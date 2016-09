En un aniversario más del 11-S: ¿Es usted un títere mental controlado por la CIA?

Paul Craig Roberts

¿Usted se sonríe sarcásticamente cuando oye que alguien cuestiona las historias oficiales de Orlando, San Bernardino, París o Niza? ¿Se siente superior a los 2,500 arquitectos e ingenieros, bomberos, pilotos comerciales y militares, físicos y químicos, y ex altos funcionarios del gobierno, que han planteado dudas acerca del 9/11? Si es así, usted tiene el perfil de un títere mental controlado por la CIA.

El término de la “teoría de la conspiración” fue inventado y puesto en el lenguaje público por la CIA en 1964, con el fin de desacreditar a los escépticos que cuestionaban la conclusión de la Comisión Warren, de que el presidente John F. Kennedy fue asesinado por un pistolero solitario llamado Lee Harvey Oswald, quien luego fue asesinado mientras estaba bajo la custodia policial, antes de que pudiera ser cuestionado.

En aquel entonces, la CIA utilizó a sus amigos en los medios de comunicación para poner en marcha una campaña destinada a ridiculizar a los que sospechaban de la Comisión Warren, haciéndolos blanco de las burlas y la hostilidad. Esta campaña fue “una de las iniciativas de propaganda más exitosas de todos los tiempos”.

Para salir de The Matrix

El encomillado anterior fue escrito por el profesor de ciencias políticas Lance DeHaven-Smith, en su libro que ha sido revisado por pares, “Conspiracy Theory in America” (La Teoría de la Conspiración en EE.UU.), publicado por la University of Texas Press, que cuenta la historia de cómo la CIA logró crear en la opinión pública una estigmatización automática y efectiva de quienes desafiaban las explicaciones del gobierno. Este es un libro extremadamente importante y fácil de leer, uno de esos libros raros con el poder para que usted pueda salir de The Matrix.

El Profesor DeHaven-Smith fue capaz de escribir este libro porque el documento oficial “Dispatch # 1035-960” de la CIA, que establece la trama, fue obtenido a través de una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. Al parecer, la burocracia no consideró de ninguna importancia este antiguo documento. El documento está marcado “Destrúyase cuando ya no sean necesario”, pero de alguna manera no fue eliminado.

Los Crímenes de Estado

El éxito que ha tenido la CIA para estigmatizar el escepticismo sobre las explicaciones del gobierno, ha hecho que sea difícil investigar los Crímenes de Estado Contra la Democracia (CECD), tales como el 9/11.

Con la mente de las masas ya programada para ridiculizar a los “chiflados de la conspiración”, incluso en el caso de eventos muy sospechosos como el 9/11, el gobierno puede destruir las evidencias, ignorar los procedimientos prescritos, demora una investigación, y luego formar un comité político para impregnar la historia oficial en la mente de todo el mundo.

El Profesor DeHaven-Smith señala que en eventos como el asesinato de Kennedy y el 9/11, no se emplearon las investigaciones oficiales de la policía y de las fiscalías locales. El evento fue entregado para el manejo exclusivo de una comisión política.

Controlando la explicación

El libro del profesor DeHaven-Smith respalda lo que yo he dicho a mis lectores: El gobierno controla la historia desde el principio, por tener la explicación oficial lista el momento en que ocurre un CECD. Esto hace que cualquier otra explicación sea una “teoría de la conspiración”. Esta es la forma cómo el Profesor DeHaven-Smith lo escribe:

“La CIA y otras agencias que posiblemente participan en la elaboración de los memes (las ideas o los conceptos utilizados para encubrir la historia oficial), los formulan con suficiente antelación a los CDCD y, en consecuencia, aparecen y se popularizan muy rápidamente, antes de que las evidencias en la escena de los hechos puedan contravenir” la historia oficial.

El éxito de la CIA para controlar la percepción pública, permite a quienes están en posiciones de poder dentro del gobierno, organizar sucesos que sirvan para llevar a cabo agendas ocultas. Los acontecimientos del 9/11 crearon el nuevo paradigma de la guerra sin fin, en favor de un mundo dominado por Washington.

La traición como política

El éxito de la CIA para controlar la percepción del público ha hecho que sea imposible investigar los crímenes políticos de la élite. En consecuencia, es posible que, hoy en día, la traición sea una política oficial del gobierno de Estados Unidos.

El libro del profesor DeHaven-Smith le cuenta la historia del asesinato del presidente Kennedy por elementos del Ejército de Estados Unidos, la CIA y el Servicio Secreto. Así cómo la Comisión Warren encubrió un Crimen de Estado Contra la Democracia, el profesor DeHaven-Smith muestra por qué debemos dudar de la historia oficial del 9/11. Y todo lo que nos dice el gobierno.

Usted debe leer este libro. Es corto y asequible. Es una preparación para que usted enfrente la realidad. Esto lo inoculará contra de ser un estadounidense soquete, indiferente y lavado de cerebro. Me sorprende que la CIA no haya comprado los libros impresos y luego quemados (como alguna vez hicieron con la primera edición del libro The Team Secret). Tal vez la CIA se siente segura de su éxito en el lavado de cerebro al público y no cree que la democracia estadounidense y un gobierno responsable puedan ser restaurados.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2016/08/29/can-americans-overthrow-the-evil-that-rules-them-paul-craig-roberts/

Traducción: A. Mondragón