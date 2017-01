Nayib Bukele: ¿Al servicio de quién está la justicia salvadoreña?

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, cuestionó por qué no se investigan casos que están a punto de prescribir, principalmente de administraciones de ARENA. Bukele señaló que hay varios casos pendientes como el de FECEPE, los destinatarios de Taiwán, El Chaparral, la Diego de Holguín y entre otros de gran relevancia, por lo que pidió a las instituciones encargadas de aplicar justicia investigarlos antes de que prescriban.

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, afirmó que en el país no hay justicia y se refirió a los casos de presunta corrupción que se dieron durante las gestiones del partido ARENA, donde muchos funcionarios de esas administraciones no han sido procesados.

Asimismo dijo que todos los casos de presunta corrupción que se dieron entre el 2004 y 2006 ya prescribieron, e igualmente sucederá con los que se dieron en el 2007 y que la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha investigado aun.

Bukele exigió a las instituciones encargadas de aplicar justicia indagar a las personas que no se están investigando, y que fueron parte de la trama para cometer actos de corrupción.

“Ya tenemos gente en prisión por casos de corrupción, pero me extraña, que la gente que firmó los cheques este libre, que los que autorizaron los manuales para sacar $240 millones están libres. Luis Mario Rodríguez de FUSADES, el secretario jurídico de Casa Presidencial que redactó los manuales de cómo sacar ese dinero, quien era firmatario de las partidas y de las cuentas de donde salió ese dinero, no solo este libre, sino que no tiene un proceso abierto en su contra y tiene el descaro de opinar sobre el tema”, expresó el alcalde.

¿Al servicio de quién?

Añadió que en el caso de los fondos de Taiwán que venían para las víctimas de los terremotos de 2001 no se ha investigado a los destinatarios, que el mismo expresidente Francisco Flores afirmó haber entregado a varios funcionarios de aquella administración, incluido el partido ARENA.

“Entonces uno se pregunta ¿al servicio de quién está la justicia, estará al servicio del pueblo salvadoreño?, también quiero hacerle una pregunta a la gente, usted que camina en la calle, usted que anda en bus, a usted cuando lo asaltan y pone una denuncia: ¿la justicia está en favor suyo, se mueve la justicia con la celeridad para investigar quién lo asaltó, quién le quitó el celular en el bus, se mueve la justicia para investigar quién asesino a su primo?, no, queda en la impunidad”, sostuvo Bukele.

Aseguró que cada día en el país hay un político que se levanta feliz porque su caso de corrupción ya prescribió, pero que la institución encargada de investigar, no está indagando esos casos.

“Sin embargo, Probidad dedica recursos a investigar a un alcalde en funciones cuando tienen 10 años para investigarme, por supuesto que tienen todo el derecho y la obligación de investigarme. Está bien que me investiguen a mí, porque el que nada debe nada teme, pero la pregunta es: ¿Qué está pasando con los casos que están prescribiendo, con los fondos de FECEPE, con los fondos del Seguro Social, con El Chaparral, con los fondos de la exDiego de Holguín?, no estoy diciendo que no me investiguen”, concretó el jefe edilicio.

La justicia como venganza

Además dijo que la historia del país ha demostrado que en El Salvador la justicia siempre se ha utilizado para eliminar a adversarios políticos y no para perseguir la corrupción, impunidad, delincuencia y la criminalidad.

Agregó que aquellos que sostienen que en el país hay justicia, puede deberse a dos razones: “ignora la realidad que viven los salvadoreños todos los días y que hemos vivido como país o como sociedad todos los días, o tiene una agenda, pero no hay justicia”.

Cuestionó la impunidad en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, donde la misma Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, bajo la cual se ampararon muchos autores materiales e intelectuales de crímenes de guerra.

“Tenemos un expresidente que en el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas dice que fue uno de los autores intelectuales de la masacre de los jesuitas, ¿Dónde está la investigación, dónde están los allanamientos o las capturas? No está”, cuestionó el alcalde capitalino.

Asimismo dijo que el funcionamiento de la institucionalidad son herramientas políticas de quien las detenta y trajo a colación el accionar de la Corte de Cuentas de la República, cuando estaba en control de la izquierda.

“En ese periodo no querían darle el finiquito a Norman Quijano, no porque fuera corrupto o no (…), sino para evitar su candidatura”, puntualizó el jefe edilicio.