Economía: Hasta en las tienda de $1 Dólar “las cosas están peor”

Desde hace ocho años, cuando se desató la primera Gran Recesión del presente siglo, las grandes cadenas de tiendas de productos de “$1 Dólar” comenzaron a crecer, puesto que era la única alternativa de millones de personas de bajos salarios para poder comprar sus alimentos a precios reducidos. Pero la recesión no ha terminado, a pesar de las mentiras del gobierno, y lo que es más “las cosas están peor”, según lo admitió el Jefe Ejecutivo de “Dollar General”.

Por Tyler Durden / Zero Hedge

Si había alguna confusión sobre cómo la mitad inferior de los consumidores de Estados Unidos sobrevive en estos días, es porque, después de todo, pueden recurrir a las grandes cadenas tienda de a dólar, como Dollar General y Dollar Tree.

Pero lo irónico de este fenómeno es que, a pesar de los precios reducidos, la cadena de tiendas Dollar General dijo que estaba bajando los precios de sus artículos más populares, tales como el pan, los huevos y la leche, intensificando así una guerra de precios con el gigante minorista Wal-Mart Stores, para volver a recuperar el valor de sus acciones en el mercado, que cayeron a un récord del 18% —después de que la compañía no cumplió con los ingresos previstos, culpando a la competencia agresiva de precios más bajos de los alimentos y a la reducción de SNAP, o cupones de alimentos, en 20 estados clave.

Dollar Tree, Inc., otra mega cadena de tiendas de descuento y rival —con decenas de tiendas en Long Island y el área metropolitana de Nueva York—, reportó ventas por debajo de lo esperado, hundiendo sus acciones en un 10%, la mayor caída desde que ingresó a la bolsa de valores en 1995.

Dollar General —que cerró sus tiendas en Nueva York, pero tiene tiendas en Nueva Jersey—, cuya selección de precios está entre los más bajos del país, ha reducido sus precios en un 10% en promedio, en alrededor de 450 de sus artículos más vendidos, a través de sus 2,200 tiendas durante el segundo trimestre, dijo su CEO Todd Vasos, en una conferencia telefónica. Y eso sólo fue el comienzo. Citado por Reuters, dijo que la compañía espera extender las reducciones de precios a más categorías de productos y mercados.

La guerra con Wal-Mart

Uno de los factores para la disminución de las operaciones es la agresiva reducción de costos de súper-gigante Wal-Mart, que recientemente informó de mejores resultados de lo esperado. Al parecer, la sólida actuación WMT se centró principalmente en la reducción de los márgenes de ganancias y mayores recortes de costos, en un intento de ganar la cuota del mercado de sus competidores minoristas. Como señala Reuters, la estrategia de reducción de precios de Wal-Mart le ha ayudado a aumentar sus ventas en los últimos dos trimestres.

“Wal-Mart lo ha estado haciendo mejor últimamente, bajando los precios, que podría haber afectado a las tiendas de dólar”, dijo Brian Yarbrough, analista de Edward Jones. “Históricamente, no tiene mucho impacto, pero tal vez estamos viendo algo diferente aquí”.

Los minoristas también se enfrentan a una caída en los precios de comestibles, cortando aún más sus márgenes de ganancias. Dollar General dijo que los precios de la leche se habían reducido en un 8% y el de los huevos en más de 50%.

Los consumidores están peor

Pero el factor más importante que ha afectado mucho el rendimiento de ambos almacenes del dólar, fue el giro brusco de sus consumidores, la mitad inferior de los estadounidenses, que han visto decrecer su poder de compra.

Tanto Dollar General como Dollar Tree dijeron que las presiones (salariales) en su núcleo compradores de bajos ingresos, contribuyeron a que sus ventas se redujeran. En un rueda de prensa, Vasos, tuvo que admitir sorpresivamente que, si bien en la superficie las cosas parecen estar mejor, la realidad es muy diferente para los consumidores de bajos ingresos en Estados Unidos:

“Sé que cuando nos fijamos en la población en general a nivel mundial, en EE.UU. parece que las cosas están mejorando. Pero cuando usted empieza realmente a descomponer (las cifras) y nos fijamos en el núcleo de los consumidores a quienes servimos —los estratos más bajos de la escala económica—, ese grupo demográfico no ha mejorado nada, y podría decirse que están peor. Y están peor, porque los alquileres (de viviendas), el cuidado de la salud, entre otras costos básicos de la vida, se están acelerando”.

Menos cupones de alimentos

Para empeorar las cosas, el agregó que la principal base de consumidores de la empresa, 65% de los cuales son compradores de bajos ingresos, se ha visto afectada por la reciente reducción o eliminación de los cupones de alimentos: “Ahora que en más de 20 estados se han reducido o eliminado los beneficios del SNAP, esto ha sido como un impuesto [sobre la mayoría de nuestros consumidores]”.

Él explicó que la reducción de los cupones de alimentos se filtra rápidamente a través de todo el negocio, lo que obliga a Dollar General a reducir los precios para seguir siendo competitivos. Esto es lo que dijo:

“La reducción y / o eliminación de los beneficios SNAP sucedió en abril. Ese fue el puntapié inicial, y se pudo ver de inmediato en los números. Así que yo creo que esas son las cosas que están afectando… a nuestros principales clientes, y por cierto, ya lo hemos visto esto antes. Si retrocedemos el reloj a octubre y principios de noviembre del 2013, cuando sucedió la última gran reducción de los beneficios SNAP, sucedió casi exactamente lo mismo… Obviamente, estamos algo mejor que en ese momento, pero nuestro tráfico (de ventas) se redujo enormemente a continuación, muy similar a lo que ha sucedido ahora”.

“Sin embargo, la diferencia de ahora es que vamos a tener que tomar medidas agresiva de precios para conseguir que los consumidores regresen a la tienda. Ellos necesitan un poco de motivación para regresar. Tenemos que ayudarlos a estirar su presupuesto… Nuestro principales clientes son muy resistentes. Ellos lo resolverán con el tiempo, pero necesitan un poco de ayuda, ya que ahora están buscando la forma de llegar a fin de mes con menos dinero”.

Los costos de alquiler y salud

Tree Dollar, con el 5% de sus clientes beneficiarios de SNAP, se hizo eco de su competidor, al explicar la tensión que se sentía por su propia base de compradores. Como dijo el CEO Robert Sasser, “el consumidor aún está viendo una gran cantidad de presión sobre el aumento de los costos de alquiler, así como la comida, el cuidado de la salud, los impuestos y todas las cosas. Así que aún están bajo presión. Creo que esa es la problema número uno que vemos aquí”.

Pero volviendo a Dollar General, donde los analistas se mostraron incrédulos y se preguntaban si el deterioro en el gasto puede haber sido el resultado de una recuperación y mejora inexistente entre sus consumidores, lo que llevado a sus competidores a bajos los precios. El intercambio fue divertido:

P. Entiendo los problemas con el SNAP y la deflación, pero ¿en todo esto hay algo relacionado con el trabajo del consumidor –un mercado laboral cada vez mejor, de modo que los consumidores puedan gastar un poco más y que están tratando de obtener mejores ofertas? ¿Esto no es posible?

Vasos: No lo diré, pero no es posible porque no lo hemos visto en nuestros datos. Una vez más, hay que recordar que entre el 60% al 65% de nuestra base de consumidores están la escala económica de bajos ingresos. Y cuando se tiene esto en cuenta, su vida no ha mejorado nada. Es por eso que estamos intentando asegurarnos de que tengan los suficiente productos en el interior de su casa (con el dinero que les alcance) para poder alimentar a sus familias.

Sin ninguna mejora

Y luego están los crecientes costos de atención médica y de los alquileres:

“[La] mayoría de (nuestros) consumidores, se lo aseguro, no ha conseguido ninguna mejora en cuanto a su bienestar económico. De hecho, ellos nos dicen que mientras las cosas no han empeorado en cuanto a sus ingresos, aparte de la reciente disminución de SNAP, sus gastos están subiendo a un ritmo muy rápido”.

“El cuidado de la salud es uno de los costos que más han aumentado, porque la mayoría de nuestros consumidores, mientras puedan estar trabajando, no tienen cuidado de su salud, y todos sabemos que ellos lo están pagando ahora (el Obamacare) lo que resulta como un impuesto, ¿verdad? Así que esto empieza a jugar en contra de los consumidores de bajos ingresos, y lo continuará haciendo. Sí usted empareja esto con los aumentos de los alquileres, que son reales, y en muchas partes, donde están las tiendas de dólar, la asequibilidad y la disponibilidad de las unidades de alquiler son cada vez más escasos, eso está haciendo subir los precios de los alquileres. Y eso es lo que estamos viendo que debido a que la mayoría de nuestros clientes no poseen un casa”.

Lágrimas de agradecimiento

La frase de remate:

“Y cuando bajamos los precios en nuestras tiendas… te puedo decir que he oído a los clientes que llegan llorando a nuestras tiendas, darles las gracias a nuestro personal por estar allí, por los precios que ofrecemos, porque ellos no puede permitirse otra cosa. Cuando escuche estas historias de nuestros clientes, uno debería preguntarse si ellos pueden ser acusados por el presidente de tráfico de ficción”.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2016-08-25/things-are-worse-dollar-stores-startling-admission-half-us-consumers-are-dire-strait

Traducción: A. Mondragón