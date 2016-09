“Estamos peor que la Gran Depresión”, de los 251 millones de civiles en la fuerza laboral, más de 94.4 millones no lo están

Por Tyler Durden

Aunque Obama ha promocionado en repetidas ocasiones la tasa de desempleo Sub-5.0% (un 4.9% más recientemente) como una confirmación de que su “recuperación económica” ha sido un éxito, lo que ha recibido poca atención de los medios de comunicación ha sido el aumento, sin precedentes, de los estadounidenses que ya no están en la fuerza de trabajo.

De los más de 251 millones de civiles que estuvieron en la fuerza laboral no institucional, en agosto pasado, más de 94.4 millones no estaban en la fuerza laboral, de acuerdo al Buro de Estadísticas del Departamento de Trabajo, lo que significa un nivel casi récord. Esto significa que los desempleados son el 37%. Y más curiosos aún, de acuerdo a las mismas estadísticas, solo 5.9 millones están buscando empleo.

La respuesta tradicional de apologistas económicos y los medios de comunicación, ha sido que este número es el resultado de un cambio demográfico en la sociedad de Estados Unidos, con los trabajadores de edad avanzada que ya no está en la fuerza laboral.

Desde hace años, sin embargo, hemos argumentado que esto es un engaño, y que millones de trabajadores en su edad óptima para trabajar, han caído (en desgracia) como resultado de los cambios drásticos en el mercado laboral de Estados Unidos, junto con la grave crisis estructural de la demanda de puestos de trabajo existentes, que —por ejemplo— ha elevado el número de camareros y camareros empleados a su máximo de todos los tiempos e, incluso, ha llevado que el número de trabajadores industriales sea más bajo de lo que era en diciembre del 2014.

Y la NPR acaba de confirmar, precisamente, lo que hemos dicho desde hace tanto tiempo, cuando dijo que, si bien la tasa de desempleo del país es la mitad de lo que era en el pico de la Gran Recesión: el número de desempleados “esconde un gran problema: Millones de hombres en sus mejores años para trabajar, están fuera la fuerza laboral —lo que significa que no están trabajando o incluso ni siquiera están buscando un puesto de trabajo”.

Hace 56 años todos trabajaban

Citando un reciente informe del Consejo de Asesores Económicos de Obama, la NPR notó que el 83.3% de los hombres en edad de trabajar, de 25 a 54 años, están laborando y que el 83.5% del restante 11.3% no había trabajado en el año anterior. Así que, esencialmente, unos 10 millones de hombres ente grupo no están en la fuerza laboral.

Para poner ese número en su contexto, en la década de 1960, casi el 100 por ciento de los hombres entre las edades de 25 y 54 trabajaba.

Así que la gran mentira de la “recuperación” de Obama es grave: “Uno de cada seis hombres en la edad óptima de laborar no tiene un trabajo; es peor de lo que era en la depresión en 1940”, dice Nicholas Eberstadt, un investigador económico y demógrafo en el American Enterprise Institute, quien escribió el libro “Men Without Work: America’s Invisible Crisis”. Se dice que estos hombres ni siquiera se cuentan entre los desempleados, porque no están buscando trabajo. De acuerdo con Eberstadt poco se sabe acerca de ellos, pero hay numerosos factores que causan que estos hombres tengan menos probabilidades de estar en la fuerza de trabajo —la falta de título universitario, ser soltero, haber estado en la cárcel, ser negro, etc.

¿Y qué es lo que están haciendo?

¿Por qué estos hombres no están trabajando? ¿Y quiénes lo que están haciendo en su lugar? Una anécdota de la NPR arroja algo de luz:

Puede ser que sean como Romeo Barnes. Vive en District Heights, Maryland, y su último trabajo como recepcionista de Wal-Mart fue hace 11 años. Él está en sus 30 años, es negro, soltero y tiene parálisis cerebral parcial.

“Tengo amigos sin discapacidad que no pueden encontrar trabajo, así que no soy el único”, dice Barnes.

Él dice que ha buscado puestos de trabajo administrativos, pero que su discapacidad y no tener un título universitario lo ha dejado rezagado.

“Tradicionalmente, los menos educados tienen que hacer los trabajos peor pagados. Pero ya hay máquinas que lo hacen”, dice.

De hecho, los economistas dicen que la tecnología y la competencia en el extranjero están eliminando muchos puestos de trabajo. El número de personas que cobran seguros de invalidez, como Barnes, también se ha incrementado.

Eberstadt de AEI dice que los antecedentes criminales también pueden jugar un factor. Unos 20 millones de estadounidenses tienen condenas por delitos graves —la gran mayoría de los cuales son hombres. Pero, dice, es difícil saber qué tan grande es ese factor, debido a que el gobierno no lleva datos sobre su situación laboral.

“Con algo del orden se sabe que uno de cada ocho hombres adultos tiene una condena por delito, y no tenemos la más mínima pista sobre sus patrones de empleo”, dice Eberstadt.

El “niñero” de la casa

Lo que los hombres desempleados no están haciendo en gran número es quedarse en casa para cuidar de la familia. El 40% de las mujeres que no trabajan están al cuidado de sus familias; eso es cierto en sólo el 5% de los hombres desempleados. Pero existen: tomemos el ejemplo de Jory Rekkedal, de Virginia Beach, que dejó su trabajo hace un año para cuidar de sus dos niñas.

“Para mí fue casi como una transición a la jubilación… Es decir, una jubilación muy temprana, yo sólo tengo 36 años de edad”, dice.

Y si vuelve a trabajar, no está seguro de por cuanto tiempo lo hará.

“Las cosas se mueven muy, muy, muy rápido [en Investigación y Tecnología], y me preocupa que si vuelvo a buscar un trabajo y lo encuentre, dentro de dos años me vayan a decir, ‘Lo siento, hermano, ya no lo necesitamos para que trabaje aquí nunca más'”, dice Rekkedal.

Qué futuro les espera a los hombres en el nuevo mercado laboral

Tara Sinclair, economista jefe para el sitio de búsqueda de empleo Indeed.com, dice que los trabajos físicos están siendo reemplazados por los trabajos de cuello blanco, y esa tendencia no favorece a los hombres. “La pregunta es, ¿es la nueva normalidad? O, con las condiciones económicas y oportunidades adecuadas, ¿estas personas serán capaces de volver al mercado de trabajo?”, dice ella.

Pero hay algo peor: Sinclair dice que si los hombres continúan saliendo de la fuerza laboral, esto podría aumentar el gasto de asistencia social del gobierno y tensar red de seguridad social, causando un freno en el crecimiento económico.

Algunos, como Richard Hintzke, dicen que esperan volver a trabajar. Él cerró su negocio de valoración de casas en Detroit, después de que el mercado de la vivienda cayó en el 2009 y consideró sus opciones.

“Usted sabe, parecía como sí el cielo se estuviera cayendo, así que vi que era un buen momento para desconectarme”, dice. Hintzke, que tiene 53 años y no tiene hijos, se trasladó a Austin, Texas, y ha vivido de la inversión de alquilar propiedades.

Pocas esperanzas para mejorar

Sin embargo, para el resto, por ahora —según los expertos y los pocos trabajos que crea la nueva economía tercermundista de EE.UU., de meseros y meseras— hay pocas esperanzas de conseguir que esas decenas de millones de trabajadores inertes entren de nuevo en la fuerza laboral.

Y en ausencia de un cambio sustancial en el mercado laboral y la escasa posibilidad de que estos trabajadores vuelvan a estudiar para mejorar sus habilidades, las posibilidades de que esta tendencia se invierta son casi nulas.

Por lo tanto, esto significa que a medida que la crisis se siga acelerando por cortesía de la Reserva Federal, el número de personas cada vez más enojadas por no estar en el mercado laboral —o estar laborando, pero ganando un salario de pobreza— seguirá aumentando, hasta que un día, quien sabe cuándo, ni siquiera todas las redes de seguridad social del gobierno serán capaces de prevenir lo que venga después.

