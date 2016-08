Incapaces de pagar un funeral, donan su cuerpo en números récord

Redacción LTH / Zero Hedge

En la última paradoja de la ficticia “recuperación económica”, esta vez hay un matiz claramente tétrico. La agencia de noticias Associated Press informa que las facultades de medicina en Estados Unidos, están viendo un aumento en el número de personas que optan donan sus cuerpos a la ciencia, en caso de fallecer, lo cual es “atribuido al aumento de los costos del funeral”.

La “buena noticia”, sí cabe lo irónico de la frase, es que este aumento ha sido una bendición para los estudiantes de medicina e investigadores, que disecan cadáveres en clases de anatomía o los utilizan para ensayar técnicas quirúrgicas o probar nuevos artefactos y procedimientos.

“Hasta no hace mucho tiempo era tabú. Ahora tenemos miles de donantes registrados”, dijo Mark Zavoyna, gerente de operaciones del programa de donación de órganos en la Universidad de Georgetown.

Un aluvión de cadáveres

Los centros de estudios han recibido un verdadero aluvión de cadáveres: La Universidad de Minnesota dijo que recibió más de 550 cadáveres el año pasado, comparado con 170 en el 2002. La Universidad de Buffalo, en Nueva York, recibió casi 600 el año pasado, el doble que en la década anterior. ScienceCare, un banco nacional de tejidos, recibe 5,000 cadáveres anualmente, el doble que en el 2010.

La mala noticia es lo que está impulsando este cambio radical: si bien es cierto que ha habido una disminución en las inhibiciones culturales y objeciones religiosas a la disección, y la cremación tiene menos resistencia hoy en día que en el pasado, hay una razón mucho más simple por la que muchos estadounidenses recurren a esta opción: “Los funerales son caros. Eso sin duda tiene algo que ver con esto”, dijo Zavoyna.

“Por supuesto, casi tiene un efecto de bola de nieve, donde se tiene a cinco personas para donar, y luego sus familias dicen que hay otras 25 personas”.

Los costos de un funeral

Los cuerpos donados a las escuelas de medicina son incinerados, una vez que ya no son necesarios, y las cenizas, a menudo, son regresadas a sus respectivas familias, sin costo.

A partir de 2014, el costo de un entierro tradicional es de alrededor de $7,200, un incremento del 29 por ciento respecto a la década anterior, según la Asociación Nacional de Directores de Funerarias.

El exceso de cadáveres no es uniforme. Según la AP, en algunas partes del país siguen luchando con la escasez de cadáveres. Una agencia estatal en Illinois ha estado recibiendo sólo 500 donaciones durante el año, para ocho escuelas de medicina, por debajo de los 750 en la década de 1980. Aunque muchos programas evitan la publicidad, la Anatomical Gift Association de Illinois está comprando más anuncios de periódicos para tratar de aumentar el número de donantes.

Gracias a la falsa “recuperación”

Cuando las donaciones son escasas, Duke y otras escuelas buscan en los proveedores privados que obtienen cadáveres a través de donaciones, a menudo de otros países. En algunos estados, las escuelas pueden obtener cuerpos que no son reclamados por sus familias.

En cuanto a todas aquellas facultades de medicina que aún no pueden llenar su cuota de cadáver, no se preocupen: la “recuperación” pronto les llegará —gracias a la falsa “recuperación económica”—, lo que resultará en un aumento de cadáveres cuyos “propietarios” no puedan permitirse el lujo de un lugar de descanso final más digno que en la mesa de disecciones.