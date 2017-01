El papel moneda, el dinero invisible y las Tarjetas de Amazon

By luis

Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, dice que EE.UU. debería “deshacerse de la moneda”. El argumento es que el papel moneda sólo es útil para los traficantes de drogas, los terroristas, los evasores de impuestos y los lavadores de dinero. ¿Y qué hay con las Tarjetas de Amazon?

Por Simon Black

A mediados de 1800 en un momento en que el Reino Unido seguía siendo la superpotencia dominante en el mundo, un científico inglés llamado Francis Galton escribió una serie de documentos en las que defendía la crianza selectiva de los seres humanos.

Las ideas de Galton se conocieron como eugenesia.

El concepto era que el genio y el talento eran rasgos hereditarios pasados ​​de generación en generación, y que, para asegurar el crecimiento de nuestra especie, los mejores y más brillantes deben ser criados como el ganado.

Ponto, los científicos comenzaron a tomar medidas de los ángulos de la nariz y las laderas de la frente, con el fin de establecer una correlación entre las características físicas y el talento.

La comunidad científica concluyó que una persona con ciertos rasgos físicos estaba predispuesta para tener un gran éxito y logro.

Pero funcionó en ambos sentidos.

Falsa ciencia como justificación

Si su frente era demasiada ancha, o la relación entre su nariz y mandíbula demasiado pequeña, era visto como moralmente e intelectualmente inferior.

Dado que muchas razas comparten características físicas similares, esta falsa ciencia se convirtió en la justificación moral de la segregación, la esclavitud, e incluso el genocidio.

Hoy en día nuestra especie es claramente más iluminada, y podemos estar sorprendidos del porque tales ideas ridículas solían ser tomadas en serio.

Llegará un momento, sin embargo, cuando nuestros descendientes dirán lo mismo de nosotros, en el Siglo XXI.

“Deshacerse de la moneda”

Un caso a destacar: a medio mundo de distancia, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz hizo comentarios de que Estados Unidos debería “deshacerse de la moneda”.

Él quiere decir del papel moneda, de cómo EE.UU. no sólo debe deshacerse de los billetes de $ 100… sino de TODOS los papeles moneda —de los billetes de 50s, 20s, 10s, 5s, e incluso 1s— y que todos dependamos del dinero invisible a través de las tarjetas emitidas por las entidades bancarias.

¿Lo adivinó? Stiglitz sugiere que la gente común no necesita del papel moneda, y que sólo es útil para los traficantes de drogas, los terroristas, los evasores de impuestos y los lavadores de dinero.

Este pensamiento es tan del siglo veinte, y es simplemente incorrecto.

ISIS es un gran ejemplo

El ejército estadounidense ha volado literalmente más de mil millones de dólares de las reservas de dinero efectivo físico de ISIS (el Estado Islámico) durante los ataques aéreos.

Pero esto no ha afectado sus actividades terroristas, ni un cachito.

Esto se debe a que el grupo terrorista más notorio del planeta utiliza tanto la moneda más antigua del mundo (el oro) como la moneda más reciente del mundo (el Bitcoin) —y porque EE.UU. también ha armado a ISIS.

Probablemente el profesor Stiglitz nunca ha estado cerca de un terrorista, por lo que probablemente no tiene ni idea de cómo realizan sus transacciones financieras.

Stiglitz también se basa en la vieja afirmación de que el efectivo facilita la actividad ilícita.

En la Edad de las Tinieblas

Una vez más, este pensamiento sólo revela una mentalidad de la Edad de las Tinieblas.

En el mundo de hoy, los traficantes de drogas y las prostitutas aceptan tarjetas de crédito.

No importa lo que esté vendiendo en una esquina de la calle, ya sea perritos calientes o marihuana, hay un montón de soluciones (como Stripe, Square o PayPal) para permitir fácilmente que cualquier persona acepte pagos con tarjeta de crédito.

Pero estos intelectuales parecen atrapados en esa fantasía de Pablo Escobar, de que los narcotraficantes tienen habitaciones enteras llenas de dinero.

Las tarjetas Amazon como dinero

Lo que Stiglitz, y tal vez muchas agencias policiales, no se dan cuenta es que una de las herramientas más grandes en la actividad ilegal de enmascaramiento es en realidad Amazon.com.

Específicamente, las tarjetas de regalo de Amazon.

Si usted está buscando pagar tranquilamente y fácilmente grandes sumas de dinero, incluso decenas de miles de dólares, puede hacerlo con las tarjetas de regalo de Amazon.

Las tarjetas de regalo de Amazon son esencialmente un “equivalente en efectivo”.

Amazon vende casi todo en el planeta, por lo que sus tarjetas de regalo pueden ser gastados o rápidamente revendidos por dinero en efectivo.

(Es más, puedes ocultar una transacción financiera usando una tarjeta de regalo de Amazon para comprar otra tarjeta de regalo…).

Curiosamente nadie habla de prohibir las tarjetas de regalo de Amazon. Eso se debe a que estos políticos y académicos están atrapados en los años ochenta.

En su lugar, casi todos han saltado a bordo del tren de la “prohibición de dinero”.

Estos chicos no lo entienden.

El efectivo es nuestra opción

El efectivo no se trata de evasión de impuestos o una actividad ilegal.

Se trata de tener una opción.

Cualquier persona racional que realmente mira los números en el sistema bancario tiene que estar preocupado.

En muchas partes del mundo, los bancos son lamentablemente capitalizados y EXTREMADAMENTE ilíquidos (es decir están quebrados).

Esto es especialmente el caso en Europa, ahora mismo, donde los sistemas bancarios de naciones enteras están tambaleándose en la insolvencia.

En Estados Unidos, la liquidez es también un hecho, y los bancos juegan todo tipo de maniobras de contabilidad para ocultar su verdadera condición financiera.

Los bancos tienen TU dinero

Además, nunca olvide que en el momento en que usted deposita fondos en un banco, ya no es TU dinero. Es el dinero del banco.

Como depositante, usted no es nada más que un acreedor sin garantía del banco, y ellos tienen el poder de congelarle los ahorros de toda su vida sin siquiera darle una llamada de cortesía.

El efectivo físico ofrece a los consumidores otra opción.

Si usted no quiere mantener el 100% de sus ahorros atados en un sistema que está manipulado contra usted y tiene una larga historia de exprimir a sus clientes, en su lugar puede optar por mantener el dinero en efectivo físico.

Mantener el dinero físico tiene pocos inconvenientes, especialmente porque la mayoría de la gente apenas gana algún interés en sus cuentas de cheques o ahorros.

Más centralización y control gubernamental

Tener el dinero físico significa que no hay nadie más entre usted y sus ahorros.

Pero el profesor Stiglitz y sus colegas no quieren eso.

Quieren una burocracia masiva y centralizada para tener control sobre sus ahorros.

Esto viene de un hombre que escribió en su libro del 2012 El precio de la desigualdad,

“El éxito de [Apple y Google], y de hecho la viabilidad de toda nuestra economía, depende en gran medida de un buen desempeño del sector público. Hay empresarios creativos en todo el mundo. Lo que marca la diferencia… Es el gobierno”.

Sam Walton, Richard Branson, Steve Jobs, y millones de otros empresarios son aparentemente inútiles. Parafraseando a Barack Obama, “no construyeron eso”.

Todo lo que importa es el gobierno.

Al igual que su llamado a eliminar el dinero en efectivo, el libro entero de Stiglitz es un apasionado argumento para MÁS centralización y control gubernamental.

Hace 150 años, las ideas espantosas de Francis Galton eran consideradas ciencia.

Las ideas de Stiglitz son lo que hoy pasa como ciencia.

Son igualmente ridículos.

Y un día nuestros futuros descendientes mirarán hacia atrás en nuestro propio tiempo y se preguntarán cómo tanta gente podría haberse dejado engañar.