Para muchos estadounidenses la economía está en ruinas

Aquí hay un misterio: ¿Por qué el “efecto de riqueza” que la Reserva Federal (Fed) diseño brillantemente desde la Crisis Financiera –para beneficio de los más ricos claro está– se ha vuelto en algo terrífico para los estadounidenses de bajos ingresos –aquellos que ganan $30,000 o menos al año?

Por Wolf Richter / WolfStreet.com

Lo anterior se refiere a la respuesta de una de las preguntas que Gallup planteó en una encuesta reciente y que fue: “A continuación, le voy a leer una lista de problemas que enfrenta el país. Por cada una, por favor, dígame personalmente cuál de estos problemas le preocupa más, más o menos, sólo un poco, o nada en absoluto. En primer lugar, ¿cuánto le preocupa personalmente?”.

Y entonces la encuesta cita una lista de 13 tópicos, incluyendo “el hambre y la falta de una vivienda”.

Resulta que, entre los estadounidenses que ganan $30,000 o menos al año, el 67% de ellos está “muy” preocupado por el hambre y la falta de vivienda. Alimentos y refugio, dos de las necesidades humanas más básicas. Ese es el porcentaje más alto que Gallup ha registrado sobre esta pregunta desde que inició está encuesta en el 2001.

Es más del 52% en el 2001/2004; Frente al 56% del 2007/2008; Y un aumento del 51% del 2010/2011. Un récord sin precedentes.

Una caída en el extremo inferior

El ingreso anual promedio de las familias de EE.UU., en febrero del 2017, fue de $58,714 dólares, según Sentier Research. Sobre una base ajustada a la inflación, esto fue aproximadamente igual que en febrero del 2016 y por debajo de febrero del 2000. El ingreso promedio significa que el 50% hace más y el 50% hace menos.

Otros estudios han demostrado que los ingresos han aumentado bruscamente en el extremo superior del espectro, pero han caído en el extremo inferior, con una ampliación de la brecha. Por lo tanto, el ingreso promedio podría estar estancado, pero para la mayoría de los que ganan muy por debajo del promedio, las cosas siguen estando mal, sino peor. ¡Y hay un montón de ellos!

Con los precios de las acciones, las casas, objetos de arte, autos clásicos, bienes raíces comerciales y similares inflados a alturas vertiginosas después de ocho años de políticas monetarias radicales, ¿por qué estas personas, que ganan $30,000 o menos, están viviendo en terribles condiciones? Más sobre esto en un momento.

Incluso entre los que ganan más

Hay otros elementos en este misterio: Incluso entre las personas que ganan entre $30,000 a $75,000, un récord del 47% están “muy” preocupados por el hambre y la falta de vivienda, frente al 40% en 2010-2011. E incluso entre los estadounidenses de altos ingresos, el porcentaje, aunque pequeño, ha aumentado al 37%, según Gallup.

Las crecientes preocupaciones sobre el hambre y la falta de vivienda pueden tener una serie de causas, incluyendo la cobertura de los medios de comunicación sobre esos temas, o la cobertura de la creciente desigualdad de ingresos y riqueza en EE.UU. En su informe de la encuesta, Gallup señala que ocasionalmente, cuando sucede algo terrible, como el 11 de septiembre, esto podría “dominar la conciencia nacional”, por lo que el hambre y la falta de vivienda retroceden como una de las principales preocupaciones –pero hoy en día no es el caso, aunque la nueva guerra de Trump en Siria, podría cambiar en algo la percepción.

Preocupados desde hace 16 años

De acuerdo al informe de Gallup: “Desde el 2001, la preocupación ha sido mayor entre las personas que viven en familias de bajos ingresos, debido a que, probablemente, aquellos que viven con recursos financieros limitados tienen más riesgo de pasar hambre o quedarse sin hogar. Y antes de 2012, una consistente mayoría de adultos de bajos ingresos ya estaban preocupados por el problema, y esto sólo ha aumentado en los últimos cinco años”.

Los estadounidenses de bajos ingresos están preocupados por los siguientes problemas básicos, en orden de prioridad:

1) El hambre / la falta de vivienda

2) Delito / violencia

3) Cuidado de la salud

4) El consumo de drogas

5) Terrorismo

6) Seguridad Social

7) Economía

Prioridades de los de arriba

En la parte superior del espectro, con ingresos de más de $75,000, las cosas parecen diferentes, en el siguiente orden:

1) Cuidado de la salud

2) Déficit de presupuesto

3) Economía

4) Seguridad Social

5) Ambiente

6) Relaciones raciales

7) El hambre / la falta de vivienda

Diferencias enormes en las preocupaciones

Para los estadounidenses de bajos ingresos todo es más arriesgado y más duro para ellos. Y sus preocupaciones son, evidentemente, mucho más altas que en otros sectores. Según Gallup:

En promedio, en los 13 temas, el porcentaje de adultos de bajos ingresos que se preocupan mucho es siete puntos porcentuales más alto que entre los estadounidenses de ingresos medios, y 17 puntos más alto que entre los estadounidenses de ingreso alto.

Pero las diferencias en la preocupación por el hambre y la falta de vivienda superan con creces esas normas. De hecho, la diferencia de 20 puntos en la preocupación por el hambre y la falta de vivienda entre los estadounidenses de ingresos bajos y medianos, es mayor que en cualquiera de los otros temas. Del mismo modo, la diferencia de 30 puntos en la preocupación por el hambre y la falta de vivienda entre los estadounidenses de ingresos bajos y altos ingresos es la más alta, junto con la preocupación por el crimen y la violencia.

Empleos sólo para sobrevivir en un país de terratenientes

En el resplandor deslumbrante y la emoción de la subida de precios de los activos que los bancos centrales de todo el mundo, y en particular la Fed de los EE.UU., han tratado de ingeniar, es fácil olvidar que no todos tienen esos activos, que mucha gente no puede ser “rica” con solo sentarse y ver como sus activos se inflan, porque la gran mayoría tienen que trabajar largas horas en empleos miserables, sólo para sobrevivir con el salario que gana y evitar por un pelo quedarse de hambre o sin una vivienda.

Son estos estadounidenses los que están pagando el precio de los esfuerzos de la Fed para “curar” el mercado de la vivienda. La Fed ha implementado estrategias complejas desde el 2008, entre ellas: reducir su tasa de política a casi cero, embarcarse en emisiones de dinero y rescatar a los bancos y sus inversores más ricos, incluyendo a Warren Buffett y su imperio financiero y de seguros.

Inflando los precios de las casas

Es más, en el 2011, la Fed comenzó a alentar y permitir que las mayores firmas de capital privado de Wall Street y otros inversionistas compraran cientos de miles de viviendas en ejecución hipotecaria, para elevar los precios de las viviendas.

Esto ha conducido a aumentos en los costos de la vivienda que han superado con creces el crecimiento de los salarios, sí los hubo. E hizo la vida mucho más difícil para estos estadounidenses que ganan con las justas para evitar el hambre y el desamparo. Hay muchos de ellos. También son consumidores. Y esto podría ser por qué la economía, que se ha arruinado para ellos, desde entonces no ha podido crecer a un ritmo razonable.

Y así, Estados Unidos se convierte en un “País de Terratenientes”.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-04-02/economy-ruined-many-americans

Traducción: A. Mondragón