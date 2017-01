¿Qué hace Henry Kissinger asesorando a Trump?

En La Tribuna Hispana escribimos que con la nueva “amistad” entre Trump y Putin —que debe entenderse como una alianza de grandes intereses económicos—, “lo que EE.UU. está haciendo, entre otros objetivos, es tratar de neutralizar a Rusia para socavar las alianzas geo-económicas chino-rusas”. Eso es lo que, al parecer, Henry Kissinger, el ex Secretario de Estado de EE.UU., le ha estado aconsejando a Trump.

Paul Craig Roberts

Sputnik, una agencia de noticias rusa en idioma Inglés, informó que el ex Secretario de Estado Henry Kissinger está aconsejando presidente electo Donald Trump, sobre cómo “acercar a Estados Unidos y Rusia, para contrarrestar el armamentismo militar de China”. https://sputniknews.com/politics/201612271049024500-kissinger-trump-russia/

Si tomamos este informe por su valor nominal, nos dice que Kissinger, un viejo combatiente de la Guerra Fría, está trabajando para usar el compromiso de Trump para mejorar las relaciones con Rusia y separar a Rusia de su alianza estratégica con China.

El armamentismo militar de China es una respuesta a las provocaciones de Estados Unidos contra China y las alegaciones de Estados Unidos para tener una presencia militar en el Mar de China Meridional, por ser un área de “intereses nacionales” de Estados Unidos. China no tiene la intención de atacar a EE.UU. y tampoco a Rusia.

Kissinger —que fue mi colega en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales durante una docena de años— es consciente que las elites pro-estadounidenses dentro de Rusia y está trabajando para crearles el pretexto de una “amenaza china”, y usarlo en su esfuerzo para dejar que Rusia caiga en los brazos de Occidente. Si este esfuerzo es exitoso, la soberanía de Rusia será erosionada exactamente igual como ha sido la de todos los demás países aliados con Estados Unidos.

Rusia bajo las reglas de Occidente

En la última conferencia de prensa del presidente Putin (http://www.informationclearinghouse.info/46100.htm), la periodista Marat Sagadatov le preguntó si Rusia ya no estaba sujeta a formas de semi-dominación extranjera: “Nuestra economía, la industria, los ministerios y las agencias, a menudo, siguen las normas establecidas por las organizaciones internacionales y son supervisadas por empresas de consultoría. Incluso nuestras empresas de defensa tienen firmas de consultoría extranjeras que las auditan”. Entonces la periodista re-preguntó “¿Si no es hora de hacer alguna sustitución de la importaciones en esta área?”.

Cada ruso necesita entender que ser parte de Occidente significa vivir según las reglas de Washington. El único país de la Alianza Occidental que tiene una política externa y económica independiente es Estados Unidos.

Dominio de los neoconservadores

Todos tenemos que entender que aunque Trump ha sido elegido presidente, los neoconservadores siguen siendo dominantes en la política exterior de Estados Unidos, y su compromiso con la hegemonía de Estados Unidos como el único súper-poder sigue siendo tan fuerte como siempre.

La ideología neoconservadora ha sido institucionalizada en partes de la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono. Los neoconservadores conservan su influencia en los medios de comunicación, think tanks (centros ideológicos estratégicos), facultades universitarias, fundaciones y en el Consejo de Relaciones Exteriores.

También tenemos que entender que Trump se deleita con el papel de ser un tipo duro y va a decir cosas que pueden ser mal interpretadas como mi amigo, Finan Cunningham, cuyas columnas leo, por lo general con aprecio, podría haber hecho (http://www.informationclearinghouse.info/46103.htm).

No sé sí Trump prevalecerá a la vasta conspiración neoconservadora. Sin embargo, parece bastante claro que él es serio sobre reducir las tensiones con Rusia, que se han estado construyendo desde que el presidente Clinton violó la promesa del gobierno de George H. W. Bush, de que la OTAN no se ampliaría una pulgada más hacia el este. A menos que Trump sea serio, no hay ninguna razón para dudar que él anuncie al CEO de Exxon Rex Tillerson, como su elección para ser el Secretario de Estado. En el 2013, Tillerson recibió la Orden de la Amistad de Rusia.

Serio conflicto de intereses

Como ha señalado el profesor Michel Chossudovsky, una corporación global como Exxon tiene intereses diferentes a los del complejo militar / de seguridad estadounidense, el cual necesita de una amenaza poderosa, como la antigua “amenaza soviética” que ha sido transformada en la “amenaza rusa”, para justificar sus fondos en un presupuesto anual de aproximadamente un millón de millones de dólares. Por el contrario, Exxon quiere ser parte del negocio energético ruso.

Por lo tanto, como Secretario de Estado, Tillerson está motivado para lograr buenas relaciones entre EE.UU. y Rusia, mientras que para el complejo militar / de seguridad las buenas relaciones socavan el temor orquestado sobre el cual descansa su presupuesto pagado por el gobierno.

Claramente, el complejo militar y de seguridad y los neoconservadores ven a Trump y Tillerson como amenazas, por lo que los neoconservadores y los magnates de la industria de las armas se opusieron tanto a Trump y por qué el director de la CIA, John Brennan, hizo acusaciones salvajes y sin sustento sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

Las líneas están marcadas. La siguiente prueba será si Trump puede obtener la confirmación de Tillerson en el Senado como Secretario de Estado.

El mito sobre Ronald Reagan

Existe un mito generalizado de que el presidente Reagan ganó la guerra fría, haciendo quebrar económicamente a la Unión Soviética con una carrera de armas. Como alguien que estuvo involucrado en los esfuerzos de Reagan para terminar con la guerra fría, me encuentro nuevamente corrigiendo el mito.

Reagan nunca habló de ganar la guerra fría. Habló de terminarla. Otros funcionarios de su gobierno han dicho lo mismo, y Pat Buchanan puede verificarlo.

Reagan quería poner fin a la Guerra Fría, no ganarla. Habló de esas “espantosas” armas nucleares. Pensó que la economía soviética tenía demasiadas dificultades para competir en una carrera armamentista. Pensó que si primero podía curar la estanflación que afligía a la economía estadounidense, podría obligar a los soviéticos a sentarse en la mesa de negociaciones tras pasar una moción de lanzar una carrera armamentista. “La guerra de las galaxias” eran mayormente exageraciones. (Ya sea que los soviéticos creyeran o no la amenaza de una carrera de armamentos, la izquierda americana sí se lo creyó y nunca lo superó.)

La real causa del colapso de la URSS

Reagan no tenía ninguna intención de dominar a la Unión Soviética o de colapsarla. A diferencia de Clinton, George W. Bush y Obama, no estaba controlado por los neoconservadores. Reagan despidió y procesó a los neoconservadores en su administración cuando operaron a sus espaldas y violaron la ley.

La Unión Soviética no se derrumbó debido a la determinación de Reagan de poner fin a la Guerra Fría. El colapso soviético fue el trabajo de los comunistas de línea dura, que creían que Gorbachov estaba debilitando tan rápidamente al Partido Comunista que creían que él era una amenaza para la existencia de la Unión Soviética y lo colocaron bajo arresto domiciliario. Fue el golpe comunista de línea dura contra Gorbachov lo que llevó al surgimiento de Yeltsin. Nadie esperaba el colapso de la Unión Soviética.

La “amenaza” como un gran negocio

El complejo militar y de seguridad de Estados Unidos no quería que Reagan terminara con la Guerra Fría, ya que la Guerra Fría fue la base de las ganancias y el poder para el complejo. La CIA le dijo a Reagan que si renovaba la carrera armamentista, los soviéticos ganarían, porque los soviéticos controlaban la inversión y podían asignar una mayor porción de la economía a los militares que Reagan.

Reagan no creía en la afirmación de la CIA de que la Unión Soviética podría prevalecer en una carrera armamentista. Él formó un comité secreto y dio al comité el poder de investigar el reporte de la CIA de que EE.UU. perdiera una carrera de armas con la Unión Soviética. El comité concluyó que la CIA estaba protegiendo sus prerrogativas. Lo sé porque yo era miembro del comité.

El capitalismo norteamericano y la red de seguridad social funcionaría mucho mejor sin el excesivo gasto del presupuesto en el complejo militar / de seguridad. Y es más correcto decir que el complejo militar / de seguridad siempre quería una “gran amenaza”, no una carrera armamentista real. Los terroristas musulmanes apátridas no son una amenaza suficiente para el masivo gasto de un ejército estadounidense, y el problema con una carrera armamentista real en contraposición a una amenaza es que las corporaciones estadounidenses de armas tendrían que producir armas que funcionen en lugar de inflar sus costos que aumentan sus beneficios.

Armas superadas por los rusos

El último buque de misiles de Estados Unidos se descompuso dos veces y tuvo que ser remolcado al puerto. El F-35 ha costado un dinero sin fin, tiene una variedad de problemas y ya está superado (http://www.stopthef35.com/pentagon-f-35-wont-have-a-chance-in-real-combat/). Los misiles rusos son hipersónicos. Los tanques rusos son superiores. El poder explosivo del Satán II ICBM ruso es aterrador. La moral de las fuerzas armadas rusas es alta. No se han agotado como la de sus pares estadounidenses en sus 15 años de lucha sin mucho éxito en guerras inútiles contra las mujeres y los niños.

Washington, dada la naturaleza corrupta del complejo militar y de seguridad de Estados Unidos, puede implicarse en una carrera de armas todo lo que quiera sin ser un peligro para Rusia o China, mucho menos para la alianza estratégica entre las dos potencias.

Los neoconservadores están desacreditados, pero siguen siendo una poderosa influencia en la política exterior estadounidense. Hasta que Trump no los relegue de su gobierno, Rusia y China deberían mantener su alianza estratégica. Cualquiera que intente romper esta alianza es una amenaza para Rusia y China, para EE.UU. y para la vida en la tierra.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2016/12/28/what-is-henry-kissinger-up-to-paul-craig-roberts/

Traducción: A. Mondragón