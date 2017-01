Fiscal de Brooklyn quiere proteger a inmigrantes de deportaciones injustas

By luis

Brooklyn Daily Eagle

El Fiscal de Distrito del Condado de Brooklyn, Eric González, estuvo en la reciente reunión de la Asociación de Abogados Penales del Condado de Kings, donde anunció que su oficina contratará a un par de abogados de inmigración, para trabajar con los fiscales adjuntos del distrito y poder asegurar que los inmigrantes no sean deportados por crímenes de bajo nivel y que fueron cometidos hace décadas.

“En la oficina de la fiscalía vamos a contratar a uno o dos abogados de inmigración, así como algunos de los servicios del defensor —el Servicio de Defensores de Brooklyn y la Ayuda Legal— lo han hecho”, dijo González.

González explicó que muchas veces los inmigrantes se declararán culpables de delitos menores y. como consecuencia, son deportados. Y añadió que muchas veces esto significa que el castigo no está en proporción con el delito cometido.

“Crecí en la oficina y estoy muy orgulloso de los más de 20 años de estar en la oficina, pero también he aprendido que la inmigración es una consecuencia colateral y es algo del cual estoy directamente consciente”, dijo González.

Cuando el castigo “es ridículo”

“No puedo soportarlo más. Si se trata de un caso en el que estamos buscando una declaración de culpabilidad no privativa de libertad, la idea de que alguien deportado porque estuvo comprometió en un delito menor es ridículo”, remarcó.

Como parte del esfuerzo por lograr sentencias más equitativas, González dijo que está trabajando con el Concejo de la Ciudad de Nueva York para crear una nueva violación de conducta desordenada, y así evitar consecuencias colaterales de inmigración.

“Hay cosas que podemos hacer en la Fiscalía de Brooklyn que ayudarán a mantener a los inmigrantes seguros y que los castigos sean justos y proporcionales a los crímenes que puedan cometer y no los afecte de una manera desproporcionada”, dijo González.

Y para argumentar el porqué está implementando esta estrategia, González dio a conocer algunos ejemplos de injusticia que él ha visto durante su carrera.

Desproporcionado e injusto

Él explicó que ha visto a la gente en la custodia de la agencia de Immigration and Customs Enforcement (ICE), por delitos menores de drogas cometidos hace 25 años y por los cuales fueron arrestados en los años 1990.

“En muchos de estos casos, las personas —después de 25 o 30 años, y por cualquier razón— tienden a ser mujeres condenadas en los años noventa por delitos de drogas de bajo nivel y que están bajo custodia de ICE para ser deportados”, dijo.

“Después de 25 años, eso parece insano, desproporcionado e injusto. En Brooklyn vamos a avanzar para tratar de asegurarnos de que la próxima generación de inmigrantes no tenga que hacer frente a eso”, dijo.

Fiscal de NY se suma a la protección

Frente a las propuestas de inmigración potencialmente draconianas del presidente electo Donald Trump, el Fiscal General de Nueva York, Eric T. Schneiderman, proporcionó un mapa jurídico para que los gobiernos locales y las agencias policiales resistan las medidas anti-inmigrantes del gobierno federal.

Como parte de esa guía, el Fiscal General Schneiderman también proporcionó a las autoridades locales modelos de proyectos de leyes y políticas que, de ser aprobadas voluntariamente por un gobierno local, codificarían las políticas de “santuario” en la legislación local. En los últimos años, varias ciudades de Nueva York, incluyendo Syracuse y la ciudad de Nueva York, han adoptado con éxito estas políticas.

La guía modelo del fiscal

Las disposiciones modelo ofrecidas por la Oficina de Derechos Civiles del Fiscal General Schneiderman aclaran que las agencias policiales locales de Nueva York, pueden limitar su participación en las actividades federales de inmigración de varias maneras

Entre las medidas está negarse a hacer cumplir órdenes de inmigración civil no judiciales emitidas por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP); y Proteger el derecho al debido proceso, negándose a solicitudes federales de detención personas que las prive de su libertad por más de 48 horas.

La guía del fiscal también indica como imitar el acceso de los agentes de la ICE y de la CBP a las personas actualmente bajo custodia; y limitar la recolección de información e informes que serán utilizados exclusivamente para la aplicación federal de inmigración.