El primer papelón del 2017 lo hizo Mariah Carey en Times Square

Mariah Carey entró en 2017 protagonizando una desastrosa actuación en Times Square, al sufrir problemas técnicos con el “playback” y dejó de cantar, pese a que era el show estelar durante el programa “Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with Ryan Seacrest” de ABC.

La cantante pareció sufrir problemas técnicos durante su actuación en directo desde la icónica plaza neoyorquina el sábado. Ante la sorpresa, el micrófono funcionaba sin problemas, pero la cantante prefirió no interpretar su tema “Emotions” sin el apoyo de las grabaciones. En su lugar, recorrió el escenario y le pidió al público que terminase las letras por ella.

Luego, intentó dar una explicación que no la dejó mejor parada: “No teníamos la pista para esta canción. Pero es un número uno”. Además, intentó motivar a su público, pero el desconcierto fue total.

Carey era el principal espectáculo de la fiesta de Año Nuevo en Times Square, que acogió a alrededor de un millón de personas para celebrar la llegada 2017. Un representante de la cantante confirmó que hubo problemas técnicos.

Una hora más tarde, ni la cantante ni su equipo habían emitido declaraciones sobre cuál fue la situación que la hizo lucir fatal ante miles de personas en Times Square y varios millones más que televisan la despedida de año desde Nueva York.

Pasadas dos horas del incidente, el equipo de la cantante aclaró a Billboard que hubo problemas técnicos que no podían ser salvados por ella.

Por su parte, la cantante recurrió a Instagram para dar su descargo. “Las cosas malas pasan”, indicó en su perfil tras la actuación, y brindó por “seguir copando más titulares en 2017”.

La artista ha sufrido en el pasado varios desperfectos de falta de coordinación vocal con el playback, pero es un recurso que insiste en usar.

Entre tanto, seguidores y detractores reaccionaron al incidente con humor, a través de las redes sociales.

En varios tuits, los usuarios aludieron a la política, mencionando a los rusos como los culpables de que Mariah Carey no pudiera ocultar que “doblaba” sus canciones.

En otros, la misma cantante aparece diciendo que ella no sabe quién es Mariah Carey. Y otros reflejan la reacción del público, presente y televidente, al show de la diva.