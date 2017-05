Cartas desde la “hielera” de ICE

Redacción LTH

Los centros de detención que utiliza la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos son conocidos como las “hieleras”, no sólo por el intenso frío que sufren los que son llevados allí, sino también porque es una traducción adaptada de ICE al castellano y lo que ello significa en la experiencia real de los inmigrantes.

Algunas de estas escalofriantes experiencias fueron escritas en 21 cartas que recibió Sharon Lerner, una reportera de The Intercept, escritas por mujeres que, juntos con sus hijos, cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos en las semanas recientes y están esperando por sus audiencias de asilo en el South Texas Family Residential Center in Dilley, en Texas.

A continuación transcribimos extractos de algunas de esas cartas anónimas.

“Yo había escuchado que los EE.UU. era un país que practicaban el amor con el prójimo y más con los niños que son ángeles de Dios. Pero lo que yo viví con mi hija fue horrible, me encontré con personas que no tienen corazón y creo que ni hijos tienen.

“Les contaré lo que me pasó al llegar a la “hielera”. Me llevó un oficial que me humilló, tirando todas mis cosas a la basura, hasta las medicinas de mi hija y la comida que con mucho trabajo me las había comprado.

“Al entrar para dar mi declaración, los oficiales se reían de mi porque llegue mojada, con lodo hasta mi abdomen. Les supliqué que me dejaran cambiar a mi niña, pero no quisieron. Nos metieron al cuarto con un pedazo de aluminio, mojadas y con lodo. Mi tristeza fue que mi niña temblaba de frío con la ropa mojada. Teníamos sed, pero no nos dieron agua ni comida. Nos tuvieron allí toda la noche y el día. Era vivir con el mismo demonio. Lo peor es que nos contagiamos de una enfermedad de la piel.

“Pues, que puedo decir ahora, he vivido los peores días de mi vida. Mi esperanza es que todo este sufrimiento de mi niña, que apenas tiene un año, no sea en vano. Espero encontrar lo bueno en este país.

“Solo les recuerdo una cita bíblica… ¡Fui extranjero y no me diste refugio, ni me diste de beber, ni me vestiste!”.

*******************

“Primeramente, cuando llegué a la ‘hielera’, un federal me preguntó que porqué venía. Yo le conté mi situación y él me dijo que en todos lados hay pandillas. Muy pedante el señor. Después me metieron a la “hielera” (y) encontré un federal muy bueno, me trató muy bien, él fue quien me entrevistó. Luego, adentro de la “hielera”, me dieron unas colchonetas sucias (y) manchadas, con mal olor, y unas cobijas que olían muy mal. No me dejaron bañarme. Nos cerraban las puertas con candados para que no fuéramos ni al baño.

“Si nos daban comida (era) agua en botella, galletas y jugos. Pero no era a la hora de comer sino muy tarde, era dos veces al día. A mí y a mi hijo se nos llenó la piel de ronchas, puesto que fue allí donde nos llenados de esa comezón. Nos dejaron bañarnos hasta el siguiente día y para salir al baño teníamos que tener permiso.

“Llegó una federal y nos trató muy mal. Me tronó los dedos y me dijo que me parara, que me iban a deportar para mi país, que aquí no había lugar ya para nosotros… Esto es lo que viví”.

*******************

“Cuando entre en la ‘hielera’, me quitó el gorro de la bebé… Cuando nos quitaron todo… nos dieron una frazada mínima (de) plástico. Solamente me dieron uno para la bebé.

“Adentro era como un frío helado. Mi niña tuvo gripe por eso.

“En la ‘perrera’ fue mejor que en la ‘hielera’. En la ‘perrera’ había colchón, pero no en la ‘hielera’ (donde) solamente era el suelo”.

*******************

“(En) la ‘hielera’ el trato a mí y a mi hijo fue muy malo. Cuando llegamos… no nos dieron nada. Pero ni una cobija nos daban, unas cobijas de aluminio. Y la comida que nos dan es muy mala, solo nos dieron un pan con jamón y pues eso no es comida. Los niños se deshidratan, no comen nada y uno duerme en el puro piso… Le suben mucho al aire acondicionado (y) los niños se enferman de bronquitis”.

*******************

“El día (que) entré por primera vez a los Estados Unidos de América, pidiendo asilo político… pensé que iba a ser un día inolvidable y sí que lo fue, pero el día más triste y feo de mi vida, pues estuve en la llamada ‘perrera’, maltratos de palabras de parte de los oficiales (…) mala alimentación para mi pequeño hijo y para mí.

“Tirados en el piso sobre una colchoneta, sin cobijas y sin higiene alguna. De alimentos solo daban 1 taco en la mañana y 1 taco en la tarde… Por otra parte nos amenazaron con quitarnos a los niños y darlos en adopción, que aquí en Estados Unidos los separan de sus madres, eso fue lo que nos decían”.

*******************

“En la ‘hielera’ tratan muy mal a los inmigrantes, a mi hijo le quitaron las dos camisas… a mi hijo lo separaron de mí, a mí me dejaron en una (…) a él en otra.

“En las perreras’ más o menos, porque allí nos dieron colchones para descansar y no bañamos, y nos dieron mantas de aluminio, mucho frío”.

*******************

“A mí y a mi niña nos tuvieron tres días en la ‘hielera’, comiendo ese pan helado, y durmiendo en el puro piso, a mí y a mi niño.

“Dicen que la ‘hielera’ es un castigo que le dan a uno por entrar a EE.UU.”.

Las cartas pueden verse en: https://assets.documentcloud.org/documents/3720003/Letters-From-Dilley.pdf