¿Qué tan alto será el precio de la gasolina en el 2017?

Larry Higgs | NJ Advance Media

El 2016 será recordado como el año de la gran alza de precios de la gasolina, pasando de menos de $1.50 por galón al comienzo del año, a un precio promedio de 2.34 dólares por galón de la gasolina regular a fines de año. Entonces, ¿qué deben esperar los conductores para el 2017?

El escenario está programado para que los precios de la gasolina vuelvan a aumentar en el 2017, pero los expertos dicen que no será tan grave como en el 2008 cuando los conductores tuvieron que pagar precios superiores a los 4 dólares el galón.

“Definitivamente serán más altos que el 2016, sin duda”, dijo Tom Kloza, un experto en petróleo del Servicio de Información de Precios del Petróleo. “El petróleo crudo oscilaba alrededor de los $26 el barril en febrero (del 2016) y ahora estamos en $53. Ha sido uno de esos años en que el precio del crudo se ha duplicado desde el mínimo”.

Grandes reservas almacenadas

Sobre los precios del petróleo crudo, del cual se refina la gasolina, se prevé que estarán entre los 40 y los 62 dólares el barril el 2017, con precios promedio entre los 50 y 55 dólares el barril, dijo Kloza.

Y no habrá mayores alzas porque “Tenemos un enorme exceso (de petróleo crudo almacenado)”, dijo Kloza. “Tomó varios años en construir ese excedente y tomará varios años en reducirlo, a no ser que ocurra algo importante, como una guerra”, dijo.

Ese exceso estaba en 485 millones de barriles de crudo el pasado jueves 22 de diciembre, según la Administración Federal de Información de Energía.

La OPEP sin mayores consecuencias

Pero ¿qué pasa con el efecto del acuerdo de los miembros la OPEP, los países productores de petróleo, para reducir la producción de crudo en un intento por subir los precios, que comienza el 1 de enero?

Kloza es escéptico sobre cuántas naciones productoras de petróleo se adherirán realmente al acuerdo, especialmente los países no pertenecientes a la OPEP, como Rusia.

“¿Por qué debemos pensar que Rusia puede mentir sobre cortar la producción de crudo?”, dijo. “Si Nigeria y Libia resuelven algunos de sus problemas, habrá más crudo en el mercado”.

Por último está el gobierno estadounidense, que está dispuesto a vender en enero 750,000 barriles de sus reservas estratégicas de petróleo crudo, para recaudar fondos para la modernización de ese programa, dijo Kloza.

“Eso podría suavizar el mercado un poco”, dijo. “Aun así, tenemos que ver qué pasa cuando los recortes de la OPEP entran en juego”.

Trump puede meter la pata

Hay otros comodines, también.

Tales eventos podrían incluir al presidente electo Donald Trump re-imponiendo sanciones contra Irán, que agregó su producción de petróleo crudo al mercado mundial el año pasado, dijo Kloza. Esos eventos podrían causar un alza de 5 a 10 dólares por barril en los precios del crudo, agregó.

Pero eso no podría tener una enorme influencia en los precios, si otras naciones no hacen lo mismo.

“El crudo es un mercado mundial”, dijo Kloza. “Si no se involucra a los países europeos en las sanciones, no significa nada”.

La inestabilidad económica en Venezuela, de otro lado, podría impulsar al gobierno a hacer propuestas a compañías petroleras extranjeras que el régimen expulsó del país, dijo Kloza.

Bajando en el invierno, subiendo en la primavera

Entonces, ¿dónde pone eso los precios de la gasolina en 2017?

Es probable que los precios bajen en enero, lo que coincide con la tradicional caída del 10 por ciento en la demanda de gas para ese mes. Kloza estima que eso podría llevar los precios a un promedio de 2.25 dólares por la gasolina regular.

Pero ¿cuándo ocurrirá la plataforma de lanzamiento de precios? “Los precios de $2.50 a $2.75 (por galón por regular), pueden ocurrir entre el Día de San Patricio y el Memorial Day”, dijo Kloza.

La EIA respalda el pronóstico de Kloza, que también prevé mayores precios de la gasolina a nivel nacional. Y sólo Nueva Jersey tiene su propio aumento excepcional, los 23 centavos por galón del impuesto estatal, que entró en vigor en noviembre.

“El año comienza con lentitud”, como es usual, “pero en la primavera volveremos a hablar de los Mets, de los Yankees y de cómo los precios del gas suben”, dijo. “No debería ser un año apocalíptico”. Pero con Trump en la presidencia, no hay ninguna certeza.