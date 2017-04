Cárcel para inmigrantes con documentos falsos, “con la bendición de Dios”

Aunque resulte irónico, por no decir bastante cínico, el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, pidió la “bendición de Dios” para que el gobierno de Trump pueda deportar a más inmigrantes indocumentados, tras anunciar nuevas órdenes a los fiscales federales para que, entre otras cosas, castiguen con penas de cárcel a los inmigrantes que sean encontrados en posesión, o hayan utilizado, documentos falsos de inmigración.

Redacción LTH

“Dios bendiga a todos los que hacen este trabajo”, dijo Sessions en Nogales, Arizona, dirigiéndose a los agentes de la Patrulla Fronteriza en la zona, el pasado martes 11 de abril. “Y pedimos la bendición de Dios en el éxito de este esfuerzo por mejorar la seguridad de nuestro país”.

Sessions dijo haber escrito a todos los fiscales federales del país para indicarles que es una prioridad el proceder en contra de aquellos que violan las leyes de inmigración. E indicó que habrá un mayor empeño en castigar a los indocumentados que traten de reingresar al país después de ser deportados y que habrá más jueces de inmigración en los centros de detención a lo largo de la frontera, para reducir los casos atrasados existentes, que el centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, de Nueva York, estima en 533,909 procesos a inicios de año.

“Esta es la era Trump”

“Para aquellos que continúan tratando de entrar de manera ilegal a este país, están advertidos, esta es una nueva era, esta es la era Trump”, aseguró Sessions durante una conferencia de prensa en la ciudad fronteriza de Nogales, en Arizona.

Sessions también reiteró que la administración Trump mantendrá una lucha frontal en contra de organizaciones criminales, carteles de la droga y pandillas. “Es aquí, a lo largo de la frontera, que pandillas trasnacionales como MS-13 y los carteles internacionales inundan nuestro país de droga y dejan muerte y violencia. Y es aquí donde los indocumentados criminales y los coyotes y los falsificadores de documentos buscan derrotar nuestro sistema legal de inmigración”, aseguró.

Así, los indocumentados que reingresen al país después de haber sido deportados enfrentarán cargos criminales, si se dan ciertos agravantes, especialmente en casos de personas relacionadas con pandillas o que, bajo el punto de vista de las autoridades, representen un peligro para la seguridad pública.

También se castigará duramente, dijo, a aquellos que trafican con indocumentados, especialmente a los que ayudan a criminales y miembros de pandillas a cruzar la frontera.

Contra los documentos falsos

Pero una de las nuevas medidas que pueden causar mayor impacto de temor e inseguridad entre los inmigrantes que ya radican en Estados Unidos, es que Sessions ha emitido una orden para que los fiscales federales, en cada estado, estudien la forma de presentar cargos en contra de indocumentados por el uso de documentos falsos o el robo de identidad agravado, lo que podría llevarles a una sentencia de un mínimo de dos años de prisión.

El “robo” o usurpación de identidad, es cuando una persona se hace pasar por otra usando documentos falsos o robados, usando generalmente las tarjetas de la Seguridad Social que contienen un número de identificación único.

En este contexto, está sería una nueva arma para presionar, además, a los empleadores a verificar los documentos de identidad presentados por trabajadores inmigrantes para obtener un empleo. Entonces, sí desde ya existe una amenaza de cárcel para cualquiera que haya utilizado un documento falsificado –lo cual es bastante usual entre los trabajadores indocumentados–, lo más probable es que el inmigrante en problemas abandone su trabajo, aunque esto no evitará que sea buscado por la justicia sí los agentes de inmigración y los fiscales logran tener pruebas de que la persona ha usado documentos falsificados.

Medidas para “causar pánico”

Para hacer cumplir estas prioridades establecidas en un nuevo memorándum, Sessions indicó que cada fiscal deberá designar en su distrito, a más tardar el próximo 18 de abril, a un subfiscal como “coordinador de seguridad fronteriza”, con el propósito de elaborar las respuestas policiales de sus respectivas oficinas.

Estas acciones han sido calificadas como medidas para “causar pánico” entre las comunidades inmigrantes, según sus defensores.

Con las acciones de “hoy es claro de nuevo que el Departamento de Justicia está siendo guiado por la intolerancia y el fanatismo, buscando todos los medios para dañar a nuestras comunidades y no mostrar respeto por nuestras familias. Estas acciones de causar pánico traiciona los valores esenciales de Estados Unidos”, dijo Javier H. Valdés, Director Co-Ejecutivo de Make the Road New York.

Sin tratos preferenciales

Al ser cuestionado sobre si los indocumentados con hijos estadounidenses podrían esperar algún tipo de indulgencia por parte del Gobierno federal, Sessions fue muy firme al indicar que “ninguna persona” puede esperar un trato preferencial si ha violado las leyes de inmigración.

Sessions remarcó el “éxito” que han tenido las nuevas directrices migratorias establecidas por Trump y resaltó la reducción del cruce de indocumentados de un 40 % de enero a febrero del presente año, cuando llegaron 18,754 inmigrantes, y en marzo la cifra fue de 12.193, la cifra más baja en los últimos 17 años.

“Esto no es un accidente, esto pasa cuando tenemos un presidente que entiende la amenaza y que no tiene miedo de identificarla públicamente y enfrentarla”, dijo Sessions, cuya agenda en Arizona incluye además reuniones con miembros del Ejército y representantes de agencias del orden estatales.