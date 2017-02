Bajo las nuevas medidas de inmigración, padres de menores indocumentados serían acusados de tráfico humano

By luis

La forma en la que las agencias federales ejecuten las leyes migratorias está por cambiar radicalmente. El gobierno de Donald Trump se está preparando para darles más poder y puedan deportar a muchos más inmigrantes indocumentados de manera expedita, incluyendo a los padres que mandaron a traer a sus hijos ilegalmente desde sus países, como parte de las nuevas órdenes que, probablemente, se anuncien esta semana.

Redacción LTH

Las nuevas acciones se desprenden de dos borradores de memorandos firmados el viernes 17 de febrero por John Kelly, el Secretario de Seguridad Nacional, que presentan un plan agresivo para ampliar y acelerar las detenciones y deportaciones, teniendo como base la eliminación de las normas que regían bajo el gobierno de Barack Obama.

Los borradores fueron filtrados a algunos medios el pasado fin de semana y aún están bajo revisión de los abogados de la Casa Blanca.

Entre los cambios más significativos en los borradores está la expansión de los procesos de deportaciones expeditas, bajo los cuales los agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) pueden expulsar a los individuos de manera inmediata. Bajo las normas del gobierno de Obama, el proceso solo era usado en una zona de 160 kilómetros a la redonda de la frontera con México y para personas que llevaban menos de 14 días en Estados Unidos.

Padres acusados de tráfico

Los memorandos de Kelly prevén que el proceso sea ejecutada en todo el país y contra cualquier persona indocumentada que lleve hasta dos años en el país, lo cual hace que la prioridad inicial de este plan serán las decenas de familias y menores no acompañados centroamericanos, que ingresaron por la frontera sur, y los que sigan intentando hacer lo mismo en la actualidad.

Las propuestas también buscan la posible persecución de los padres de niños que llegaron como menores no acompañados y después pudieron reunirse con sus familiares. Bajo las normas de Kelly, los padres, que viven en Estados Unidos y a quienes les entregaron a sus hijos en custodia, serían acusados de “conspirar para violar nuestras leyes de inmigración”, para lograr que sus hijos lleguen por manos de traficantes.

Lo último podría afectar seriamente a muchos padres de los menores centroamericanos que radican en EE.UU. desde hace años, algunos de los cuales, incluso, tienen permisos temporales de residencia (TPS) y que podrían ser afectados cuando traten de renovar sus permisos.

Unos 155,000 menores

El gobierno también busca evitar que los menores no acompañados puedan beneficiarse con una ley que les permite quedarse una vez que un adulto se hace responsable de ellos, en este caso los padres, la mayoría indocumentados, retrasando juicios en su contra.

Ahora, esos niños que ya estén con sus padres, no podrían ser protegidos por dicha ley, lo que haría que sus casos de deportación sean tratados más rápidamente.

Lo anterior se enfoca en frenar el flujo de menores de edad no acompañados, que se calcula en unos 155 mil, llegados a lo largo de los últimos tres años desde México y Centroamérica, según el memorándum.

Sólo basta estar acusado

De otro lado, la orden también amplía dramática la definición de cuáles indocumentados serán la prioridad de las medidas de persecución y, en esencia, sí la orden se hace oficial cualquier indocumentado está en riesgo de ser detenido y deportado.

Ya no sólo un inmigrante condenado por un delito está sujeto a la deportación, sino que cualquier que ha sido sólo acusado de un delito, o que haya cometido actos que podrían “constituir” un delito, que hayan cometido fraude o han mentido en relación a un asunto oficial ante una agencia gubernamental; que hayan “abusado” de los servicios públicos, que están bajo órdenes de abandonar el país o que “a juicio de un oficial de inmigración representan un riesgo a la seguridad pública o la seguridad nacional”. O sea, casi todos los 11 millones son sujetos a alguna parte de esta lista.

Las medidas también establecen que inmigrantes indocumentados detenidos —aparentemente con ciertas excepciones—, ya no serán liberados antes de sus citas en los tribunales de inmigración, lo cual puede implicar semanas y hasta años de espera y separación de sus familias.

Como “llevarlos ante los leones”

De acuerdo al abogado de migración José Pertierra, las nuevas definiciones son tan amplias que cualquiera que haya cometido una infracción o delito menor es sujeto a la deportación. Por lo tanto, dijo el abogado al diario La Jornada, si él lleva ante un tribunal a un cliente que tiene sólo un antecedente delictivo —tan menor y común como mentirle a una autoridad sobre sus documentos, o ser arrestado por manejar “bajo la influencia” de alcohol—podría estar sujeto a la detención ahí mismo. “No sabemos qué hacer ante eso, estamos ante una situación donde al presentar un cliente ante un tribunal es como si llevara a un cristiano a los leones en la época romana”.

A la vez, las medidas permitirán a las autoridades solicitar procedimientos expeditos de deportación para cualquier indocumentado que haya permanecido en este país hasta por 2 años —actualmente sólo se aplica eso para los que han estado dos semanas o menos.

Devueltos inmediatamente desde la frontera

Otra medida redactada en el memorándum permite que todo inmigrante mexicano detenido en la frontera sea de inmediato regresado a México para esperar la conclusión de sus audiencias sobre deportación, así evitando que sean detenidos en instalaciones estadunidenses.

Pero, además, la nueva medida también aplicaría a los migrantes detenidos cruzando la frontera terrestre contigua a Estados Unidos, desde donde serán retornados a ese mismo territorio desde donde cruzaron, sin importar su país de origen.

Lo último aplicaría, sobre todo, a los migrantes centroamericanos y de otros países que, a diario, continúan cruzando la frontera sur con México, por lo que no tendrían la opción de permanecer en EE.UU. para abrir un caso ante una corte de inmigración.

La medida también aplicaría a los menores indocumentados siempre y cuando la deportación no contravenga leyes u obligaciones contraídas por EE.UU.

“Dreamers” no son mencionados

Pero los memorandos parecen dejar fuera a los “Dreamers”, migrantes jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños. Aunque algunos de sus padres podrían enfrentar una persecución bajo las nuevas pautas.

Como se sabe, los “Dreamers” están amparados bajo el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) establecido por una orden ejecutiva de Barack Obama, que beneficia a 750 mil jóvenes indocumentados.

En torno a DACA, Trump ha repetido que buscará una solución para muchos de estos jóvenes —aunque recordó que entre ellos también hay “criminales”— ya que tiene “un gran corazón”.