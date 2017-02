ICE no tiene piedad con indocumentada salvadoreña con tumor

Redacción LTH

¿Hasta qué punto los agentes de ICE están cumpliendo las órdenes draconianas de Trump para arrestar y deportar a los indocumentados? El caso de una inmigrante salvadoreña es un ejemplo más que patético.

Sara Beltrán Hernández, una inmigrante indocumentada salvadoreña, quien estaba siendo tratada en un hospital en Fort Worth, Texas, porque tiene un tumor cerebral, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el mismo nosocomio y llevada de vuelta a un centro de detención en donde se encontraba. Su familia está angustiada porque ella pueda morir, según explicó el equipo legal que la representa.

La inmigrante, de 26 años, estaba en el centro de detención Prairieland en Alvarado, Texas, desde el 26 de enero de 2017, mientras que sus familiares en Nueva York intentaban que fuera liberada tras abrir un caso de asilo. Sin embargo, ella colapsó tras experimentar fuertes dolores de cabeza, sangrados nasales y pérdida de memoria.

Tras colapsar, Beltrán Hernández fue llevada al hospital Texas Health Huguley, en Fort Worth, el pasado 11 de febrero, donde los doctores le diagnosticaron que tenía un tumor cerebral que requería una cirugía.

Pero el pasado miércoles 22 de febrero, alrededor de las 8 de la noche, un médico les dijo a los agentes migratorios que ella estaba “estable” y, a pesar de que ella estaba en la lista de espera para su cirugía, los agentes de ICE solicitaron que ella fuera dada de alta inmediatamente, para regresarla al centro de detención.

ICE la tiene en observación y dice que tiene atención médica las 24 horas del día. “La señora Beltrán continuará teniendo acceso las 24 horas a cuidados médicos de emergencia y cualquier otro tratamiento especializado fuera de las instalaciones”, ICE le dijo a The Huffington Post.

No recordaba a sus familiares

Pero el equipo legal que defiende a Beltrán Hernández criticó el tratamiento que está recibiendo.

“La tenían atada de pies y manos”, dijo en un comunicado Melissa Zúñiga, auxiliar jurídico en este caso. “La trajeron en silla de ruedas y no está recibiendo ningún tratamiento, aun cuando su nariz continúa sangrando y les ha dicho que siente que le estalla la cabeza”.

Y el día que Beltrán Hernández fue retornada al centro de detención, sus familiares recibieron una llamada de ella, en la que ella no podía recordar los nombres de sus familiares, dijeron los abogados de Beltrán Hernández, según Daily News.

“Era claro que hubo un deterioro (de su salud) en ese tiempo”, dijo Zúñiga a ABC News. “Se escuchaba aturdida y no estaba recordando varias cosas. Nos preocupamos aún más”.

Y poco después de que habló con su familia, Beltrán Hernández fue tomada en custodia por los agentes de ICE en el hospital, quienes la llevaron de regreso al centro de detención.

Piden venida de familiares

Tras enterarse de lo sucedido, el equipo legal de Beltrán Hernández, acompañado de médicos profesionales, volaron a Dallas para ayudar a “proveerle a Sara opciones respecto a la opción de que su madre y padrastro viajen, desde Nueva York a Texas, para estar con ella”, dijo Zúñiga.

Su madre y su padrastro, que aparentemente son indocumentados, “necesitan un permiso humanitario especial para que puedan viajar sin temor a ser detenidos por ICE”, dijo Zúñiga, quien el jueves 23 de febrero en la mañana informó que Beltrán Hernández será liberada y enviada al hospital Fort Worth “próximamente”, según el Huffington Post.

El expediente médico de Beltrán Hernández aún no se ha dado a conocer, dijo Zúñiga. Ella exhortó al gobierno salvadoreño y al de EU a discutir el problema lo antes posible.

Al equipo legal le preocupa que los hijos de Beltrán Hernández, quienes están en El Salvador, “se conviertan en objetivos inmediatos dado que la petición de asilo de Sara ya se ha dado a conocer al público”. A ella le gustaría que vieran a su mamá antes de que sea operada, si es posible, en caso de que muera, agregó Zúñiga.

Huyendo de la violencia

Los abogados que han apelado el caso de asilo de Sara Beltrán Hernández, dijeron que su patrocinada estaba huyendo de la violencia doméstica y otras amenazas en su país natal.

Según The Daily Beast, la inmigrante admitió haber cruzado ilegalmente la frontera con México en noviembre de 2015, pero afirmó que lo había hecho porque temía que una tía, con relaciones con las pandillas en El Salvador, la matara.

Un agente de la Patrulla Fronteriza, mientras tanto, testificó que Sara le dijo que había venido a los Estados Unidos para trabajar.

“Estamos pidiendo una libertad condicional humanitaria inmediata, no podemos esperar a una audiencia de fianza, no tiene días, tiene horas… necesitamos que ella salga”, dijo Zúñiga.

Amenaza a un abogado

Un abogado local de Texas, quien dijo que fue contactado por los defensores de Beltrán Hernández, para que la pueda revisar el día que la sacaron del hospital, dijo que fue amenazado con ser arrestado cuando trató de visitarla alrededor de las 9 de la noche del miércoles.

“Considero que esto es una amenaza directa para la democracia”, dijo a The News el abogado Chris Hamilton. “Los derechos constitucionales básicos del acceso a los abogados y el debido proceso son lo que impide que la gente desaparezca”.