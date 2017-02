Los secretos de un ciclista de 105 años para envejecer bien

Redacción LTH

A sus 105 años, Robert Marchand, ciclista amateur francés y acreedor de un récord mundial, está en mejor condición aeróbica que la mayoría de las personas de 50 años.

“Este hombre nos va a enterrar a todos”, bromeó un amigo suyo en diálogo con Le Parisien, luego de que Marchand recorriese 22.547 kilómetros en una hora, imponiendo una nueva marca para su edad.

Con 105 años, el francés fue testigo de las dos guerras mundiales y en la segunda incluso fue parte de La Resistencia francesa que luchó contra los alemanes y luego fue encarcelado por negarse a dar clases a los hijos de los colaboradores de los nazis.

Marchand siempre soñó con ser ciclista, pero su altura de 1,58 metros le arrebató el sueño de joven. Sin embargo, a los 84 años volvió a subirse a una bicicleta y desde entonces se entrena en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, donde rompió el récord a sus 105 años.

“Si hago 30 km, dirán que estaba dopado”, bromeó en diálogo con AFP el hombre que supo ser campeón francés de gimnasia y se desempeñó como bombero en París, criador de pollos en Venezuela y leñador en Canadá.

“Estoy bien. No lo he pasado mal por las piernas, sino por los brazos, porque tengo reuma”, explicó Marchand, quien reveló cuáles son sus secretos para seguir pedaleando a los 105 años.

Algunos de sus secretos

“Toda mi vida practiqué deporte, mucha fruta y legumbres, no demasiado café, nada de cigarrillos, y poco alcohol”, explica como factores clave de su envidiable forma física. La psicóloga y profesora de universidad Veronique Billat, que le sigue desde que cumplió 100 años completa el misterio: “Su cuerpo es pequeño pero tiene un corazón que bombea tanta sangre por minuto como el de una persona más grande”.

Además, sólo come carnes rojas una vez a la semana, aunque sí ingiere mucho pescado. Al momento de competir, nunca sube de las 110 pulsaciones por minuto y a su botella de agua le agrega una cucharada de miel.

Su personalidad también juega un papel: “Tiene una gran determinación, no duda, no tiene miedo de intentar las cosas”. Marchand dice no temer a la muerte, sólo a la parálisis. Mientras tanto, no para de rodar.

Y su condición sigue mejorando

Y a sus 105 años, la condición aeróbica de Marchand parece adquirir una mejor condición mientras más envejece, de acuerdo con un nuevo y revelador estudio sobre su fisiología, según reportó The New York Times.

El estudio, publicado en diciembre en The Journal of Applied Physiology, puede ayudar a reescribir las expectativas científicas de cómo envejece nuestro cuerpo y lo que es posible que cualquiera haga en términos de atletismo, sin importar lo viejos que seamos.

La rutina de ejercicio

Marchand, que nació en 1911, ya poseía el récord de una hora para ciclistas de 100 años o más, que estableció en 2012. Fue mientras se preparaba para esa prueba cuando llamó la atención de Veronique Billat, profesora de Ciencias del Deporte en la Universidad de Evry-Val d’Essonne en Francia. En su laboratorio, la Dra. Billat y sus colaboradores estudian y entrenan a muchos atletas profesionales y recreativos.

Estaba particularmente interesada en la rutina de ejercicio de Marchand y quería saber si alterarla podría aumentar su rendimiento y velocidad.

El conocimiento tradicional en ciencias del deporte sugiere que es muy difícil mejorar de manera significativa la condición aeróbica después de los 60 años. En general, la VO2 máx, una medida de lo bien que nuestro cuerpo puede usar oxígeno y el indicador científico más ampliamente aceptado, comienza a declinar aproximadamente después de los 50 años, incluso si practicamos ejercicio con frecuencia.

Ciclista después de su retiro

De 1.52 m de altura y 52 kilos, Marchand dijo que no se había ejercitado con regularidad durante la mayor parte de su vida laboral como chofer de camión, jardinero, bombero y leñador.

Sin embargo, a partir de su retiro había comenzado a andar en bicicleta casi todos los días de la semana, ya fuera en una bicicleta fija o en los caminos cercanos a su casa en los suburbios de París.

Con los 100 años cumplidos, un prestigioso laboratorio de Evry le convenció para participar en un novedoso estudio único sobre el impacto del deporte en el consumo de oxígeno. En la primera prueba, sus resultados fueron los de un hombre de 55 años.

Y ahora, a los 105 años de edad su condición aeróbica es mejor que la mayoría de las personas de 50 años. Con todo esto y una actitud positiva, Marchand continúa siendo protagonista de una vida que ya lleva 105 capítulos y no parece tener final pronto.