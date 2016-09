La “súper potencia” que crea más empleos para los “meseros y meseras”

Redacción LTH

El poderío económico de un país súper-industrializado en beneficio de su población, radica en la creación de empleos industriales de altos salarios. Irónicamente, ese no es el caso la “súper potencia planetaria” —también conocido como Estados Unidos.

Desde el 2014, la economía estadounidense ha “creado” 520,000 empleos de camareros y camareras, que ganan bajos salarios, y perdió 13,000 empleos en el sector de la fabricación, de altos salarios.

Y esta tendencia se volvió a reflejar en agosto pasado donde, según el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), el número de personas empleadas por los “servicios de comida y lugares para beber” aumentó en 34,000, mientras que perdió otros 14,000 trabajadores en los sectores industriales.

Datos que causan sospecha

Mientras que podríamos congratular a los nuevos camareros/as de Estados Unidos, “hay que algo no huele muy bien”, como dice Tyler Durden, de Zero Hedge. La razón es que “hubo un aumento en las bancarrotas o cierres masivos de restaurantes (Logan’s, Fox and Hound, Bob Evans), que no han sido reflejados en el informe mensual del gobierno”.

Sin embargo, lo que es “más sospechoso”, dice Durden, es que “según los datos corregidos del BLS, a partir de marzo del 2010 y continuando hasta agosto del 2016, sólo hubo un mes en el que los trabajadores de restaurantes perdieron puestos de trabajo, y de forma alternativa, los trabajos para los camareros/as han aumentado en 77 de los últimos 78 meses.

En otras palabras, como ya lo ha escrito en varias ocasiones el economista Paul Craig Roberts, la nueva economía laboral de EE.UU. es una típica del Tercer Mundo.

Los nuevos empleos creados

Y no son únicamente los camareos/as, los que encabezaron el crecimiento de los empleos de bajos salarios el pasado mes de agosto, apenas 151,000. Aquí está el desglose de las otras cuatro primeras categorías de trabajo donde hubo un “crecimiento” de empleos:

– La educación y el cuidado de la salud, otra categoría de baja remuneración, experimentaron el mayor incremento mensual, con 39,000 empleos creados en el mes.

– El gran aumento que hubo el mes pasado en los servicios profesionales ha desaparecido, con sólo 25 mil empleos añadidos en el sector.

– Y las 5 principales categorías fueron redondeadas por el gobierno, que sumó 25,000 puestos de trabajo (recordando que los trabajadores del gobierno no “producen” nada) y los empleos de salario mínimo en el comercio al por menor, que agregó otros 15,000 puestos de trabajo, muchos de los cuales serán sustituidos en el futuro por robots.

Siguen desapareciendo los trabajos industriales

De otro lado, la desaparición de los puestos de trabajo bien remunerados continuó, con los sectores de la fabricación, la construcción y la minería, registrando descensos mensuales de 14,000, 6,000 y 4,000, respectivamente.

En las otras categorías no hubo cambios. Sin embargo, la fuerte caída de los empleos temporales, que se redujo en 3,000 empleos en agosto, puede ser un presagio de una desaceleración por venir.

“Pero hay que estar alertas de lo que dicen los expertos de Southbay Research, quienes han reportado que la recesión industrial se está extendiendo, mientras que la economía de servicios —que solo produce empleos de una economía del Tercer Mundo— es estable”, reporta Durden. ¡Bienvenidos a nuevo Tercer Mundo laboral!