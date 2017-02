En aereopuertos entregan formularios a inmigrantes legales para que renuncien a su residencia

Redacción LTH

Desde que el Presidente Donald Trump lanzó sus órdenes ejecutivas contra la inmigración, el temor no es solo de los inmigrantes indocumentados, también lo es de residentes legales que, según han comentado ellos mismos, han tenido problemas al momento de reingresar a los Estados Unidos, a través de los aeropuertos en diversas ciudades del país.

En este contexto, docenas de dominicanos y dominicanas que están regresando de su país a Estados Unidos, han sido interceptados e interrogados durante largas horas por oficiales de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), según reportó El Nuevo Diario.

Incluso, según las denunciad, los agentes de ICE, después de atosigarlos a los inmigrantes con preguntas, les ofrecen el criticado formulario 407, que se utiliza para que los inmigrantes renuncien a la residencia.

A muchos, incluso sin antecedentes penales, les han pedido que firmen el documento y que regresen a la República Dominicana, en el próximo vuelo disponible que será pagado por el gobierno de Estados Unidos.

Los incidentes verificados, según El Nuevo Diario, han ocurrido en los aeropuertos John F. Kennedy, en la Ciudad de Nueva York; el Liberty en Newark, Nueva Jersey; y el Logan, en Boston. También se han reportados incidentes similares en Miami y otros estados en los que residen grandes comunidades inmigrantes.

Desde la salida de los aviones

De acuerdo a los testigos y personas que han sufrido el acoso, el chequeo de la ICE, se está haciendo desde los pasillos que conectan con los túneles que llevan al abordaje y salida de los aviones.

De acuerdo al testimonio un reportero de El Nuevo Diario, que regresó el pasado 24 de enero desde la República Dominicana, observó a cuatro oficiales de la ICE, copando el pasillo y a cada pasajero, preguntándoles por la salida y reentrada del viaje y que hacían en la República Dominicana.

Esa pregunta, que si bien se hace rutinariamente en las ventanillas de inmigración, ahora se está implementando en los pasillos de las terminales y antes de que los viajeros lleguen al área oficial de chequeo y ante los oficiales migratorios.

Retenida por cinco hora

Una inmigrante, que declinó identificarse por razones obvias, relató a El Nuevo Diario que regresó el viernes 3 de febrero desde Santiago, y cuando se presentó en la ventanilla de inmigración, la condujeron al área de segunda supervisión, en donde estuvo retenida por cinco horas.

De acuerdo a la inmigrante, los oficiales la estaban presionando para que firmara el formulario 407, a través de la cual se renuncia a la residencia legal en Estados Unidos, pero ella se negó rotundamente.

“Me hartaron con repetidas preguntas, me entregaron ese formulario y me dijeron también que lo firmara y que me regresara a República Dominicana, que era por mi bien”, narró la joven al diario.

Ante la resistencia de la inmigrante legal y cansados de combatir con la diestra joven, finalmente los agentes de ICE se dieron por vencidos y le sellaron la entrada al país. No tenía ningún argumento legal para impedirle la entrada.

Ese caso ilustra la odisea que están pasando una cantidad no determinada de residentes permanentes, quienes han sido asediados por los agentes migratorios de Estados Unidos, después de las órdenes ejecutivas de Trump.