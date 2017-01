Horóscopo del 4 al 10 de Enero

By luis

ARIES

Dicen que de una boda sale otra, así que, ¿quién sabe? Puede que empieces a animarte y empieces tú también a darle vueltas a eso de casarse. Eso sí, debes estar seguro/a de que tu pareja también piensa como tú.

TAURO

Semana un poco floja en el amor. Tu pareja no te hará mucho caso durante estos días pero, no te agobies, tiene su mente ocupada en otras cosas. Estaría bien que hablaras con él/ella para saber qué es lo que le preocupa.

GEMINIS

Has aprendido que no te puedes fiar de todo el mundo y puede que ahora sea el momento de hacer una verdadera selección de amigos/as. Incluso, es posible que haya el llegado el momento de conocer gente nueva.

CANCER

Semana favorable para el amor. Si has decidido cambiar de pareja, seguro que no vas a arrepentirte. La monotonía era lo único que quedaba de tu relación anterior. No te sientas mal por intentar mejorar tu vida.

LEO

Hay relaciones que cuando empiezan no son como suelen ser el resto, no saltan esas chispas, ni un beso hace parar el mundo; pero no por eso son peores que las otras y, es más, suelen ser más duraderas. Así es tu relación.

VIRGO

Parece que los fantasmas del pasado vuelven. Cuando decidiste acabar con toda esa historia pensabas que no le volveréis a ver, puede que te lo encuentres pronto. Tú decides como quieres que sea ese encuentro.

LIBRA

Las buenas oportunidades de trabajo no se presentan todos los días pero, ten cuidado con lo que te ofrecen porque no siempre todo es tan bueno. Ten cuidado con la proposición de un/a compañero que no sea muy de fiar.

ESCORPIO

Hay veces que el tener tantos contratiempos puede que te influya en tus relaciones de familia y pareja. No dejes que estas cosas que tienes te alteren, aunque sea difícil intenta no separarte de todo el mundo.

SAGITARIO

No tiene sentido que te sientas celoso/a de tu pareja y de tu amigo/a, ya que has sido tú quién les presentó y si te arrepientes de eso no te queda más que fastidiarte. Debes confiar en tu pareja porque no te ha dado.

CAPRICORNIO

Eres de los/as que por mucho que lo intentes no puedes controlar tus impulsos y cuando se trata de acercarte a un chico/a, muchas veces ellas/os se incomodan. Si quieres tener una pareja estable, debes controlarte un poco.

ACUARIO

Da igual lo que hagas o lo que digas porque, cuando una persona dice desde el primer momento que no quiere nada serio, acéptalo. No le agobies, más bien paciente porque no sabes lo que puede pasar mañana.

PISCIS

Parece que te hubieras olvidado de lo que es el amor. Tu pareja te reclama atención continuamente y tú estás más frío/a que un congelador. Es hora que vayas espabilando o, de lo contrario, te quedarás solo/a.