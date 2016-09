En el “Mundo del Revés”, Tribunal de Ética sanciona a Bukele

By luis

Por Transparencia Activa

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sancionó con 10 salarios mínimos al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por nombrar a su hermano Yamil Bukele, como presidente del Instituto Municipal de los Deportes y Recreación (IMDER), de la Alcaldía de la ciudad capital.

Bukele afirmó que acatará el fallo del Tribunal, pero la criticó porque sanciona a “gente que trabaja sin cobrar y absuelve a los que cobran sin trabajar”. La multa que debe pagar el jefe edilicio es por nombrar a su hermano como presidente del Instituto Municipal de los Deportes.

En un comunicado publicado por el TEG, la institución informa que “el edil transgredió la prohibición ética de ‘nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley”, regulada en el artículo 6 letra h) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG)’”.

El edil capitalino reaccionó en su cuenta de Twitter a la resolución del TEG y dijo: “Aunque no comparto la resolución del TEG, que sanciona gente que trabaja sin cobrar y absuelve a los que cobran sin trabajar, toca acatarla”.

“Solo por aclarar” las cosas

En un artículo publicado en Transparencia Activa, Bukele aclaró en más detalle el porqué tomó la decisión de delegar su hermano a la Presidencia del IMDER (Instituto Municipal de los Deportes), cargo que “por ley”, dijo, es uno de los varios que le corresponde al Alcalde de San Salvador.

En ese contexto, Bukele recordó que cuando asumió la conducción de la alcaldía, “decidí que en lugar de recibir salario, viáticos, gastos de representación, etc.”, por un total aproximado de 7 mil dólares mensuales, el “este fuera destinado a becas universitarias para jóvenes de escasos recursos que obtuvieran buenas calificaciones”.

Y de igual manera lo hizo con las dietas “que se me iban a otorgar por ser Coordinador General del COAMSS, Presidente del IMDER, de la Secretaría de Cultura de San Salvador, entre otros cargos que automáticamente ostenta el Alcalde de San Salvador”.

Nominación sin sueldo

En el caso del IMDER, aclaró Bukele, “no solo decidí no cobrar, sino que además delegué (sin ninguna remuneración) a mi hermano Yamil, ya que él siempre fue el bueno en los deportes. Ha sido seleccionado nacional de basket, es actualmente Presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, Presidente de la LMB, Presidente de la Confederación Centroamericana de Baloncesto y Vice-Presidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe”. Y ha hecho un gran trabajo, “que ha despertado el interés y conseguido el apoyo de la mejor liga de fútbol del mundo: LaLiga de España”.

Silencio en otros casos

Y Bukele no solo aclara las cosas, sino también crítica al TGE por su silencio en otros casos más escandalosos dentro de la burocracia del gobierno salvadoreño.

“Sin embargo, el TEG, la misma institución que calla por centenas de funcionarios que cobran sin trabajar, cientos, sino miles de plazas fantasmas en el Gobierno”, escribe Bukele, “se hace la vista gorda en los casos de corrupción más asquerosos, que permite que familiares de los más altos funcionarios en los 3 órganos del Estado COBREN, del dinero de los ciudadanos; que ha absuelto a muchos reconocidos corruptos de nuestro país; ahora emite una resolución condenando y multando a quien trabaja (y además excelentemente) sin cobrar ni un solo centavo”.

Y también critica el “comportamiento de Marcel Orestes Posada”, Presidente del TEG, quien hace unos años, escribe Bukele, “me pidió mi apoyo para que el FMLN lo pusiera en ese cargo, algo que por supuesto no hice. Sin embargo, obviamente lo consiguió y, a juzgar por sus sentencias, se puede inferir quien maneja sus hilos. Lo que no entiendo (aunque en el fondo tal vez sí) es la intención de esa sentencia”.

Y con ironía, Bukele cita la letra de una canción que dice: “Me dijeron que en el reino del revés, nadie baila con los pies; que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres…”.