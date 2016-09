¿Qué celebran los trabajadores estadounidenses en su Día?

By luis

Charles Hugh Smith / Of Two Minds

En los “festejos” del Día del Trabajo en Estados Unidos, revisemos lo que le ha ocurrido a los asalariados en los ocho años, desde la Gran Recesión, en que los bancos centrales “salvaron el sistema financiero” dándole dinero gratis a los financista: los asalariados han sufrido un duro golpe y lanzados a una zanja.

En otras palabras: Los asalariados han visto que sus ingresos reales (medido por el poder adquisitivo) se han estancado o disminuido, mientras que los pocos elegidos con acceso al capital prestado con interés casi cero, los financistas, han visto aumentar groseramente sus ingresos netos y riqueza.

Devorados por la inflación

Hagamos los cálculos: Los aumentos salariales anuales, una vez que se tiene en cuenta la inflación del mundo real (aproximadamente de 7% al 10% anual para los que alquilan, los que tienen importantes gastos sanitarios o se endeudaron para pagar una educación superior) son negativos o se miden en cientos de dólares menos —en otras palabras, todo para los de arriba, nada para los de abajo.

Aumentó la riqueza, en millones de dólares, para los financistas que tienen acceso al dinero gratuito suministrado por los bancos centrales. Incluso cualquier pequeño inversor que apostó en los mercados de burbujas han experimentado aumentos en cientos de miles de dólares —años de vidas laborales de los que ganan salarios que oscilan entre los $25,000 a $35,000 anuales. Sin embargo, eso no es todo.

La automatización laboral

Hay fuerzas que están más allá del poder de los bancos centrales: las tecnologías de automatización, de robotización y programas computarizados que han sustituido el trabajo humano, no sólo en sectores de baja calificación, sino también cada vez más en los sectores que proporcionaron la mayor parte de los trabajos de clase media.

Una razón del porqué la automatización está ganando terreno, es el creciente costo de la atención sanitaria (pagada por los empleadores y empleados en Estados Unidos, con excepción de los que reciben fondos federales del Medicaid). Los gastos de salud tienen una constante sobrecarga de trabajo —que los empleadores no lo pagan si tienes robots o programas computarizados.

Mientras que los asalariados ven que sus pequeños aumentos son exterminados por la inflación real, los empleadores ven subir a las nubes sus gastos, debido a los gastos de salud de los empleados.

La espada de la globalización

Luego está la globalización. El capital y la tecnología son móviles, el trabajo no lo es. El capital y la tecnología puede perseguir una mayor rentabilidad en cualquier lugar del planeta, pero la mayoría de los trabajadores no se pueden mover fácilmente a otro país, y luego mudarse de nuevo un año más tarde, y así sucesivamente en una búsqueda sin fin perjudicial de ingresos más altos —o al menos estables.

Las políticas de los bancos centrales que han servido en ollas el dinero gratis para los financieros, han clavado un cuchillo envenenado en la espalda de la mano de obra. Y al magnificar las inmensas ventajas del capital prestado, la Reserva Federal ha clavado un cuchillo envenenado en la espalda de la economía EE.UU.

La letal economía de consumo

Una economía basada en el consumo financiada por la deuda, como la de EE.UU., necesita de altos niveles de salarios y empleo, para permitir mayores niveles de deuda, mayores ingresos fiscales para los gobiernos y mayores niveles de consumo. Sin un aumento de los ingresos reales para apoyar una mayor deuda y los impuestos, el sistema se estanca y luego implosiona.

Tanto la economía, como el gobierno, necesitan de salarios más altos y mayor empleo (de altos salarios, no de meseros y meseras, como es la tendencia desde hace años) para mantener la expansión de la burbuja de la deuda. Si la deuda deja de expandirse, el consumo y los ingresos fiscales se desploman y el sistema se derrumba bajo el peso de la deuda existente.

Lo que exprime a los asalariados

Los asalariados están siendo exprimidos por la financiarización, la exaltación de la especulación financiera, la disminución de la productividad y el aumento de los costos impuestos por los carteles impuestos por el Estado, como el cuidado de la salud y la educación universitaria, más los alquileres de vivienda en una nación donde la propiedad de una casa es una deuda hasta la tumba —porque aún si la termina de pagar, le quedan los eternos impuestos a la propiedad, que es el alquiler que le cobra el gobierno por vivir en su casa “propia”.

Traducción: A. Mondragón