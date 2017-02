Si lo que gana apenas le alcanza para vivir en EE.UU., ¡considere emigrar!

By luis

Por Simon Black

Los números son bastante sorprendentes. Casi 7 de cada 10 estadounidenses tienen menos de $1,000 de ahorro.

Uno de cada 3 estadounidenses no tiene nada en reserva para su jubilación.

Y, según datos de la Reserva Federal, la pareja en edad promedio de trabajar sólo ha ahorrado $5,000 para su jubilación. ¿Cómo es posible esto?

¿Cómo puede ser que los ciudadanos del país más rico que jamás haya existido en la historia del mundo apenas tengan ahorros?

Sencillo. El costo de vida se ha disparado a lo largo de las últimas décadas. Para decenas de millones de personas es terriblemente difícil estar al día en el pago de sus gastos y deudas. Basta con mirar los datos numéricos.

Los precios de las casas, una vez más, están en sus máximos históricos. Y para quienes optan por alquilar en lugar de comprar, los alquileres en muchas ciudades también han alcanzado sus máximos históricos.

Una cruz para los Millenials

Esto es especialmente difícil para la generación del Milenio, que se encuentra gastando más del 40% de sus ingresos disponible en los costos de vivienda.

Si usted le agrega la deuda estudiantil (que continúa siendo una plaga entre los millennials), esto les quita más dinero de sus bolsillos mensualmente.

Y que Dios les ayude si deciden tener hijos, cuyo costo de manutención está ahora en un nivel récord.

Según un estudio publicado el año pasado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (no estoy seguro del por qué buscaron este dato…), el costo total de criar a un niño desde que nace hasta los 21 años, es ahora de $233,610.

Otros estudios privados han fijado esa cantidad en más, sobrepasando los $300,000.

Y no es simplemente la inflación, sino que los costos de cuidado infantil han aumentado tan rápidamente que, para muchas familias, es imposible mantener a ambos cónyuges en sus carreras… uno de ellos tiene que dedicarse, al menos temporalmente, a cuidar de los niños.

Luego están los costos de los seguros y la atención médica, que continúan elevándose a niveles récord.

Costos de salud en las nubes

Los costos para la atención de la salud en Estados Unidos están ahora en los niveles más altos de nunca antes.

Pero lo que es aún más importante, la TASA en la que los costos están subiendo alcanzó su nivel más alto en 32 años.

Entonces, no es de extrañar que la gente sea incapaz de ahorrar algo de dinero… o que, a pesar de una breve caída después de la Gran Recesión, el crédito para el consumo esté una vez más explotando. La gente sobrevive endeudándose.

Al igual que su gobierno federal, los estadounidenses están una vez más endeudándose enormemente.

Y es fácil entender por qué: Lo que ganan simplemente no les alcanza para llegar a fin de mes.

Y aunque, en teoría, los salarios finalmente han comenzado a crecer, aunque sea ligeramente, esto ha sido superado ampliamente por el aumento de los principales costos de vida, como la vivienda, el cuidado de los niños, los seguros y el cuidado médico.

Una solución a considerar

Si usted se encuentra en esta situación… luchando sin tener ninguna sensación de seguridad… les animo a considerar al menos una solución lista para usar: Piense en irse al extranjero.

Es el 2017. Su capacidad para generar ingresos ya no depende de la geografía.

Tengo amigos que dirigen una pequeña una pequeña oficina de contabilidad que prepara declaraciones de impuestos desde su casa en una playa en Bali.

Otros que hacen trabajos de construcción en Chile.

Desarrolladores de software, consultores de agricultura, vendedores de seguros, paralegales, corredores de bienes raíces… todos se han mudado al extranjero y están prosperando.

La cosa más grande que usted notará en términos de sus finanzas personales, sin embargo, es que los costos de vida son, a menudo, mucho más baratos.

Claro, si te mudas a Tokio, Ginebra u Oslo, vas a gastar más dinero para vivir.

El mundo mucho más barato

Pero la gran mayoría del planeta es probablemente MUCHO más barato que donde usted está viviendo actualmente.

Compré mi apartamento aquí en Chile, en uno de los barrios más bonitos de todo el país, por menos de lo que sería un pago inicial en la mayoría de las áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Y ni siquiera consideraría el mercado de la vivienda de Chile como particularmente barato, comparado con otros lugares alrededor del mundo.

Sus costos médicos también se reducirán. En serio, no es una broma.

El tratamiento médico en el extranjero puede ser increíblemente de alta calidad y por sólo una pequeña fracción del costo en EE.UU.

El seguro le costará una décima parte de lo que usted está pagando actualmente, si decide tener un seguro.

Puede que elija pagar en efectivo siempre que necesite tratamiento, en el extranjero, y no le costará más de lo que le cuesta un buen almuerzo en Nueva York.

Factura de impuestos = 0

Cuidado de niños. Olvídelo. En muchos lugares en el extranjero (especialmente en América Latina o Asia), los costos laborales son tan baratos que ni siquiera piensas en una guardería.

En lugar de eso, uno puede pagar fácilmente a una niñera las veinticuatro horas del día, en vivo… por mucho menos de lo que probablemente esté pagando por la guardería.

Oh sí. Y su factura de impuestos probablemente vaya a ser CERO.

Esto es para todas las nacionalidades, incluyendo a los ciudadanos de EE.UU.

Los expatriados estadounidenses tienen algunas pautas especiales que deben seguir, pero siempre y cuando tengas lo que se conoce como una residencia “de buena fe”, es decir, estás realmente viviendo en el extranjero y no sólo en el papel, puedes excluir más de $100,000 anuales en Ingresos “ganados”.

(Nota, esto no se aplica a los ingresos de inversión… pero hay maneras de eliminar eso también. Más sobre eso en otro momento.)

La mayoría de las familias gastan decenas de miles de dólares cada año en impuestos, la mayoría de los cuales han ido a financiar más guerras y más deuda.

Y hay otros tipos de beneficios

Imagínese lo que podría hacer para el futuro de su familia con todo ese ahorro adicional.

Hay otros tipos de beneficios también.

Usted puede tener la oportunidad de aprender otro idioma, y para que sus hijos aprendan otro idioma.

Usted y su familia pueden obtener otra ciudadanía.

Tendrá una experiencia internacional única, que ciertamente, se verá muy bien en un currículum y lo diferenciara de sus compañeros de vuelta a casa.

Y tendrá la oportunidad de desarrollar una profunda y estrecha red de amigos… compañeros expatriados que comparten tus creencias y valores.

Entiendo que como seres humanos, naturalmente, tenemos miedo de lo desconocido.

Y trasladarse al extranjero es como viajar a terra incógnita.

Nuestros antepasados, sin embargo, también desafiaron esa incertidumbre. Ellos también estaban buscando una vida mejor. Está en nuestro ADN.

Así que si usted se encuentra en una situación similar –ganando apenas para mantenerse a flote financieramente, e inseguro sobre el futuro– puede al menos vale la pena considerar la posibilidad.