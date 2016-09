11-S: Quince años de una mentira transparente

By luis

Por Paul Craig Roberts

Hay muchas teorías de conspiración sobre el 11-S. La propia explicación del gobierno de Estados Unidos del evento es una teoría de la conspiración, en la que unos pocos saudíes son más listos que el estado de seguridad nacional de Estados Unidos. Hay pocas dudas de que muchas de las teorías de conspiración más imaginativas, fueron creadas con el propósito de estigmatizar cualquier escepticismo de la historia oficial, sin importar que estén bien razonadas y sustentadas.

Cuando se piensa en el 11-S, es importante diferenciar la opinión de los expertos de las explicaciones improbables.

Entre la opinión de los expertos están las de 2,600 ingenieros estructurales y arquitectos, que constituyen el grupo Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11-S, quienes han escrito al Congreso de EE.UU. pidiendo una investigación real. Bomberos por la Verdad del 11-S, Pilotos por la Verdad del 11-S, físicos y químicos que analizaron el polvo de las torres gemelas y el informe sobre el hallazgo de materiales utilizados en las demoliciones controladas, y ex funcionarios del gobierno que reconocen que un fallo de seguridad tan descomunal como el del 11-S, debió haber causado una investigación inmediata y exigente de los hechos.

Una historia físicamente imposible

Estos grupos de personas, arquitectos, ingenieros y científicos calificados y con experiencia, dicen que la historia oficial del 11-S es físicamente imposible. Los bomberos y el personal de mantenimiento del WTC dicen que hubo numerosas explosiones dentro de las torres, y que las primeras explosiones fueron en los subsótanos antes de que los edificios fueran impactados por los aviones. Sin contar con la Torre 7 que se derrumbó sin que fuera impactado por nada.

Pilotos militares y civiles experimentados dicen que los presuntos secuestradores no tenían la capacidad para llevar a cabo las maniobras de las aeronaves. Ambos, el co-presidente y el asesor legal de la Comisión 11-S han escrito libros, en los que han dicho que a la Comisión no se le entregó información vital, que el gobierno de Estados Unidos le mintió a la Comisión, y que la Comisión fue creada para que fracase.

En otras palabras, la evidencia de las pruebas, no es compatible con la versión oficial.

Neoconservadores sospechosos

Sabemos que la historia oficial es falsa. No sabemos quiénes son los responsables o cual era la real intención para causar un evento de tal magnitud. Sin embargo, la evidencia circunstancial apoya firmemente la sospecha sobre los neoconservadores, con altas posiciones en el gobierno que les habría permitido tener éxito con un falso ataque y para retrasar y desviar cualquier investigación hasta que la historia oficial estuviera escrita sobre piedra.

También sabemos de los “israelíes bailando” después del ataque y que elementos en el gobierno israelí tenían un conocimiento anticipado del ataque, al punto que agentes israelíes se ubicaron en un lugar de Nueva Jersey para filmar la destrucción de las torres gemelas.

“Un nuevo Pearl Harbor”

Documentos escritos por los neoconservadores en la década de los 1990’s pedían “un nuevo Pearl Harbor”, con el fin de lanzar las guerras por la hegemonía de Washington en el Oriente Medio. Estos documentos señalaban a Irak, Siria, Irán y Libia para ser atacados, antes del evento del 11-S. Ninguno de estos países tuvo nada que ver con la historia oficial del 11-S que culpa a Osama bin Laden, Al Qaeda, un grupo yihadista creado por Washington en la década de 1970, para resistir la ocupación soviética de Afganistán en los 1980’s.

Ninguno de estos países tenían gobiernos yihadistas. Irán tiene una forma silenciada de la ley islámica, pero Saddam Hussein en Irak y Assad en Siria dirigían gobiernos seculares. Sin embargo, los neoconservadores señalaron falsamente que Saddam Hussein tenía “conexiones con al-Qaeda”. Esta mentira y la mentira de que Irak tenía armas de destrucción masiva que amenazaban a EE.UU., fueron usadas para invadir Irak bajo la bandera del 11-S. A continuación, la justificación de las invasiones cambió. El 11-S se desvaneció, y la “guerra contra el terror” y “llevar la democracia” tomó su lugar.

El gobierno destruyó evidencias

Del cuarto de siglo que estuve en Washington, para mí es claro que si un evento como el 11-S hubiera sucedido en realidad —es decir, por un enemigo real—, la Casa Blanca, el Congreso y los medios de comunicación habrían exigido pedir una explicación de cómo unos pocos árabes fueron más listo que la totalidad de la Seguridad Nacional de Estados Unidos —16 agencias de inteligencia de Estados Unidos y todas las agencias de seguridad de los aliados de Washington en la OTAN e Israel, el Consejo Nacional de Seguridad, el control de tráfico aéreo y de la seguridad del aeropuerto cuatro veces en una hora en el mismo día—. En cambio, durante un año, el gobierno se negó a cualquier investigación hasta que la mayoría de la evidencias fueran destruidas. http://www.washingtonsblog.com/2016/09/government-hid-destroyed-911-evidence.html

Que unos pocos árabes derrotaran a la seguridad nacional estadounidense, sería la más gran humillación jamás infligida a una superpotencia, pero nadie ha sido hecho responsable de eso. Esto me dice que el 11-S fue un Crimen de Estado Contra la Democracia.

El 11-S fue utilizado por el gobierno de Estados Unidos para lanzar las guerras que han destruido total o parcialmente siete países, matando a millones de personas y produciendo millones de refugiados. El 11-S también se utilizó para crear un estado policial estadounidense, que es una amenaza mucho mayor para la libertad y la democracia, que el terrorismo musulmán.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2016/09/10/911-15-years-of-a-transparent-lie-paul-craig-roberts/

Traducción: A. Mondragón