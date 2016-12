El 94% de los nuevos empleos bajo Obama fueron a tiempo parcial

By luis

Por Tyler Durden

Hace poco más de seis años, en diciembre de 2010, escribimos “Cartografiando la Transformación de América en una Sociedad de Trabajadores a Tiempo Parcial”, en la que predijimos —y mostramos— que, a la luz de los cambios subyacentes resultantes de la segunda gran depresión, del 2008, los impactos siguen siendo enmascarados por trillones de dólares de estímulo monetario y que, muy pronto, Estados Unidos estará cambiando de una fuerza de trabajo tradicional, una donde la mayoría de los nuevos empleos son a tiempo completo, a una economía “gig”, en donde los trabajadores perderán severamente sus derechos, y enfrentarán menos oportunidades de empleo, estabilidad laboral y ventajas que sus pares antes de la segunda recesión.

También explicamos por qué, a pesar de la tasa de desempleo del 4,5%, que la Fed ha asumido erróneamente como un indicativo de que el mercado laboral está a su máxima “capacidad”, el crecimiento salarial no sólo se niega a materializarse, sino que, como mostramos ayer, el crecimiento del ingreso personal disponible real (del 2016) fue el menor desde el 2014.

Cuando escribimos por primera vez nuestro artículo, fue bautizado como la última versión vernácula de las “noticias falsas”.

Un pronóstico confirmado

Seis años después, un informe de los economistas Lawrence Katz y Alan Krueger, de Harvard y Princeton, confirma exactamente lo que advertimos. En su estudio, el dúo muestra que entre el 2005 y 2015, la proporción de trabajadores estadounidenses involucrados en lo que ellos llaman “trabajos alternativos”, se disparó durante la era de Obama, de 10.7% en el 2005 a 15.8% en el 2015. Los empleos alternativos, o “Gig”, se definen como “trabajadores de agencias temporales de ayuda, trabajadores de guardia, trabajadores contratados, contratistas independientes o trabajadores por cuenta propia”, y son generalmente inestables, sin un cheque fijo y prácticamente sin beneficios.

Los dos economistas también encontraron que cada uno de los tipos de trabajos alternativos aumentó del 2005 al 2015 —con los cambios más grandes en el número de contratistas independientes y trabajadores proporcionados por firmas contratadas, tales como conserjes que trabajan a tiempo completo en una oficina en particular, pero son pagados por una empresa de servicios de limpieza.

Trabajos alternativos son el 94%

Krueger, que hasta el 2013 fue también el principal economista de la Casa Blanca, como presidente del Consejo de Asesores Económicos bajo Obama, fue “sorprendido” por el hallazgo.

Citado por Quartz, él dijo: “Encontramos que el 94% del crecimiento neto del empleo en la última década fue en la categoría de trabajos alternativos”, dijo Krueger. “Y más del 60% se debe al [aumento] de contratistas independientes, trabajadores autónomos y trabajadores contratados”. En otras palabras, casi todos los 10 millones de empleos creados entre el 2005 y 2015 no eran un empleo tradicional de 8 horas y cinco días a la semana.

Aunque el hallazgo es una buena noticia para algunos, como diseñadores gráficos y abogados que odian ir a una oficina, para quienes la nueva tecnología y el Obamacare han hecho que sea más atractivo convertirse en un contratista independiente.

Un mercado laboral sombrío

Pero para aquellos que buscan un trabajo de oficina como un asistente administrativo a tiempo completo, el mercado es sombrío. También explica por qué, a pesar de una aparente recuperación en el mercado laboral, el crecimiento de los salarios ha sido inexistente, debido a la falta de avances en las carreras y opciones de aumento de sueldo para esta gran cohorte de empleados que fue contratado en la última década.

De otro lado, la disminución del trabajo convencional a tiempo completo ha afectado a todos los grupos demográficos. Si este cambio es bueno o malo depende de los tipos de trabajos que la gente quiere. “Los trabajadores que buscan trabajo a tiempo completo y constante han perdido”, dijo Krueger. A continuación añadió, quizá sarcásticamente, que “mientras que muchos de los que valoran la flexibilidad y tienen un cónyuge con un trabajo estable, son los que probablemente han ganado”.

Más con múltiples empleos

Sí, bueno, con el apoyo del cónyuge a un lado, también confirma otro hallazgo preocupante que Zero Hedge informó a principios de este mes, a saber, que el número de personas con múltiples puestos de trabajo ha alcanzado recientemente el mayor número de este siglo.

Tampoco es sorprendente que el estudio encontrara que los trabajadores jóvenes representaban el mayor crecimiento de los contratados que, a menudo, no reciben ningún tipo de beneficios, incluso cuando trabajan a tiempo completo. El problema es particularmente frustrante para los empleados de la industria del entretenimiento, donde los conglomerados de medios dependen de los trabajadores por cuenta propia durante largos períodos de tiempo sin ofrecer beneficios, un acuerdo que se conoce con frecuencia como “permalance”.

Obama no se da por enterado

Ninguno de estos aspectos “cualitativos”, sin embargo, importan al presidente saliente, que cree que su gobierno ha sido un positivo neto para los trabajadores.

“Desde que firmé la ley del Obamacare (en el 2010), nuestros negocios han agregado más de 15 millones de nuevos puestos de trabajo”, dijo Obama, durante su rueda de prensa de despedida de año nuevo el pasado viernes 23 de diciembre.

No se adentró en los detalles de lo que eran esos 15 millones de nuevos empleos. Ahora lo sabemos; Y también sabemos por qué la Fed está cometiendo un enorme error al pensar que puede subir las tasas y reforzar las condiciones financieras, para revertir el crecimiento de los salarios, cuando las corporaciones han garantizado que no aumentarán los salarios, incluso en respuesta a tasas más altas de interés.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2016-12-23/top-white-house-economist-admits-94-all-new-jobs-under-obama-were-part-time

Traducción: A. Mondragón