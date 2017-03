Kingston, ejemplo de una comunidad para lograr una “Ciudad Santuario”

Por: Francisco Manrique/LTH

Kingston es una ciudad ubicada en el condado de Ulster, a unas 100 millas al norte de la Ciudad de Nueva York, y forma parte de lo que se llama el Valle de Hudson. Según la historia fue la primera capital del estado en 1777, pero ese mismo año el pueblo fue arrasado por las tropas británicas y la capital se trasladó a Albany.

La ciudad de Kingston es un apacible lugar donde viven alrededor de 25 mil personas, es conocida por sus iglesias, comercio y turismo, factores determinantes en su desarrollo económico. Pero la ciudad también es conocida porque allí se ha asentado una importante comunidad hispana, que llegó hace más de una década atraído por la calidad de vida que ofrece y que ha echado raíces en el lugar.

En enero pasado, después de tres horas de audiencia pública con más de sesenta personas, quienes dieron sus testimonios ante casi medio millar de residentes locales, el consejo municipal aprobó una resolución, firmada por su alcalde Steve Noble, declarando a Kingston como un “ciudad de bienvenida e inclusiva” a los inmigrantes, sin importar su estatus legal. En otras palabras había nacido una “ciudad santuario” que protege a sus inmigrantes, incidiendo por cierto en que la policía local no preguntará por la situación migratoria de las personas con las que interactúa, ni cooperará con ICE.

Un empresario indocumentado

Pero no fue fácil, la resolución fue aprobada por 5 a 3 votos. Durante la reunión Leo Santos, un inmigrante mexicano, se puso de pie y habló emotivamente en apoyo del plan. Santos es propietario del restaurante de comida mexicana “Just for You”, en la calle Broadway, y dijo ante una audiencia silenciosa que ha tratado de arreglar su situación legal, pero que los funcionarios de inmigración solo le han dado 30 días para permanecer en el país. Explicó que si es deportado, se verá obligado a dejar atrás a su esposa, una ciudadana estadounidense, y a su hijo de 13 años. “Por supuesto, la madre no va a dejar que mi hijo vaya conmigo, así que por eso mi corazón se está rompiendo”, dijo Santos, a punto de llorar.

El alcalde de Kingston, Steve Noble, ha señalado que su resolución de hacer de Kingston “una ciudad acogedora e incluyente” para los inmigrantes indocumentados, reafirmaría que la policía local no investigaría o reportaría el estatus migratorio de una persona a las autoridades federales, a menos que tuvieran una razón convincente. Esta medida, arguyó, “ayudaría a abordar el creciente temor entre la comunidad inmigrante de la ciudad, a raíz del cambiante panorama político”.

El alguacil en contra

Sin embargo, el alguacil del condado de Ulster, Paul Van Blarcum, ha dicho que no está de acuerdo con Noble y planea continuar reportando inmigrantes ilegales a Inmigración y Aduanas.

Noble insiste en proteger a sus inmigrantes. “No estamos cambiando nada”, dijo Noble. “Vamos a seguir para vigilar la forma en que actualmente la policía, sólo estamos dejando a la gente saber cómo lo hacemos”, añadió.

Cómo se logró aprobarla

Según cuenta Mariel Fiori, directora de La Voz —una publicación en castellano y auspiciada por el Barh College, donde ella trabaja, y que circula profusamente en la comunidad hispana del Valle de Hudson—, el logro ocurrió gracias al trabajo incansable de sus líderes comunitarios.

“A fines de noviembre de 2016, el Reverendo Frank Alagna (de la Iglesia episcopal Santa Cruz, miembro del Consejo de Iglesias de Kingston y de la Alianza de Ministros del Condado de Ulster) envió una carta firmada por 21 ministros religiosos del área, donde exhortaba al alcalde Noble a declarar Kingston una ciudad santuario, en vistas al miedo generado en la población inmigrante tras las elección de Trump”, dijo Fiori. La respuesta de Noble fue pedir al consejo de la ciudad que considere aprobar una resolución santuario.

Por una coalición local

Fiori refiere como antecedente que el 7 de diciembre del 2016, el alcalde Noble y el jefe de la policía local, Edigio Tinti, se reunieron con miembros de la coalición local “Mano a Mano”, que buscaban un compromiso firme de los funcionarios electos con los más vulnerables de nuestra comunidad.

Tinti dijo en esa reunión, “tratamos a todos equitativamente, sin importar su estatus migratorio o si tienen licencia de conducir. Tratamos a la gente con respeto. Mi familia vino de Italia y siempre me dijeron: si te portas bien, serás recompensado; si te portas mal, serás castigado. Lo que a nosotros nos importa es que se haga justicia, sin importar su estatus migratorio. Ese día, Tinti y Noble prometieron a mostrar su apoyo públicamente”.

Marcha junto con el alcalde

El punto culminante fue el domingo 18 de diciembre, Día internacional del inmigrante, el jefe de la policía y el alcalde de la ciudad de Kingston participaron junto con otras 200 personas en una marcha y concentración en favor de los inmigrantes.

“Para las ciudades, defender a sus inmigrantes es más que una decisión ética. Las consecuencias económicas de perder esta parte de sus comunidades pueden ser catastróficas. Los inmigrantes indocumentados hacen los trabajos que nadie quiere hacer, por un salario que mantiene los precios baratos para los consumidores. Este modelo ha sobrevivido por tantos años en este país, que el sistema económico colapsaría definitivamente si los indocumentados fueran deportados”, señala Fiori.

Una comunidad con sentido de resistencia

Las recientes medidas antiinmigrantes del presidente Trump, lejos de asustar está creando un sentido de resistencia.

En Nueva York se han creado nuevos grupos para hacerle frente, como el Movimiento Santuario del condado de Columbia, Hudson Valley Hate Free Zone y Stand Up Against Racism, entre otros, se suman a otros ya establecidos como Hudson Valley Community Coalition y Community Voices Heard. Es decir, toda una comunidad se prepara para lo que se viene.

La próxima será la ciudad de Newburgh, la concejal hispana KarenMejía es la que presentó la resolución. La mitad de la gente que vive en Newburgh es hispana.

Long Island abandonada

Pero en otros lares del estado de Nueva York, la historia es diametralmente diferente.

En Long Island se han alzado algunas voces pidiendo que las ciudades y condados se declaren ciudades santuarios, pero no existe un movimiento que lidere tal pedido y que trabaje en esa dirección. Los esfuerzos son bastante aislados y las pocas y ralas manifestaciones realizadas, sólo han servido para relanzar organizaciones comunitarias que se creían extinguidas.

El concepto “Santuario” se utiliza para las ciudades que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración de la policía local con las autoridades federales de inmigración (ICE). Aunque no es un término legal, la forma de implementarlo varía según las políticas o la legislación que se pueden convertir en prácticas de la policía local. Actualmente existen más de 200 ciudades “santuario” en Estados Unidos.