De regreso a la escuela y la nutrición de los niños

Por Evelyn Cortez

El ciclo de la vida no para y los niños están otra vez de regreso a clases.

Este es un tiempo de estrés, conmoción, y expectación porque un nuevo año escolar comienza. Todos nos preparamos con ropa nueva, cuadernos, lápices, libros, computadoras teléfonos y más. Los días relajados del verano cambiaran y usaremos los despertadores para cumplir con los horarios escolares y laborales. Los chicos ya no tendrán horarios flexibles, hay que irse más temprano a la cama, para estar descansados y llenos de energía para aprender.

Un buen sueño

Niños y jóvenes necesitan dormir de 10 a 12 horas cada noche, porque según healthkid.org la falta de sueño puede producir:

– reducción en la atención

– rendimiento inconsistente

– retrasos en el tiempo de respuesta

La falta de sueño puede provocar mal carácter, problemas en la escuela, uso de estimulantes y accidentes de tráfico. Más de la mitad de accidentes de autos son provocados por adolescentes que se “duermen en el volante”.

La Nutrición

Regresar a la escuela también tiene el reto de la alimentación, porque no solo hay que darles de comer a nuestros hijos, tenemos que garantizar que reciban todos los nutrientes esenciales para el buen crecimiento y desarrollo. Alimento saludable, buena nutrición y actividad física es fundamental para el desarrollo de todo joven porque crea buenos hábitos para el resto de su vida.

El hogar es la primera escuela y tenemos la oportunidad y responsabilidad de enseñar a nuestros niños principios fundamentales de nutrición. En casa deberíamos enseñar a nuestros niños a comer frutas, vegetales, granos, carnes, leche y derivados de la leche, y que prefieran el agua a las bebidas dulces o gaseosas. En casa deberíamos enseñar a nuestros niños a usar diariamente sus vitaminas, como cuando eran bebes.

Cuando los niños crecen los padres deberíamos darles sus vitaminas, minerales y proteínas todos los días, esta es una opción buena e inteligente para un desayuno saludable y así estar seguros de que estarán recibiendo todos los nutrientes esenciales.

Un buen desayuno

Para empezar bien el día y tener buen rendimiento en la escuela los niños deben de salir de casa con un buen desayuno.

El desayuno es la comida más importante del día, para adultos y jóvenes, por ser la primera comida y porque pone en marcha al cuerpo, esto lo corrobora William Cochran, M.D. de la American Academy of Pediatrics (Fellow of the American Academy of Pediatrics, FAAP), ex miembro del Comité de Nutrición de la American Academy of Pediatrics y Vicedirector del Departamento de Pediatría de Geisinger Clinic en Danville, Pensilvania.

Pero las estadísticas dicen que del 8% al 12% de todos los niños en edad escolar se saltan el desayuno y cuando entran a la adolescencia entre el 20% y el 30% han abandonado por completo la comida de la mañana.

Cuando pequeños mamá se ocupa de que tomemos nuestro desayuno, pero a medida vamos creciendo las excusas para no desayunar son muchas: porque nos levantamos tarde, porque no podemos comer tan de mañana, porque no sabemos qué comer, y así por el estilo.

Tarea para los padres

Amigo lector le dejo con dos “tareas” de regreso a la escuela:

– Enseñe a niños y jóvenes a dormir sus horas requeridas

– Enseñe a niños y jóvenes a comer saludable y nutrirse (recuerde que los dulces y las galletas no llegan solos a casa)

¿Por dónde empezar? Por mamá y papá, los adultos somos el mejor ejemplo para nuestros niños y recuerde que somos los primeros profesores de ellos.

Evelyn Cortez, consejera nutricional por más de 30 años. Para consejería nutritiva para sus niños llámeme: (516) 643-4180, o escríbame a control4444@msn.com