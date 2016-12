La presidencia de Trump podría acabar con los sindicatos

By luis

Harold Meyerson / Sin Permiso

A medida que Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin—estados que fueron antaño bastiones del movimiento sindical industrial del país — iban cayendo del lado de la columna de Donald Trump en la noche electoral, un veterano sindicalista me dijo que la victoria de Trump era “un acontecimiento del orden de la extinción para el sindicalismo norteamericano”.

Puede que tenga razón.

Hace medio siglo, más de un tercio de esos trabajadores del “Rust Belt” [“Cinturón del óxido”, antiguos estados industriales del Medio Oeste norteamericano] estaban sindicados, y sus sindicatos tenían influencia para conseguirles salarios decentes, prestaciones y pensiones.

Hoy en día, a escala nacional, casi el 7% de los trabajadores del sector privado son afiliados sindicales, lo que les otorga a los sindicatos bastante menos poderes de negociación de los que antaño tenían, y bastantes menos miembros que vayan a votar. Las maniobras políticas de los sindicatos hicieron, desde luego, lo que pudieron: Los sondeos a pie de urna mostraban que los votantes con un afiliado sindical en su hogar iban asimismo del 51 % al 43% a favor de Clinton.

Trump ganó voto sindical

En los estados en los que la afiliación sindical es predominantemente blanca, a Trump le fue mejor: ganó en realidad el voto sindical de Ohio con un 54 %, frente a un 42 % de Clinton. La misma ruina económica y social contra la que habían avisado los sindicatos cuando se opusieron al NAFTA (TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y a las relaciones comerciales permanentes con China acabó haciendo que menguaran sus propias huestes y las de los votantes demócratas, lo que contribuyó a espolear la victoria de Trump.

Ahora, irónicamente, Trump, el Congreso en manos de los republicanos y un Tribunal Supremo que pronto estará dominado por ellos, están listos para perjudicar a los sindicatos —y los intereses de los trabajadores, tanto si están sindicados como si no- todavía más.

Reversiones de un plumazo

Los avances conseguidos por trabajadores y sindicatos bajo la presidencia de Obama se produjeron principalmente como consecuencia de órdenes ejecutivas y normativas ministeriales, que Trump puede revertir de un plumazo. La normativa del Departamento de Trabajo de Obama, que amplió la idoneidad de millones de asalariados que ganen más de 22,000 dólares anuales para cobrar horas extra, y que obligaba a los contratistas federales a ofrecer bajas por enfermedad remuneradas a sus empleados, bien puede acabar derogada. Los dictámenes de la Junta Nacional de Relaciones Laborales [National Labor Relations Board] según los cuales los patronos no pueden retrasar indefinidamente las elecciones de representación sindical, una vez que sus empleados las hayan solicitado, y que los estudiantes universitarios graduados que trabajan como asistentes de enseñanza e investigación son empleados que pueden optar por sindicarse, probablemente se rescindirán.

Golpe desde el Tribunal Supremo

El golpe más demoledor para los sindicatos puede provenir del Tribunal Supremo, una vez que se confirme a un conservador designado por Trump para el puesto que ocupaba el difunto juez Antonin Scalia. Sólo la muerte de Scalia impidió que el Tribunal dictaminara en el caso Friedrichs contra la Asociación de Maestros de California [California Teachers Association] que los sindicatos de empleados públicos ya no tienen derecho a recaudar el pago de cuotas parciales de quienes no son afiliados a los que representan en litigios con los patronos y para los que negocian contratos.

En los próximos 18 meses, un dictamen judicial del caso Friedrichs u otro semejante decretará casi con seguridad que los afiliados de estos y otros sindicatos de empleados públicos pueden recibir todas las prestaciones de la representación sindical sin tener que pagar ni un céntimo a estos sindicatos. Un dictamen así presentará un inmenso desafío a los sindicatos, aunque ya se habían embarcado, mientras el caso Friedrichs estaba todavía en los tribunales, en esfuerzos para desarrollar vínculos más estrechos con sus afiliados.

Los sindicatos y los “millennials”

Las encuestas muestran que la mayoría de los norteamericanos creen todavía que los sindicatos desempeñan un papel positivo en la economía del país. Donde el apoyo a los sindicatos es más fuerte es entre los “millennials” [jóvenes nacidos a final de siglo], los cuales, como dejó claro la campaña de Bernie Sanders, se encuentran entre los críticos más vehementes y afinados del capitalismo norteamericano.

Pero la consideración cada vez mayor por parte de progresistas, centristas y “millennials” de lo indispensable de los sindicatos no disuadirá a un gobierno totalmente republicano de intentar destruirlos; por el contrario, no hará más que animarlos a dar un tajo más profundo. Los sindicatos ya se estaban enfrentando a desafíos existenciales a causa de la tecnología que substituye a los trabajadores y el creciente número de empleos no convencionales (temporales, parciales, subcontratados, de contratistas independientes, curros).

Desafíos más sobrecogedores

Que los republicanos tengan hoy poder para diezmarlos aun más solo hace sus desafíos más sobrecogedores. Mientras luchan por mantener su poder, los sindicatos deben intentar simultáneamente encarar los cambios de la economía más general incubando nuevas formas de representación de los trabajadores —en las ciudades, sobre todo —en las que conserven apoyo político.

Una cosa es segura: si la victoria de Trump se convierte de verdad en “un acontecimiento del orden de la extinción para el movimiento sindical”, extinguiría también toda perspectiva de que Norteamérica pueda volver “a ser grande de nuevo”. Ningún país ha logrado en la Historia niveles de vida decentes para la clase trabajadora (y la estabilidad social y política que genera) sin tener un movimiento sindical dinámico. Cualquiera que albergue ilusiones sobre la grandeza de Norteamérica debe albergar también la ilusión de que el sindicalismo tenga fuerza e inteligencia para sobrevivir a lo que se avecina en los años de Trump.