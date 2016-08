El Pokémon Go o la irrealidad del homo ludens

En su libro Homo Videns, Giovanni Sartori escribió que la primacía de la imagen, es decir, de la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible, “nos lleva a un ver sin entender”. E hizo énfasis en que la televisión, que ahora se ha trasmutado al mundo digitalizado de los dispositivos móviles, “destruye más saber y más entendimiento del que transmite”. Y eso es lo que omitimos cuando decimos alegremente que las nuevas tecnologías es “progreso”. Progreso cuantitativo, sí, pero cualitativo –del Homo Intelligens–, no. ¿Se es más inteligente porque dominamos un videojuego? ¿Se es un amo o un sirviente? ¿Entendemos lo que vemos, o lo que hacemos, mientras vemos?

Redacción LTH

Como ha expresado Augusto Zamora: “¿Para qué preocuparse del desempleo, las desigualdades, la violencia social, si lo más importante del mundo es caminar como zombis cazando muñecos virtuales?”.

Y agrega: “En sociedades privadas de valores, vaciadas de contenido, juegos como el Pokémon Go llenan los espacios ociosos, desolados, del cerebro, así como el espíritu de millones de seres. Incitados a olvidar la realidad, privados de metas e ideales, los videojuegos se erigen en depositarios de la dejadez humana, en trampas donde dilapidar el tiempo finito de vida”.

La novedosa app “gratuita” del videojuego Pokémon Go, distribuida por la compañía Nintendo, se ha viralizado a escala global desde que fue lanzada al mercado el pasado mes de julio. Desde entonces las descargas se han contado por decenas de millones. Y las acciones de Nintendo, el propietario del juego, se dispararon en más de cincuenta y ocho por ciento en la bolsa de Tokio, incrementando su valor en cerca de 20 mil millones de dólares, en la primera semana que se liberó el juego. Pero como el juego mismo, esto es lo que vemos en la superficie.

Pero ¿qué hay detrás de todo esto?

¿Quiénes alteran la realidad?

Un estudioso declaró que “las apps de la realidad aumentada mezclan lo palpable con lo virtual, pero en vez de que la gente cambie sus circunstancias, éstas se alteran y la realidad virtual parece ciencia ficción”.

Y si son alteradas, ¿quiénes son los responsables? Innegablemente son las empresas y los actores del poder político y económico que conciben las estrategias de dominio –o el control de las masas, por una “elite inteligente”, para usar las palabras de Edward Bernays– usando las high technologies.

Es esta “elite” la que controla los programas y diseñan las operaciones para la diversión efectivizada como obnubilación emotiva de la conciencia, que da a los sujetos inmersos la sensación de activar sus habilidades perceptivas y convertirse en competentes jugadores dispuestos a cumplir propósitos, cazando pokémones como un modo de entretenimiento, de placer ficcional, y para estimular un divertimento virtual que resulta en nuevas adicciones e incluso en patologías cibernetizadas.

Se trata, en efecto, de una trampa de la realidad virtual perfeccionada por el cibersimulacro, porque además de este engaño virtual se encierra uno comercial, pues para ir “subiendo” de nivel e ir desbloqueando mayor contenido del juego es necesario comprar con dinero real, con las pokemonedas, y visitar su tienda virtual: toda una estratagema de negocio, enganche e idiotización dirigida a millones de niños y jóvenes. Ya hay establecimientos comerciales que negocian para que sus espacios se establezcan como stops donde les lleguen las multitudes y el consumismo sea redondo.

La “realidad de la nada”

Los administradores y directores de mercadotecnia del grupo Pokémon Company hablan de las “virtudes” del juego: la “sana convivencia”, “la incentivación del ejercicio”, “la actividad lúdica que ha hecho que la gente salga a jugar de nuevo”, etcétera.

Pero los paisajes y lugares fijos de las pokeparadas de la realidad per se realmente no se disfrutan: sólo se convierten en escenarios de la realidad digital y no son sino un simple medio de soporte; la realidad palpable es un apéndice de la aumentada, pues ésta tiene un plano doble: lo que se tiene enfrente (la pantalla) y el trasfondo (los parajes), pero de lo que se trata es de ocuparse de lo primero; “el trasfondo está descuidado (es un pretexto), simplemente no está”. Es la realidad de la nada –el entorno real desaparece para el jugador, para quien lo único “real” es una figura irreal.

SOBRE TRAMADO

De un mundus intelligihilis al homo ludens

El pensador francés Jean Baudrillard señala que, en el ejercicio de la simulación, los referentes son liquidados y en su lugar se desarrolla “la resurrección artificial de los sistemas de signos”, pues éstos son dúctiles a toda el álgebra de sus combinatorias. Y añade que “la simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos [o mapas] de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal […]. No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real”.

Así, en las venas de este no-sistema del “ciberespectáculo”, se hace circular la falacia empírica de que se es libre y creativo mediante el acto nimio de accionar teclas, efectuar operaciones infoelectrónicas, unir datos, usar información, atender textos, acceder a pantallas, establecer contactos, pasear por centros, consumir mercancías novedosas, presentarse en las ciberredes… en una palabra, cibernavegar.

La vida inútil del “progreso”

Sin embargo, como hace más de dos décadas lo advirtió Sartori, el “progreso” del ciberespacio sólo será útil “siempre que no desemboquemos en la vida inútil, en un modo de vivir que consista solo en matar el tiempo”, e involucionemos de un mundus intelligihilis (de conceptos y de concepcio­nes mentales) al homo ludens, el hombre como animal que goza, que le encan­ta jugar, y que hoy en día parece estar tan satisfecho y gratificado en toda su historia.

Después de todo, en un mundo real donde las cifras del desempleo y el subempleo de los “Millenials” son patéticas –un reporte de Forbes indica que el 44% de los graduados universitarios de Estados Unidos, en sus 20 años, se ha quedado atascado en empleos de salarios bajos, sin futuro–, es obvio que las distracciones de la “irrealidad real” son necesarias para controlar al rebaño domesticado.

Adaptación del artículo: “La realidad suplantada: Pokémones en el ciberespacio, de Miguel Ángel Adame Cerón, publicado en La Jornada http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/28/la-jornada-semanal-realidad-suplantada-pokemones-en-el-ciberespacio.