Adolescentes extremadamente pobres negocian sexo por comida en EE.UU.

De acuerdo al Ministerio de la Propaganda, para impulsar otro gobierno demócrata a través de Hillary Clinton, bajo la presidencia de Barack Obama se consiguió hacer realidad un “milagro económico” para detener el colapso de la clase media. Pero como se pregunta The New York Times: “¿Si los ingresos han ido hacia arriba y la pobreza ha ido hacia abajo, cómo explicar entonces que el mensaje de la debacle económica de Donald Trump siga resonando de manera tan amplia” entre los electores? Una parte de la respuesta quizá se puede hallar en el siguiente artículo.

Michael Snyder / The Economic Collapse

Cuando la gente no tiene dinero para comer, hará casi cualquier cosa por un poco de comida. De acuerdo a una nueva investigación que acaba de ser publicada esta semana por Feeding America y el Instituto Urbano, hay millones de adolescentes en Estados Unidos que viven en familias con “inseguridad alimentaria”, y los investigadores se sorprendieron al descubrir lo que algunos de estos adolescentes están dispuestos a hacer para alimentarse.

Algunos recurren a robar en tiendas, otros trafican drogas, y un sorprendente número de chicas adolescentes admitieron que negociaron sexo por comida. No sería una sorpresa saber que este tipo de cosas sucedan en una nación económicamente deprimida del Tercer Mundo, pero esto es Estados Unidos de América.

Se supone que debemos ser la nación más rica en todo el planeta. Por desgracia, aun cuando el mercado de valores se ha disparado en los últimos años, la pobreza en Estados Unidos ha ido en aumento. Para aquellos en el extremo inferior de la escala económica, las cosas han ido de mal en peor desde el final de la última recesión y, como consecuencia de ello, millones de niños están sufriendo profundamente.

El fenómeno en números

Comencemos con algunos de los números del estudio. Lo que leerá a continuación viene directamente desde el sitio web del Instituto Urbano…

Se estima que 6.8 millones de personas de entre 10 a 17 años están en inseguridad alimentaria, lo que significa que no tienen el acceso suficiente a alimentos nutritivos. Otros 2.9 millones viven en una inseguridad alimentaria grave, y aproximadamente 4 millones viven en hogares marginales, donde la amenaza de quedarse sin alimentos es real.

La inseguridad alimentaria afecta en gran medida a los adolescentes. La mala alimentación —y el estrés del hambre y la pobreza—, pueden poner en peligro su salud y desarrollo físico y mental, y su éxito académico. Pero a pesar de la gravedad y prevalencia de la inseguridad alimentaria entre los adolescentes, sabemos muy poco acerca de cómo estos jóvenes experimentan y hacer frente al hambre.

La magnitud de lo que hacen

Los investigadores ya sabían de muchos jóvenes que pasan hambre en EE.UU. Pero lo que les sorprendió fue la magnitud de las cosas que muchos de ellos dijeron que iban a hacer, con el fin de conseguir comida…

Algunos de los jóvenes dijeron que ellos o alguien que conocen —en su mayoría adolescentes mayores— han recurrido al robo en tiendas de alimentos, la venta de drogas o el robo de artículos para vender.

Los adolescentes también reportaron conocer muchachas adolescentes que han vendido sus cuerpos para comer o tenido relaciones sexuales por dinero para poder comprar alimentos para sus familias.

Ir a la cárcel (donde reciben alimentos) o en su defecto no asistir a la escuela para ir a las clases verano (donde sirven alimentos) también fueron algunas de las cosas que hacían los adolescentes.

¿Se imagina si fuera su hija o su nieta?

Para la mayoría de nosotros esto es absolutamente impensable, pero la verdad es que esto está teniendo lugar en las calles de Estados Unidos, diariamente.

Y esto no sólo era una encuesta telefónica al azar. Los investigadores llevaron a cabo entrevistas personales con los grupos del estudio, y lo que estos niños estaban dispuestos a admitir que hacían era absolutamente asombroso. Aquí otro extracto de la presentación…

Cuando se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda, los adolescentes en todas las comunidades investigadas, menos en dos, dijeron que recurrían a comportamientos criminales, que van desde el hurto de alimentos directamente, a la venta de drogas y el robo de artículos para vender por dinero en efectivo. Estos comportamientos fueron más comunes entre los hombres jóvenes de las comunidades con las opciones más limitadas para conseguir un trabajo.

Los adolescentes en todas las 10 comunidades y en 13 de los 20 grupos de enfoque, hablaron de que algunas jóvenes venden sexo por dinero para pagar la comida. Estos temas surgieron con mayor fuerza en las comunidades de alta pobreza, donde las adolescentes también describieron entornos sexualmente coercitivos. La forma más común de explotación sexual era a través de relaciones de pareja transaccionales con adultos mayores.

En algunas comunidades, los jóvenes hablaron de ir a la cárcel o ser reprobados en la escuela (para que pudieran asistir a clases de verano y tomar el almuerzo escolar) como estrategias viables para asegurarse las comidas regulares.

Cómo lo racionalizan

Muchos de estos jóvenes entienden que lo que están haciendo está mal. Basta con contemplar lo que algunos de ellos dijeron a los investigadores…

Una chica en Portland, Oregon, dijo a los investigadores: “Realmente es como venderse uno mismo. Es como que usted tiene que hacer algo para conseguir dinero o comer”.

Otro comentario de Portland: “Ni siquiera estás saliendo con alguien… o me gustan… no me gustan, pero voy a hacer lo que tengo que hacer'”.

Muchos prefieren racionalizar lo que están haciendo como una especie de cita. Un chico en una zona rural de Carolina del Norte, dijo: “Es más como una apariencia. Al igual que si yo tuviera relaciones sexuales con usted, a cambio de comprarme la cena de esta noche… así es como las niñas lo hacen… Eso es mejor que tomar el dinero, porque si toman dinero, van a ser etiquetadas como una prostituta”.

Empeorando con el tiempo

Cuando leí la información de este reporte, me quedé estupefacto. Sí, todo el tiempo yo escribo sobre nuestro declive económico y el aumento de la pobreza, pero yo no sabía que las cosas estaban tan mal.

Y los investigadores se sorprendieron por lo que estaban escuchando también. Una de ellas dijo que el hecho de que las niñas están negociando sus cuerpos por comida “era realmente impactante para mí”, y ella cree que las cosas están “empeorando con el tiempo”…

“He estado haciendo la investigación en comunidades de bajos ingresos durante mucho tiempo, y he escrito extensamente acerca de las experiencias de las mujeres en las comunidades de alta pobreza y el riesgo de explotación sexual, pero esto era nuevo”, dijo Susan Popkin, una investigadora del Urban Institute y autora principal del informe, “Impossible Choices”.

“Incluso para mí, que ha estado prestando atención a esto y he escuchado a las mujeres contar sus historias durante mucho tiempo, en la medida en que comenzamos a oír acerca de la comida relacionada con esta vulnerabilidad, era nuevo y chocante para mí, y el nivel de desesperación que implica era realmente impactante. Es una situación que creo que solo está empeorando con el tiempo”.

Una grave crisis que está creciendo

¿Pero acaso no dicen que las cosas están mejorando?

¿Acaso no se nos dice que nuestros líderes están “arreglando” la economía?

Por supuesto, pero sólo en The Matrix. La verdad es que Estados Unidos está sumido en un declive económico a largo plazo que se remonta desde hace décadas. Con cada año que pasa la clase media se hace más pequeña como un porcentaje de la población, y la pobreza sigue creciendo. El año pasado, la clase media se convirtió en una minoría de la población, por primera vez en la historia, y un montón de los que antes eran de la clase media, ahora están entre aquellos que ni siquiera están seguros de que van a tener suficientes alimentos para comer este mes.

El hambre en Estados Unidos es una grave crisis y está creciendo. El hecho de que es posible vivir en una casa cómoda o en un barrio rico, no significa que este problema no es real.

Esta noche hay millones de estadounidenses que no sabemos cuándo será la próxima vez que comerán, y que merecen nuestro amor y compasión.

