El hachazo de Trump a cupones de alimentos, cortará $193 mil millones

Redacción LTH / Agencias

Una de las formas en que las familias trabajadoras de bajos salarios pueden sobrevivir en la “Superpotencia Planetaria”, es acudiendo a la ayuda del gobierno a través de programas de asistencia, como es el caso de los cupones de alimentos. Con el gobierno de Trump, sin embargo, esa ayuda corre un gran peligro.

La propuesta presupuestaria del presidente Trump dejará a millones de personas sin cupones para alimentos, como parte del conjunto de nuevas reducciones propuestas al gasto que ya suscitaron las críticas de legisladores de ambos partidos. El programa beneficia en la actualidad a 42 millones de personas.

Los recortes a los cupones para alimentos alcanzarán $193 mil millones en la próxima década —más del 25%— y se aplicará mediante una reducción al acceso y un aumento de los requisitos laborales, según los puntos de discusión divulgados por la Casa Blanca.

La reducción a los cupones para alimentos es varias veces mayor que las intentadas por los republicanos en la Cámara de Representantes hace algunos años y representa el grueso de una propuesta por $274 mil millones en 10 años dentro de la llamada revisión a la asistencia social.

Los otros hachazos de Trump

Pero los recortes a los cupones de alimentos no son los únicos hachazos que afectarán a los estadounidenses. El plan presupuestario de Trump para el año fiscal 2018, que será presentado esta semana, incluye además recortes a programas como el Medicaid, las pensiones de los empleados federales, las prestaciones sociales y los subsidios agrícolas.

En concreto, el presupuesto de Trump incluye recortes por $1.7 trillones ($1”700,000’000,000) en 10 años a los llamados programas obligatorios, según personas enteradas del plan, de acuerdo a un informe de la agencia de noticias Associated Press, obtenido de fuentes que no quisieron ser identificadas.

Los recortes abarcan las pensiones a los trabajadores federales y aportaciones más altas para las prestaciones de jubilación, así como los créditos fiscales reembolsables pagados a los trabajadores pobres.

Imposición de más requisitos

El presupuesto de Trump también pedirá darle a los estados más flexibilidad para imponer requisitos de trabajo a las personas que participan en programas que luchan con la pobreza, según fuentes que conocen el plan, lo que conduciría a una avalancha de cambios en estados liderados por gobernadores conservadores.

Esto quiere decir que como muchos de estos programas de ayuda a los pobres son ejecutados por cada estado y el gobierno federal, una orden gubernamental que permita endurecer los requerimientos podría impactar en qué tipo de personas pueden acceder a los beneficios o por cuánto tiempo.

La preocupación de muchos republicanos, como señala el Washington Post, ha sido que después de la crisis financiera muchos de estos programas crecieron y ahora quieren que los beneficiarios regresen al mercado laboral. “Queremos sacar a las personas de las prestaciones sociales del gobierno y que regresen a trabajar… esto está fuera de control”, dijo Trump al poco tiempo de haber tomado posesión.