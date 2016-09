El “Índice de las Tartas” y el precio del oro para medir la inflación real en Estados Unidos

By luis

Por Lux Fer

En un reciente artículo, publicado en LTH, se hizo mención del peculiar e inteligente método de Charles Hugh Smith para estimar la tasa real de inflación: El “Índice Burrito”. Desde el 2001 hasta el año 2016, el costo de un burrito, en las cadenas de comida rápida, ha aumentado 160 por ciento de $2.50 a $ 6.50. Pero durante estos 15 años, el gobierno dice que la inflación solo ha sido del 35 por ciento.

Y no son sólo los burritos.

Un lector de la página web del economista Paul Craig Roberts, basado en la misma idea de Smith, escribió sobre el “Índice de las Tartas” e, incluso fue más allá, comparó cuanto oro podía comprar hace más de 45 años con su salario, y lo que podía comprar hoy del metal precioso.

“Cuando yo era un joven, 1969-1970, como miembro del sindicato Brotherhood of Railway, Airline and Steamship Clerks, trabajé para la Union Pacific Railroad (en la división CC & H). Durante ese tiempo ganaba alrededor de $4.50 la hora, o $35 al día. Sin tiempo para cocinar, mi principal alimento básico eran las tartas de pollo o de res. El tamaño estándar del pastel, en aquellos días, pesaba alrededor de 16 onzas y realmente estaban llenos de carne. Nada que ver con la versión más pequeña de hoy en día, el pastel solo pesa 7 onzas”, escribió el lector. Pero ahora viene lo mejor, de aquellos tiempos.

Ganaba 1 onza de oro al día

“Solía comprar las tartas en el supermercado local, a 10 por $1. En este contexto, yo era capaz de adquirir potencialmente 350 de estas tartas con un día de pago. Y en aquel entonces, el oro tenía un precio de $35 la onza. Así que también sería cierto afirmar que yo estaba ganando una onza de oro por un día de trabajo, sino también que con una onza de oro se podía comprar 350 pasteles de carne de res”.

Casi medio siglo después la historia es totalmente diferente, como el día y la noche.

“Es interesante notar”, agrega el lector de Craig Roberts, que hoy en día un pastel similar se vende actualmente en Amazon.com por alrededor de $4.00. Hagamos las matemáticas, 350 de estos pasteles costarían hoy $1,400, que no está lejos de ser el precio actual de la onza de oro”.

Hoy en día, ni con el soñado sueldo de $15 la hora —que recién se hará realidad en unos años—, se lograría lo mismo. A $15 la hora, se tendría que trabajar más de 93 horas para cubrir los $1,400, lo que antes equivalía a solo 8 horas —es decir, una inflación laboral del 860%. Y lo mismo equivaldría para comprar una onza de oro.

Pagándose los estudios sin problemas

El otrora obrero en los tiempos de oro del “Sueño Americano”, también escribió que, después de trabajar para la UPRR por varios años, “fui capaz de dejar de trabajar y obtener una licenciatura en una universidad estatal. Esto me puso en una deuda (matrícula, alojamiento y comida, libros, más gastos adicionales) por un total de $1,700 —una cantidad que era fácilmente repagada en aquellos días”.

Lo anterior suena como un cuento de hadas para los millones de graduados universitarios estadounidenses que, desde la recesión económica del 2008 que no termina, están no solo endeudados por decenas de miles de dólares cada uno, sino, lo que es más crítico, compiten por puestos laborales de bajos salarios, donde sus títulos están de adorno.