La muerte, los impuestos… y las deudas tras irse al más allá

Por Tyler Durden

Nada en este mundo es seguro, excepto la muerte y los impuestos… y un deuda de 62,000 dólares al momento de irse al más allá.

De acuerdo con los datos de diciembre del 2016, proporcionados a Credit.com por el buró de crédito Experian, el 73% de los consumidores tenían deuda pendiente cuando se les reportó como muertos.

Esos consumidores tenían una deuda total promedio de $61,554, incluyendo la deuda hipotecaria. Sin préstamos hipotecarios, el saldo promedio fue de $ 12,875. Entre el 73% de los consumidores que tenían una deuda cuando murieron, aproximadamente el 68% tenía deudas de tarjetas de crédito.

El siguiente tipo de deuda más común fue la deuda hipotecaria (37%), seguida por los préstamos para automóviles (25%), los préstamos personales (12%) y los préstamos estudiantiles (6%). Estos fueron los saldos promedio no pagados: tarjetas de crédito, $4,531; Préstamos para automóviles, $17,111; Préstamos personales, $14,793; Y préstamos estudiantiles, $25,391.

Las deudas después de la muerte

Eso es una gran cantidad de deuda, y, como informa Fox Business, no desaparece sólo cuando alguien muere:

En su mayor parte, su deuda muere con usted, pero eso no significa que no afectará a las personas que deja atrás.

“La deuda pertenece a la persona fallecida o a la herencia que esa persona pueda dejar”, dijo Darra L. Rayndon, abogada de planeación de herencias con Clark Hill, en Scottsdale, Arizona. Si alguien tiene suficientes activos como para cubrir sus deudas, se les paga los acreedores, y los beneficiarios reciben lo que queda. Pero si no hay suficientes activos para satisfacer las deudas, los acreedores pierden (pueden obtener algo, pero no todo, de lo que se les debe). Los miembros de la familia no se vuelven responsables de la deuda, como algunas personas creen.

Esa es la idea general, pero las cosas no siempre son tan sencillas. El tipo de deuda que tiene, donde vive y el valor de su patrimonio afecta significativamente la complejidad de la situación. (Por ejemplo, la deuda de préstamos estudiantiles federales es elegible para la cancelación después de la muerte del prestatario, pero las compañías privadas de préstamos estudiantiles tienden a no ofrecer el mismo beneficio. Ellos pueden buscar cualquier herencia del prestatario para cobrarse la deuda).

La casa como un activo para cobrar

Hay muchas maneras en que las cosas pueden ponerse complicadas. Sí usted dice que su único activo es la casa donde viven otras personas. Ese activo debe utilizarse para satisfacer las deudas, ya sea la hipoteca de esa casa o una gran cantidad de la deuda de una tarjeta de crédito, es decir, las personas que viven allí pueden tener que asumir la hipoteca. O su familia puede tener que vender la casa para pagar a los acreedores. Las cuentas con co-firmantes o co-solicitantes también pueden resultar en que la deuda caiga sobre los hombros de otra persona. Las herencias de propiedad comunitaria, donde los cónyuges comparten la propiedad, también pueden ser afectadas por las deudas adquiridas durante el matrimonio de manera un poco diferente.

Para concluir: Incluso hasta después de que usted se haya muerto, la esclavitud de la deuda es aún un ancla alrededor de su cuello.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-03-23/death-taxes-and-debt

Traducción: A. Mondragón