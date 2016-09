Lo que no se dice sobre el descomunal fraude de Wells Fargo

Como es usual en los medios de comunicación “presttitutos” del Ministerio de la Propagando, sólo se reportan las historias oficiales, pero casi nunca se investiga a fondo los hechos, ni se trata de descubrir que es lo que se le está ocultando al público. Este es el caso de la Wells Fargo, que anunció el despido de 5,300 empleados por abrir 1.5 millones de cuentas bancarias y 565,000 tarjetas de crédito falsas, que no habían sido pedidas por sus clientes.

Por Simon Black

La semana pasada, la Wells Fargo, la institución bancaria que ha otorgado más préstamos hipotecarios en el país, admitió que miles de sus empleados crearon en secreto millones de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, en los últimos 5 años, sin el conocimiento o consentimiento de sus clientes.

El fraude se trataba de crear una nueva cuenta de ahorro para un cliente, a continuación, transferir los fondos de su cuenta de cheques existente, a una nueva cuenta de ahorros falsa, sin tener que pedirle permiso para nada.

Esta es una práctica bastante horrenda, por decir lo menos, que el sentido común nos dice que es todo lo que usted necesita saber sobre cómo funciona la banca.

Piense en esto: Usted entregar sus ahorros ganados con gran esfuerzo y sacrificio, pero usted no tiene la más mínima idea de lo que hacen con su dinero.

Ahorros en una caja negra

La banca es como una caja negra. Hay muy poca transparencia, sobre todo con los “bancos demasiados grandes para caer”.

El informe anual de Wells Fargo, por ejemplo, muestra más o menos $300 mil millones en “préstamos comerciales e industriales”.

Eso es. Eso es todo el detalle que podemos saber. (No se trata sólo de Wells Fargo, por cierto. Cada mega-banco tiene la misma falta de transparencia.)

No tenemos idea de si tomaron los fondos de los depositantes y los convirtieron en préstamo de mil millones de dólares a una empresa que puede irse a la quiebra, o está a punto de declararse en banca rota.

Los mismo puede pasar si han estado haciendo préstamos a personas con un historial de crédito terrible —algo que fue una práctica común durante la burbuja inmobiliaria, cuando hacían préstamos hipotecarios sub-prime.

¿Los directivos lo sabían?

Nadie sabe nada sobre el funcionamiento interno de un enorme banco… hasta que la casa de naipes desploma como en el 2008.

Y ¿cómo puede saberlo alguien ahora? Cuando una entidad se vuelve tan gigantesca, compleja, con cientos de miles de empleados y miles de sucursales, es imposible hacer un seguimiento de todo.

El último escándalo bancario de Wells Fargo demuestra este punto fácilmente.

La gente en las altas posiciones ejecutivas no tienen la más mínima idea de lo que está pasando —aunque a veces sí lo saben, como lo trató de demostrar Eliot Spitzer, el ex Fiscal y Gobernador de Nueva York, cuando trató de demandar a los grandes bancos por las estafas hipotecarias durante la burbuja inmobiliaria.

Y si ellos no saben que miles de sus empleados están abriendo millones de cuentas de clientes falsos, ¿cómo pueden realmente estar seguros de que su dinero está seguro, y no ser lanzados a un nuevo tipo de inversiones tóxicas? —O sea hacen de la vista gorda, precisamente, para amasar más dinero a través de estos esquemas, como ocurrió en el 2008.

Lo que es peor, presumiendo que los altos ejecutivos del banco sabían lo que estaba pasando, esto significa que ellos eran cómplices del fraude y engaño a sus clientes.

Engaño e incompetencia

De cualquier manera, lo de Wells Fargo es un claro ejemplo del enorme engaño e incompetencia que hay dentro del sistema bancario.

La gente es seducida a entregar su dinero a un hoyo negro, cuyos manejadores le dicen: “Confía en mí, voy a tomar el buen cuidado de su dinero.”

Sin embargo, al parecer ellos nunca pierden la oportunidad de demostrar que son poco fiables y tomar decisiones lamentables con nuestros ahorros.

(Incluyendo el uso de trucos contables inteligentes para inflar sus niveles de capital y aparecen financieramente más seguro de lo que realmente son.)

No permita que lo engañen: hay un gran riesgo en un sistema donde los únicos que siempre están en riesgo son la gente que confía su dinero a quienes no se puede confiar.

Usted puede mitigar este riesgo fácilmente: Tomar una parte del dinero de su cuenta y mantener ese dinero físico a su alcance —después de todo, con la política de intereses 0% de la Reserva Federal, su dinero ahorrado solo gana el 0.01% de interés, y pierde valor porque la inflación de precios carcome el poder adquisitivo de su dinero.