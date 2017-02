El gobierno de Trump se prepara para ejecutar una razzia de deportaciones

Ryan Devereaux / The Intercept

El pasado 25 de enero, Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas pidiendo una serie de nuevas medidas para endurecer el aparato interno de inmigración del país. A pesar de sus graves implicaciones para millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos, las medidas fueron en gran medida eclipsadas por otro componente de las directivas —completar la construcción de un muro fronterizo entre los Estados Unidos y México— que, dos días después, también quedaron tras el escenario cuando Trump firmó otra orden que prohibía entrar en Estados Unidos a los viajeros de siete países de mayoría musulmana.

Mientras la atención del mundo estaba ocupada con la implementación caótica de la prohibición a los musulmanes y sus dramáticos impactos nacionales e internacionales, el gobierno de Trump y el Departamento de Seguridad Nacional se estuvieron moviendo silenciosamente para implementar otros elementos de las primeras órdenes ejecutivas, según las comunicaciones internas obtenidas por The Intercept.

Las órdenes de Trump sobre la seguridad fronteriza y la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos ha resucitado algunos de los programas de inmigración más controvertidos de los últimos años, en el que las policías estatales y locales se conviertan en funcionarios de inmigración en todo el país, y ha amenazado con recortes importantes a la financiación federal contra las ciudades que no acaten las órdenes del gobierno.

Además, Trump ha pedido la construcción de nuevas instalaciones de detención de inmigrantes a lo largo de la frontera de los Estados Unidos con México tan pronto como sea posible —incluyendo la participación de contratistas privados—. Trump también ha ordenado al DHS “asignar todos los recursos legalmente disponibles para designar de inmediato a los funcionarios de asilo a los centros de detención de inmigrantes”, con el propósito de llevar a cabo las audiencias a los solicitantes de asilo. Según las comunicaciones internas del DHS obtenidas por The Intercept, este último paso ya está en marcha.

Entrevistas a buscadores de asilo

En un correo electrónico enviado al personal el lunes 6 de febrero, Kathy Valerin, jefa de personal de la Oficina de Asilo de Arlington para los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, llamó a oficiales de asilo voluntarios para que realicen las entrevistas en dos centros detección de inmigrantes con fines lucrativos en Arizona, como parte de un esfuerzo continuo para apoyar las órdenes del presidente.

“En respuesta a las recientes órdenes ejecutivas, las oficinas de asilo han sido instruidas para comenzar a enviar inmediatamente a los empleados que lleven a cabo en persona la entrevistas de miedo creíble (CF) y miedo razonable (RF) —a los buscadores de asilo en varios centros de detención”, escribió Valerin, refiriéndose a las entrevistas de “miedo creíble”, que son legalmente requeridas en los casos de asilo, dependiendo del estatus del individuo. Valerin agregó que la USCIS buscaba voluntarios para ocupar los puestos en los centros de detención de inmigrantes privados en Eloy y Florencia, Arizona, “hasta mediados de marzo”.

USCIS confirmó a The Intercept que el llamado a voluntarios fue en respuesta a la orden de seguridad en la frontera de Trump.

“Antes las Órdenes Ejecutivas, USCIS desplegó personal de forma continua a una serie de centros de detención en todo el país, para llevar a cabo las entrevistas de miedo creíble y razonable”, escribió en un correo electrónico Joanne F. Talbot, un portavoz USCIS. “Actualmente estamos evaluando y planeando implementaciones adicionales para avanzar más en la directiva contenida en la Orden Ejecutiva. Los oficiales del USCIS seguirán haciendo todas las determinaciones creíbles y razonables en los centros de detección de una manera que sea consistente y en pleno cumplimiento con los estatutos y regulaciones aplicables”.

Remoción acelerada

Un alto funcionario de inmigración de Estados Unidos, hablando con The Intercept bajo condición de anonimato, dijo que el envío de voluntarios probablemente involucraría a cinco oficiales de asilo entrenados, realizando cinco entrevistas cada día en los centros de detención de Arizona —con un total de aproximadamente 125 entrevistas cada semana. Cuando se le preguntó qué podría significar el propósito del llamado de voluntarios, el funcionario respondió: “No puedo pensar en otra razón que preparar los procesos para un remoción acelerada” de los buscadores de asilo.

Los abogados de inmigración que hablaron con The Intercept estuvieron de acuerdo con esa evaluación, en gran parte, aunque tuvieron cuidado de enfatizar que el llamado para voluntarios por sí solo, no es necesariamente para un resultado particular.

La remoción expedita es el proceso para deportar a las personas que han llegado al país sin la documentación apropiado para solicitar el asilo. Si las personas que se encuentran en el proceso de remoción acelerada solicitan asilo o dicen tener un miedo creíble si son devueltas a su país de origen, tienen el derecho, bajo la ley estadounidense, de describir su situación ante un oficial de asilo de los Estados Unidos. Si el oficial encuentra que la demanda de un individuo pasa un umbral de credibilidad, entonces el caso puede ser escuchado ante un juez de inmigración. De no ser así, el Servicio de Inmigración y Aduanas toma el control del caso y los procedimientos de deportación pueden realizarse rápidamente —sino sumariamente como temen algunos.

Para poner fin al “abuso”

Con el fin de cumplir con las leyes de inmigración, el gobierno de Trump dijo que el Poder Ejecutivo “pondrá fin al abuso de las disposiciones de libertad condicional y de asilo que actualmente se usan para impedir la expulsión legal de extranjeros extraíbles”, como ha sucedido con la decena de miles de inmigrantes indocumentados centroamericanos que han sido detenidos en los últimos tres años en la frontera con México, y luego han sido liberados dentro de EE.UU. a la espera de su proceso en una corte de inmigración.

Así, el proceso de entrevistas para determinar el miedo creíble o razonable, ha causado preocupación entre algunos abogados de inmigración quienes temen que los solicitantes de asilo podrían ser objetivos de una deportación acelerada, al negarles su caso. Si ese es el caso, las audiencias para los buscadores de asilo en los centros de detención, a lo largo de la frontera, podrían ser un lugar para comenzar, aunque todavía estarían los oficiales individuales de asilo para determinar si los detenidos pasan o no el examen de credibilidad —pero eso tampoco es seguro.

Es más, este enfoque de remoción acelerada también tiene preocupados a algunos abogados de que las personas que ya han pasado la revisión inicial de sus casos, podrían terminar languideciendo en el sistema —como una forma de presión sicológica para que terminen aceptando su deportación. “A partir de este momento, creo que sólo van a ser largas esperas para la gente”, dijo a The Intercept Greg Siskind, un abogado de inmigración con sede en Tennessee.

Centro de detención “mortífero”

Las instalaciones de detención en Arizona, hacia donde USCIS está dirigiendo actualmente los voluntarios —en Florence y Eloy— son bien conocidas entre los abogados de inmigración locales y activistas. Ambos son propiedad de una de las corporaciones de prisión para fines de lucro más grandes del país, CoreCivic, formalmente conocida como Corrections Corporation of America.

Según Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP), una organización sin fines de lucro que proporciona servicios legales a inmigrantes en el sistema de detención de Arizona, más de 3.000 “inmigrantes, refugiados y mujeres y hombres que buscan asilo son detenidos diariamente en Florence o Eloy”.

Eloy ha sido llamado el “centro de detención de inmigrantes más mortífero de la nación”, desde que una investigación realizada por el periódico Arizona Republic encontró que 15 detenidos han muerto en la instalación desde el 2003, incluyendo tres desde octubre pasado.

Lauren Dasse, directora ejecutiva del FIRRP, dijo que su organización alberga profundos temores de que las directivas de inmigración de Trump puedan causar problemas de larga data en el estado o que empeoren.

“El Florence Project es la única organización que ofrece servicios legales gratuitos a niños, mujeres y hombres inmigrantes detenidos en Arizona”, escribió Dasse en un correo electrónico. “Sobre la base de las órdenes ejecutivas, estamos profundamente preocupados por los posibles aumentos de detención, la detención prolongada, incluidos a los solicitantes de asilo, y las amenazas a los derechos de las personas debido al debido proceso. Nosotros defendemos que cada persona sea tratada con dignidad y respeto, y entienda sus opciones bajo la ley de inmigración”.

Deportada en menos de 24 horas

En otra señal dramática de que los funcionarios de Arizona están comenzando a avanzar con las órdenes de Trump, los agentes de inmigración en Phoenix arrestaron a Guadalupe García de Rayos el miércoles 8 de febrero. Durante ocho años, la mujer de 35 años, que ha vivido en los Estados Unidos desde que era una adolescente, acudía regularmente con una oficina local del ICE después de haber sido arrestada en 2008, por usar un número falso de la tarjeta de seguridad social para poder trabajar. Bajo la administración de Obama, ese tipo de delito no era prioridad para la deportación —pero ya no es el caso bajo el presidente Trump.

“Eso es precisamente el alarmante problema con la orden de Trump”, dijo Cecillia Wang, subdirector legal de la ACLU, según el New York Times.

En las entrevistas con The Intercept, los abogados/as de inmigración se hicieron eco de esas preocupaciones, observando que mientras las órdenes de Trump sobre las prohibiciones de entrada a EE.UU. se enfrentan a los obstáculos del Congreso, no es así con los planes del presidente que sientan las bases de un aparato agresivo de deportación masiva —que podría superar los altos niveles de detención de inmigrantes y deportación que hubo bajo Obama—, por ampliar drásticamente la gama de individuos que son objetivo de la deportación.

Intensificando el temor

Mientras tanto, agentes de inmigración, antiguos y actuales, agregaron que los planes de la administración Trump podrían intensificar fácilmente el temor en las comunidades de inmigrantes, elevar el riesgo de discriminación racial y tensar la relación entre las autoridades estatales y locales y el gobierno federal.

Partes del plan de aplicación de la ley de inmigración de Trump, particularmente las relacionadas con las llamadas ciudades santuario, ya han enfrentado un retroceso, con alcaldes de varias ciudades importantes diciendo que lucharán contra esfuerzos para retener fondos federales. La semana pasada, San Francisco se convirtió en la primera ciudad en presentar una demanda en contra de la orden —se espera que otras ciudades sigan el ejemplo. Y aunque Trump ha contado con el apoyo de los sindicatos que representan a las agencias de inmigración de la nación, otros sectores de la comunidad policial están menos entusiasmados con su visión.

Preocupaciones de los agentes

Desde el 2013, la Major Cities Chiefs Association, una organización compuesta por docenas de ejecutivos de alto rango de las ciudades más grandes del país, ha rechazado públicamente los esfuerzos para reclutar a los oficiales estatales y locales como agentes de inmigración ad hoc y se han opuesto a los castigos financieras a las ciudades que no cooperan con tales iniciativas.

Darrel Stephens, director ejecutivo de la asociación, dijo que las preocupaciones de su organización con las directivas de Trump eran multifacéticas. En primer lugar, dijo Stephens, la administración falla en definir lo que considera una ciudad santuario —más allá de una ciudad que no cumple con las directivas de la Casa Blanca. En segundo lugar, y más ampliamente, dijo, el reclutamiento de la policía estatal y local para actuar como funcionarios de inmigración infunde temor en las comunidades de inmigrantes, lo que hace más difícil la resolución de delitos y pone en riesgo a más personas —sin importar su estatus migratorio.

“La financiación es una gran preocupación para nosotros”, dijo Stephens a The Intercept. “La falta de claridad sobre la definición es una gran preocupación nuestra. La policía local involucrada en la aplicación de las leyes de inmigración crea enormes desafíos desde una perspectiva de recursos. Es una ley complicada. Es muy difícil de entender e interpretar. Y como cuestión práctica, al detener a los inmigrantes ilegales, el gobierno federal no tiene capacidad para procesarlos. Los centros de detención están llenos. Los tribunales tienen un atraso de dos años”.

Dos nociones falsas

Art Acevedo, jefe de policía de la ciudad de Houston, compartió las preocupaciones de Stephens, diciendo a The Intercept que el implícito mensaje de Trump eran dos nociones falsas. La primera es que los inmigrantes indocumentados son responsables de una cantidad desproporcionada de delitos violentos —los expertos han demostrado repetidamente que no lo son, y Acevedo dijo que sus décadas de experiencia policial apoyaron esas conclusiones. Y en segundo lugar está la sugerencia de que las fuerzas policiales locales y estatales ya no se centrarían en detener a las personas que violan las leyes penales.

“Somos encargados de mantener a la gente a salvo de los depredadores, de los ladrones y de los miembros violentos de la sociedad”, explicó Acevedo. “No estamos encargados de salir y gastar nuestros recursos muy limitados para arrestar a un jornalero o alguien que, por su condición migratoria, no han hecho nada que pudiera dañar a nuestra sociedad”.

En lugar de participar en un “teatro político” diseñado para complacer a su base, Acevedo sugirió que la administración debe escuchar las preocupaciones de los ejecutivos locales y estatales que han rechazado ver a sus oficiales utilizados como fuerzas de deportación de facto.

Las consecuencias no deseadas

“Tristemente, si estos tipos de políticas públicas mal asesoradas y mal pensadas son puestas en marcha —intentando quitarme la capacidad de controlar a mi fuerza de trabajo y sus verdaderas prioridades— habrá consecuencias no deseadas. Y esas consecuencias no deseadas van a resultar en más crímenes”, dijo Acevedo.

“No se puede ser el partido de la ley y el orden y no escuchar a sus jefes de policía y sus ejecutivos de la policía”, añadió. “No puedes. No suma”.

Áreas clave de preocupación

“Este es un escenario de pesadilla”, dijo a The Intercept Heidi Altman, directora de política del National Immigrant Justice Center. Altman señaló tres elementos de las órdenes iniciales de la administración como áreas clave de preocupación.

La primera es el rango de individuos que serán objetivos de los agentes de inmigración de Trump, que crece cada vez más a medida que crece y se despliega la fuerza policial y que, según un análisis reciente de Los Angeles Times, podría atrapar a 8 millones de personas.

A juicio de la administración, cualquier “extranjero deportable” que ha infringido una ley o ha sido sospechoso de infringir una ley es objeto de la deportación —sin importar si esa persona fue condenada o incluso si no está acusada de un delito.

La orden continúa diciendo que cualquier persona dentro de esa categoría y que las autoridades crean que “los actos cometidos constituyan un delito penal imputable”, pueden y deben ser objetivos. Ya sea sí esa persona es una estudiante sospechosa de una violación de tráfico o una abuela que ha vivido en el país durante décadas; ambas están a la par con un criminal violento en los EE.UU. de Trump y pueden enfrentar la misma consecuencia: ser deportados sumariamente.

El regreso de Comunidades Seguras

En segundo lugar, explicó Altman, la orden de Trump exige la revitalización de dos iniciativas de inmigración profundamente controvertidas: el programa ampliamente divulgado conocido como Comunidades Seguras y un programa menos conocido, aunque posiblemente más agresivo conocido como 287 (g).

Encabezado por el gobierno de Bush y expandido bajo Obama, el programa de Comunidades Seguras administrado por el DHS asoció al ICE con las cárceles locales, para facilitar el intercambio de datos biométricos entre los centros de detención y los funcionarios de ICE. Después de años de críticas de los defensores de la inmigración, quienes argumentaron que el programa iba más allá de dirigirse a los delincuentes violentos, el gobierno de Obama terminó con Comunidades Seguras en noviembre del 2014, reemplazándola con una iniciativa similar conocida como el Programa de Cumplimiento de Prioridades.

El segundo programa que el gobierno de Trump piensa expandir, el 287 (g), permite asociaciones entre las cárceles locales y los agentes de ICE, pero también da un paso más, permitiendo a los oficiales de policía locales y estatales en la calle ser utilizados como funcionarios de inmigración. Las investigaciones del Departamento de Justicia y de la Unión Americana de Libertades Civiles han vinculado repetidamente la implementación del 287 (g) a patrones sistémicos de perfil racial y violaciones de derechos constitucionales en las comunidades latinas.

Un castigo de $2.27 mil millones

El tercer elemento del plan de ejecución interno de Trump, según Altman, apunta a las ciudades santuarios, descritas en la orden como “jurisdicciones en todo Estados Unidos que violan voluntariamente la ley federal, en un intento de proteger a los extranjeros de su expulsión de los Estados Unidos”.

Bajo la orden, las ciudades que se niegan a cumplir con las directivas del gobierno no recibirán fondos federales, “a menos que lo juzgue necesario para los propósitos de aplicación de la ley por el Procurador General o el Secretario [del DHS]”. De acuerdo a un análisis de Reuters, la implementación de este componente de la orden de Trump amenazaría con $2.27 mil millones en fondos anuales para las 10 ciudades más grandes del país, incluyendo cientos de millones de dólares, destinados a programas preescolares de Head Start, vivienda pública y prevención y alivio del VIH.

Una mezcla “muy tóxica” contra millones de indocumentados

Combinar las categorías ampliadas de personas que son objetivo de la deportación, el alistamiento de la policía local y estatal para ejecutar las órdenes y las “amenazas coercitivas contra los santuarios”, hace que sea una mezcla “muy tóxica”.

“Cuando juntas las tres, solo tienes un terreno más fértil posible para el perfil racial y el terror de las comunidades inmigrantes, que estarán demasiado asustados para cooperar con la policía local”, dijo ella.

Altman no está sola en su sombría evaluación. En un desglose legal después de la firma de la orden, el abogado de inmigración David Leopold argumentó que la directiva de Trump es una pistola cargada con millones de inmigrantes en su mira.

“El plan de Trump es un plan para implementar sus promesas de campaña de deportación masiva, y pone en marcha la Fuerza de Deportación para llevar a cabo su plan”, escribió Leopold en Medium. “Está claro que las órdenes ejecutivas fueron elaboradas por los fanáticos anti-inmigrantes más extremos en la órbita de Trump”.

“No quiero decir que una orden es más importante que la otra”, dijo Leopold a The Intercept, señalando que el dramático impacto humano de la prohibición de viajar de Trump es evidente por sí misma, sin mencionar las profundas preocupaciones legales planteadas por la orden. Pero, agregó, la orden de Trump sobre las deportaciones es “igual de importante” y, lamentablemente, está siendo desapercibido por el público.

“Me estremezco al pensar en lo que va a pasar una vez que se implemente, y ya estamos viendo señales”, dijo Leopold. “Trump ha hecho, o quiero decir que Steve Bannon ha hecho, de cada inmigrante en este país una prioridad” para sacarlo del país.

“Es una actitud rencorosa”, añadió Leopold. “Es perverso”.

Texto original: https://theintercept.com/2017/02/09/trump-administration-prepares-to-execute-vicious-executive-order-on-deportations/

Traducción: A. Mondragón