalam Batas Wajar

Bukan hal yang baru lagi jika seorang agen memberikan bonus kepada membernya. Seorang agen akan memberikanan penawaran bonus dalam jumlah batas wajar. Perlu di ingat bahwa jangan sampai Anda tergiur oleh bonus dan promo yang ditawarkan oleh situs tersebut karena agen akan memberikan bonus yang masih dikategorikan wajar.

Dalam hal ini, jika suatu situs memberikan bonus dalam jumlah yang tinggi dan Anda merasa tidak masuk akan, ada baiknya untuk mengecek situs tersebut terlebih dahulu dan bandingkan dengan dengan situs yang lainnya. Intinya anda nanti diwajibkan untuk menentukan sang agen tersebut yang memberikan penawaran reward bonus dalam jumlah yang sewajarnya.

Kerugian Memilih Situs Agen Bola Palsu

Setelah mengetahui cara untuk memilih suatu agen bola yang resmi, ada baiknya juga untuk mengetahui apa saja kerugian yang Anda dapatkan ketika memasang taruhan pada agen bola palsu/tidak resmi. Adapun kerugian yang didapatkan ketika memilih situs palsu adalah sebagai berikut ini:

Data Tidak Aman

Untuk menjadi seorang member dalam satu situs tentunya Anda harus terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran. Menjadi anggota suatu situs judi bola memang mempuyai banyak keuntungan, seperti: bonus, promo-promo cashback, mudah dalam mengakses permainan, bisa menggunakan fitur chat dan masih banyak lagi.

Ketika melakukan pendaftaran sebagai member baru, anda diwajibkan untuk memasukkan data sesuai dengan identitas asli agar bisa diterima oleh agen. Akan tetapi ketika seseorang bergabung dengan sebuah agen bola penipu, data yang telah dimasukkan bisa saja disalahgunakan. Sejumlah agen bola bahkan di awal sudah menyatakan bahwa identitas para member akan dilepas ke pihak ketiga. Agen bola itu memasukkan user agreement karena tidak jarang player yang mengabaikan setiap poinnya.

Kerugian Material

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika anda mendaftar untuk menjadi seorang member tentu harus mengisi data-data pribadi. Data ini termasuk rekening yang Anda miliki. Ini diperlukan untuk mempermudah proses transaksi bonus dan deposit, sehingga proses transaksi dapat diawasi oleh pihak agen bola dan bisa ditindak lanjuti.

Perlu untuk diketahui, ketika anda tidak berhati-hati dan salah memilih agen bola, maka rekening anda bisa disalah gunakan. Oleh karena itu, jika pihak agen meminta sandi rekening maka bisa dipastikan bahwa itu merupakan agen palsu. Karena bisa dipastikan bahwa agen bola yang terpercaya tidak akan pernah meminta kata sandi rekening para membernya. Dengan memberikan kata sandi anda, maka situs judi penipu tersebut akan menggunakan rekening anda secara bebas. Jika anda memiliki tabungan di rekening tersebut, maka bersiaplah akan kehilangan uang anda seluruhnya.

Selalu Kalah Dalam Bermain

Perbedaan permainan judi online dengan judi offline adalah dimana permainan online lebih menguntungkan. Hal ini terjadi karena permainan judi bola online tidak ada campur tangan manusia langsung. Judi bola online menggunakan software khusus dengan keamanan yang terjaga untuk menghindari kecurangan.

Akan tetapi beda halnya pada agen palsu, karena mereka merancang permainannya sendiri sehingga bisa diotak-atik sesuai kehendak agen bola tersebut. Karena adanya campur tangan dari pihak agen bola membuat player susah untuk mendapatkan kemenangan. Tidak hanya selalu kalah, namun pemain juga akan mengalami banyak kerugian karena telah melakukan deposit yang tidak sedikit untuk berjudi di agen bola palsu tersebut.

Jadi bagi anda yang ingin bermain judi bola, bijaklah dalam memilih agen bola. Karena ketika anda salah memilih maka yang rugi adalah Anda sendiri. Selain merugikan secara finansial, keamanan data serta keamanan data pemain juga akan sangat rentan. Untuk itu, pemain diharapkan untuk selektif dalam memilih agen yang terpercaya untuk bermain judi bola. Semoga beruntung.