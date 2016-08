Éxodo de salvadoreños entre rumores de una “guerra civil” de las pandillas

By luis

Como si fuera un maquiavélico plan para causar el pánico entre su población, causando el éxodo de su habitantes más pobres —aliviando así su carga de responsabilidad social—, y lanzar una ofensiva para obtener beneficios políticos, el gobierno salvadoreño anunció una operación anti-terrorista contra las pandillas del país, acusándolas de intentar lanzar una nueva “guerra civil” en el país.

De acuerdo con el Fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez, el aumento de la inmigración ilegal en los EE.UU. podría tener algo que ver con la previsión de un aumento de la violencia, causada por la brutal pandilla MS-13. En este contexto, según una demanda presentada la semana pasada, el gobierno salvadoreño frustró un intento, por parte de los miembros de las pandillas MS-13, de comprar $ 1 millón en rifles de asalto, misiles y chalecos antibalas, de acuerdo a los informes de prensa.

Mientras tanto, casi un cuarto siglo después de que acabara la guerra civil ocurrida entre 1980 y 1992, el éxodo de salvadoreños hacia Estados Unidos está alcanzando números récord (como puede verse en el recuadro). De hecho, de acuerdo a un informe publicado por Fusion, las aprehensiones de familias salvadoreñas indocumentadas que cruzan la frontera sur de Estados Unidos aumentó en más de 85% anual en julio pasado.

Mientras tanto, el número de salvadoreños que enfrenta un proceso de deportación en los EE.UU. eclipsa incluso los de los ciudadanos mexicanos que, por razones geográficas, son los latinoamericanos que más emigran ilegalmente al Norte.

¿Qué es lo que está causando el nuevo éxodo de salvadoreños a Estados Unidos? Al parecer, la población civil teme el surgimiento de una nueva guerra civil, esta vez entre las feroces y violentas pandillas, de acuerdo a lo publicitado por el gobierno, aunque algunos dudan de su veracidad.

“Comando élite” de pandilleros

De acuerdo a la fiscalía salvadoreña, sí la compra de armas se hubiera concretado, esto podría haber derivado la guerra entre pandillas, en algo más parecido a una insurrección guerrillera.

En la demanda presentada contra 78 líderes de la MS-13, los fiscales acusaron al grupo criminal de conspirar para adquirir armas de alto calibre en México y Guatemala, para armar y entrenar a una unidad de “comando élite” de 500 pandilleros, para coordinar ataques terroristas en todo el país contra objetivos del gobierno, de acuerdo al reporte de Fusion.

El caso del fiscal, que supuestamente está basado en información recopilada a través de escuchas telefónicas, dice que la MS-13 estaba en el proceso de recaudar $1 millón para comprar rifles de asalto, misiles tierra-aire para derribar helicópteros, uniformes de comando y chalecos antibalas, según a los medios de comunicación locales autorizados a revisar el documento.

El plan era presuntamente colocar dos comandos de élite en cada uno de las 249 “clicas” de la MS-13, para dirigir una ofensiva destinada a afirmar el control territorial, mientras se desestabiliza la economía del país y la clase política, según el reporte de Fusion.

Extorsión para compra de armas

La Prensa Gráfica y El Universal revisaron un documento de 1,335 páginas, que habría sido presentado por la Fiscalía General de El Salvador, en el que el supuesto líder de la Mara Salvatrucha (MS13) Marvin Adaly Ramos Quintanilla, alias “Piwa”, habría planeado entrenar una “unidad de élite” compuesta por 500 pandilleros y armarlos con armas potentes provenientes de México y Guatemala, con el objetivo de realizar ataques contra propietarios de negocios, fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y políticos.

Según el reportaje sobre el documento, en este se constata que “el proyecto de la mara consiste en recolectar dinero mensualmente, producto de las extorsiones, para compra de armamento […] para equipar a 500 elementos de la MS13, dos por cada una de las 249 clicas (núcleos) a escala nacional y conformar equipos élites de choque para atentados al sistema de seguridad”.

Una “operación de guerra psicológica”

Aun así, otros señalan las recientes reducciones de los crímenes violentos como una señal de que el gobierno de El Salvador está fabricando una crisis para su propia conveniencia política. El ex mediador, Paolo Luers, dijo que la operación del gobierno salvadoreño es “una operación de guerra psicológica”, destinada a proporcionar a los funcionarios del gobierno la cobertura política necesaria para ejecutar las medidas “extraordinarias” que adoptó en a principios de año, para acabar con la violencia de las pandillas.

“Creo que todo este asunto de los 500 hombres (de los comandos élites) es una mentira total”, dijo Luers, según Fusion. “La política oficial acordada entre las tres pandillas (la MS-13, 18-Sureños y 18-Revolucionarios) en marzo pasado, fue no caer en la trampa del gobierno al involucrarse en una batalla final de estilo militar, y que era mejor retirarse y reducir el nivel de confrontación”.

Luers dijo que las pandillas son lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que iban a perder una guerra contra el gobierno. Incluso tratar de organizar una campaña militar en esa escala, requeriría tanto dinero que marcaría “el principio del fin” del control de las pandillas en los barrios, dijo el ex mediador.

Las pandillas lo niegan

Las propias pandillas insisten en que están tratando de evitar ir a la guerra con el gobierno. En el más reciente comunicado emitido por la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18, las pandillas afirman que la reciente caída de la violencia en El Salvador es gracias a su decisión de acallar sus armas que, según Vice News, ellos anunciaron en un video publicado el 26 de marzo del 2016:

“Queremos mostrar a la gente, al gobierno actual, y a las representaciones internacionales, que no hay necesidad de proponer medidas que terminan violando nuestra constitución y todas las leyes que de ella derivan”, dijo uno de los supuestos líderes, que mantuvo su cara cubierta con un paño.