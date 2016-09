¿Quiere que su hijo sea un buen estudiante?

By luis

Por Evelyn Cortez

Comer saludable y con alto contenido nutritivo es esencial para que un niño sea un buen estudiante.

Un niño que está bien alimentado es saludable y es inteligente porque tiene la energía suficiente para cumplir con todas sus tareas, puede estudiar, puede hacer deportes, se divierte sanamente y se porta bien.

Todos los padres queremos que nuestros niños crezcan sanos y que sean inteligentes, pero para que nuestros niños sean sanos e inteligentes debemos educarlos en el buen comer, que es llevar una alimentación natural, saludable y con alto contenido nutritivo. Cuando nuestros niños comen bien sus cuerpos pueden convertir todo el alimento y los nutrientes en energía saludable y hacen sus actividades diarias con alegría y efectividad.

¿Queremos niños inteligentes?

Entonces debemos darles una nutrición de alta calidad y asegurarnos de que tomen sus multi-vitaminas todos los días. Un niño bien alimentado y bien nutrido puede tener un año escolar exitoso, porque la buena alimentación le dará energía a su cuerpo y su cerebro funcionara mejor.

Que un niño coma bien no es solamente que llene su estómago. Comer bien significa ingerir alimentos que promuevan una buena digestión y que den buena energía al cerebro. Cuando comemos, la comida se procesa a través de todo el sistema digestivo, pero es el cerebro el que controla la digestión y la distribución de las proteínas, vitaminas, minerales y grasas. El cerebro es el dirige el proceso que sintetiza, libera, promueve y utiliza las hormonas y proteínas.

Lo que pide el cerebro

Cuando a un niño se le da comida saludable siempre querrá comida saludable, pero también cuando a un niño se le da comida chatarra siempre pedirá comida chatarra. Esto sucede porque el cerebro es el que controla la preferencia de los alimentos y toma de decisiones de que, cuándo y dónde comer para liberar la energía que necesita para que el cuerpo funcione excelentemente. Y si la “preferencia de alimentos” se da por comida saludable o comida chatarra es porque el cerebro reconoce el tipo de energía que se le da y esa es la que “pide”. De tal manera que, el tipo de comida que ingerimos crea hábitos y gustos que el cerebro mantiene.

Es importante entender que si usted da comida saludable a su niño, él se antojará por la comida saludable pero su usted da comida chatarra a su niño él se antojará por comida chatarra. Ahora bien, la pregunta que usted como padre de familia debe hacerse es: ¿qué clase de energía quiere dar a su niño energía saludable o energía chatarra? ¿Cómo quiere que sea la salud de su hijo: buena o mala? ¿Qué clase de estudiante quiere que sea su hijo: bueno o malo?

Suplementos nutritivos

Así como compramos ropa de marca porque luce más bonita y es de mejor calidad, así también debemos aprender a dar una comida a nuestros niños que sea más bonita y que sea de buena calidad y, por supuesto, también debemos aprender a dar vitaminas y proteínas en forma de suplementos nutritivos que sean más bonitos y de alta calidad.

Comida bonita y de buena calidad es la comida que el creador nos dejó en este mundo para comer: frutas, vegetales, carnes, agua. Yo pienso que la comida procesada y chatarra no estaba en los planes del creador, además de no contener nada nutritivo. Suplementos nutritivos (vitaminas) bonitas y saludables son aquellas que no tienen colores, sabores, dulcificantes, o aditivos artificiales.

Cuando se trata de buena nutrición para sus hijos, siempre busque lo mejor. Esa es la mejor herencia que puede dejarles.

Evelyn Cortez, consejera nutricional por más de 30 años. Para consejería nutritiva para sus niños llámeme al (516) 643-4180, o escríbame a control4444@msn.com.