Generación “Snowflakes”: Porcentaje de adultos jóvenes que viven con sus padres no ha estado tan alto desde 1940

By luis

Por Michael Snyder

¿Le hemos fallado a esta generación de adultos jóvenes —los “Snowflakes”— al no equiparlos para poder enfrentar las duras realidades del mundo real? Según el Wall Street Journal, el porcentaje de estadounidenses entre los 18 y 34 años que actualmente viven con sus padres es el más alto en 75 años. En este punto casi el 40 por ciento de nuestros jóvenes adultos, en ese rango de edad, están viviendo en casa de sus padres, y muchos están preocupados de que esto podría tener algunas implicaciones alarmantes para el futuro de nuestra nación.

En los Estados Unidos de hoy, más de 60 millones de personas viven en hogares multigeneracionales, y es bueno tener una familia junta. Pero en algún momento los adultos jóvenes necesitan aprender cómo vivir su propia vida independiente, y en millones de casos esta independencia se está retrasando o nunca sucede en absoluto.

Hay muchos factores involucrados en esta tendencia. En primer lugar, hay una verdadera falta de buenos puestos de trabajo a pesar de la supuesta “recuperación económica”. Millones de adultos jóvenes se gradúan de la universidad sólo para descubrir que hay un número muy limitado de buenos trabajos disponibles para nuestros graduados universitarios. Así que algunos de ellos son capaces de obtener los tipos de trabajos que estaban esperando, pero millones de otros no.

Contrario a la tendencia

Normalmente, cuando una recesión termina, el porcentaje de adultos jóvenes que viven con sus padres comienza a bajar. Pero esto no ha sucedido en esta ocasión. En cambio, el porcentaje de adultos jóvenes que viven en casa ha seguido aumentando…

La tendencia (actual) es contraria a la de los ciclos económicos anteriores, cuando después de un repunte relacionado con la recesión, el número de jóvenes estadounidenses que viven con familiares disminuyó a medida que la economía mejoró.

El resultado es que hay mucha menos demanda de vivienda de lo que se esperaría para la generación del milenio, ahora la más grande en la historia de los Estados Unidos. El número de adultos menores de 30 años ha aumentado en 5 millones en la última década, pero el número de viviendas para ese grupo de edad creció sólo 200,000 en el mismo período, según el Harvard Joint Center for Housing Studies.

Retrasando el matrimonio

Otro factor importante en todo esto es el hecho de que los estadounidenses se casan más tarde que nunca antes y que están teniendo menos hijos que las generaciones anteriores.

En los viejos tiempos, la gente se casaba joven y establecían sus propios hogares, incluso si eran pobres. Pero en estos días tenemos hordas de adultos jóvenes solteros que están perfectamente contentos con vivir a costa mamá y papá.

Parece haber una verdadera falta de dureza para esta generación de adultos jóvenes, y muchos han percibido que esta falta de firmeza ha causado que se refieran a ellos como la “Generation Snowflake”. En los últimos 12 meses este término se ha vuelto tan común que The Guardian lo ha calificado de “el insulto definitivo del 2016″…

Débiles y muy susceptibles

Hasta hace muy poco, llamar a alguien un “snowflake” e implicarle la palabra “generación”, se usaba típicamente para describir, o insultar, a una persona en su adolescencia o principios de los 20 años. En noviembre pasado, el diccionario inglés Collins agregó “Generación Snowflake” a su lista de palabras del año, donde está junto a otras nuevas adiciones de moda como “Brexit” y “Hygge”. La definición de Collins es la siguiente: “Los jóvenes adultos de la década de los 2010, vistos como más débiles y más propensos a ofenderse que las generaciones anteriores”. Dependiendo de lo que lea, ser parte de la “generación Snowflake” puede ser tan benigno como los que se toman selfies o hablan demasiado sobre los sentimientos, o puede inferir sentido de derecho, un narcisismo indomable, o una forma de identidad política que se resiente ante la libertad de expresión de los demás.

La frase llegó a ser prominente en el Reino Unido a principios del 2016, después de que Claire Fox, directora del think tank Institute of Ideas, la usara en su libro “I Find That Offensive”, para dirigirse a una generación de jóvenes a quienes ella llama “los fácilmente ofendidos y flacuchos”.

¿Una falla en la crianza?

Por supuesto hay excepciones. Tengo algunos amigos cercanos que son adultos jóvenes en este rango de edad, y son gente extraordinaria.

Pero en general, parece que hemos fracasado dramáticamente en esta generación. Tal vez sea porque tendemos a proteger a nuestros hijos desde una edad muy temprana y queremos protegerlos tanto del peligro, que nunca les permitamos estar expuestos a los desafíos que necesitan enfrentar para endurecerse y madurar.

Y ciertamente no ayuda que muchos de nuestros jóvenes adultos entren en “el mundo real” ahogados en decenas de miles de dólares de deuda estudiantil. Según CNN, alrededor del 70 por ciento de todos los graduados universitarios en los Estados Unidos abandonarán la universidad con una deuda de préstamos estudiantiles, y el saldo promedio de los préstamos para esos graduados universitarios es de aproximadamente $28,950.

Sin advertirles las implicaciones

Y pagar la deuda de préstamos estudiantiles puede ser extremadamente doloroso, y puede incapacitar financieramente a los jóvenes que están tratando de comenzar sus nuevas vidas.

Cuando ellos están en la secundaria y mirando hacia el futuro, les animamos a ir a las mejores universidades que posiblemente puedan entrar, y les decimos que ni siquiera se preocupe por el costo. Les prometemos que habrá un montón de buenos trabajos una vez que se gradúen, y los empujamos a caer en préstamos, sin advertirles incluso que consideren las implicaciones futuras.

De acuerdo con un artículo impresionante en el Wall Street Journal, a muchos “baby boomers” (nacidos entre 1948 y 1960) les sacan dinero de sus cheques del Seguro Social debido a los préstamos estudiantiles no pagados. Así que cuando usted debe un préstamo estudiantil, esto literalmente tendrá que pagarlo por el resto de su vida.

Pagando deudas propias y ajenas

El Gobierno ha recaudado alrededor de 1,100 millones de dólares de los beneficiarios del Seguro Social de todas las edades, para el pago de préstamos estudiantiles adeudados desde el 2001, incluyendo $171 millones el año pasado, dijo la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno. La mayoría de los beneficiarios afectados en el año fiscal 2015 —114,000— tenían 50 años o más y recibían beneficios por incapacidad, con el típico deudor perdiendo alrededor de $140 al mes. Alrededor de 38,000 eran mayores de 64 años.

El informe destaca el fuerte crecimiento de los baby boomers que entran en la jubilación con un deuda estudiantil, fue porque la mayoría de ellos se prestó para cubrir sus propias educaciones, pero algunos lo hacen porque respaldaron los préstamos para la educación de sus hijos. En general, alrededor de siete millones de estadounidenses de 50 años o más debían alrededor de 205,000 millones de dólares en deuda federal estudiantil el año pasado. Aproximadamente 1 de cada 3 estaban en mora, aumentando la probabilidad de que los embargos aumenten a medida que más boomers se retiren.

Una vida ahogado en deudas

Lo que estamos haciendo claramente no funciona, pero no soy particularmente optimista de que este sistema se arregle en el corto plazo.

Si usted es una persona joven, usted necesita tener un plan sólido antes de perseguir una educación universitaria costosa. Muchos jóvenes sólo buscan un título en lo que quieren, sin siquiera considerar si eso lo llevará a lograr una buena carrera. Y en lugar de trabajar duro para graduarse en cuatro años, muchos deciden que quieren estirar la “experiencia de la universidad” por cinco o seis años, para poder ir de fiesta tanto como sea posible, antes de entrar en el mundo real.

El mundo real es un lugar frío y cruel, y si empiezas tu nueva vida ahogado en deudas eso sólo va a hacer las cosas aún más difíciles para ti.

Texto original: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/generation-snowflake-percentage-of-young-adults-living-with-their-parents-hasnt-been-this-high-since-1940

Traducción: A. Mondragón