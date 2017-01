En el 2016 aumentó el arresto y las deportaciones de indocumentados

Redacción LTH

En un claro indicio de que, a pesar de las advertencias y las deportaciones, los inmigrantes indocumentados, particularmente de Centroamérica, siguen cruzando la frontera sur de Estados Unidos en números récords, de acuerdo a las cifras oficiales. Uno de los alicientes es que, tras ser arrestados, no son deportados inmediatamente, pueden ser liberados y quedarse en Estados Unidos.

Al final del 2016 y antes de lo que es habitual, el Departamento de Seguridad Nacional publicó su balance del año fiscal 2016, que acabó el 30 de septiembre, revelando que el número de personas arrestadas intentando cruzar la frontera de forma ilegal aumentó un 23%, pasando de 337,117 en el año fiscal 2015 a casi 416,000 en 2016.

La mayoría de cruces ya no son de mexicanos o adultos que viajan solos, sino de familias centroamericanas o menores no acompañados de esa región, que huyen de la violencia y la pobreza.

En este contexto, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a casi 60,000 menores no acompañados provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, y casi 78,000 familias centroamericanas.

Problemas para inmigración

En su documento anual, el gobierno admite las dificultades que este perfil de inmigrantes genera para la administración federal: “Más tiempo, recursos humanos, capacidad de detención e inversión son requeridos para completar los procesos de expulsión (…) porque implica que el Servicio de Inmigración garantice los documentos de viaje y se ocupe del transporte aéreo. Probablemente más significativo, muchos ciudadanos centroamericanos, incluyendo unidades familiares y menores no acompañados, aseguran sufrir miedo a la persecución”.

En otras palabras, los procesos son más costosos y largos, y en muchos casos se tiene que valorar el posible asilo. Todo esto también resulta en un aliciente para los indocumentados que pueden quedarse en el país por un tiempo indefinido, mientras dura su proceso de deportación.

Hubo más deportaciones

De otro lado, el gobierno también anunció un aumento de las deportaciones en un 2% en el último año fiscal: Fueron expulsados 240,255 inmigrantes en comparación con los 235,413 del 2015.

El número total de deportados no incluye a mexicanos detenidos en la frontera, porque son devueltos de manera exprés a su país por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.

Ayuda de gobiernos locales con la “migra”

Este incremento de las deportaciones se debe en parte al aumento del número de condados que comparten información sobre detenidos con Inmigración —como es el caso de Nassau y Suffolk, en Long Island, Nueva York.

En 2015, casi 400 condados del país se negaron a cumplir las órdenes de detención migratoria que enviaban agentes federales a prisiones locales para retener a inmigrantes que pasarían después bajo custodia de los servicios de inmigración. En 2016 solo 279 condados rechazaron esas órdenes, dijeron los funcionarios.

De hecho, en su reporte, el Gobierno se queja de las llamadas ciudades o condados santuario. Dice que afectan negativamente a las funciones del Servicio de Inmigración y provoca que “criminales convictos acaben liberados de nuevo en las comunidades del país con potencial de volver a violar la ley”.