La Fuerza de Deportación de Trump está tras cualquiera de los 11 millones de indocumentados

Redacción LTH

Las historias de la víctima dejan muy poco margen de duda de que la Fuerza de Deportación de Trump está persiguiendo a cualquiera de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

La forma en que se está implementando la orden ejecutiva del presidente Trump elimina las prioridades de sentido común para la deportación. Esto significa que todos y cada uno de los inmigrantes indocumentados –incluyendo los beneficiarios de DACA– son vulnerables al arresto, la detención y la deportación.

A continuación la historia de algunos de los inmigrantes que, bajo otros criterios del pasado, no eran una prioridad para ser arrestados y deportados.

Daniel Ramírez Medina

Informes de prensa dieron a conocer que agentes de ICE en Seattle, Washington, arrestaron y detuvieron a Daniel Ramírez Medina, un joven de 23 años beneficiario de DACA. No tiene antecedentes penales y ha sido investigado y aprobado en dos ocasiones por el Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con Mark Rosenbaum, abogado de Daniel, según lo informó el Wall Street Journal, “la detención injustificada y sin precedentes de Daniel no solo viola la solemne promesa que se le hizo a él y a otros beneficiarios de DACA, sino que viola sus derechos consagrados en la Constitución de Estados Unidos”.

Jeannette Vizguerra

En Colorado, Jeanette Vizguerra, madre de cuatro hijos, trabajadora doméstica y defensora de los inmigrantes durante mucho tiempo, tomó la decisión de buscar refugio en una iglesia local o arriesgarse a ser detenida y arrestada si ella acude a la cita que tiene programada regularmente con ICE, como le paso a Guadalupe García de Rayos. En el 2009, Vizguerra fue capturada con identificación falsa, la cual adquirió para trabajar y mantener a su familia. Como era de baja prioridad para deportación, desde entonces se ha presentado a las reuniones de revisión regulares con funcionarios de ICE.

Guadalupe García de Rayos

Los temores de Vizguerra están bien fundamentados. En un caso similar en Arizona, Guadalupe García de Rayos fue detenida, deportada y separada indefinidamente de sus dos hijos estadounidenses. Lupita fue llevada a la oficina local de ICE cuando fue a revisión durante su cita regular esa semana, una cita que ha mantenido durante años. Se le requirió reportarse con ICE regularmente tras una redada llevada a cabo por el sheriff Joe Arpaio, un hombre que desde entonces ha caído en desgracia.

En dos días, fue deportada a México, un país en el que no ha estado por más de dos décadas.

Miguel Ángel Torres

En Texas, Miguel Ángel Torres, padre de familia, empresario e inmigrante indocumentado sin antecedentes penales, fue detenido esta semana al ser confundido con su cuñado. Su esposa, Irma Pérez, pagó las multas de estacionamiento de su hermano a principios de esa semana, dando su propia dirección al realizar el trámite. Los agentes de ICE entonces vigilaron su casa con el fin de arrestar a su hermano. En lugar de ello, terminaron por seguir a Miguel y, luego de que él dejara a sus hijas en la escuela, fue arrestado y detenido. Cuando les aclaró que él no era su cuñado y que no tenía antecedentes penales, de todas maneras lo detuvieron.

Irvin o Ervin González

Una mujer transgénero indocumentada, identificada como Irvin o Ervin González, se presentó en corte para testificar en relación con acusaciones de violencia doméstica: “En el otoño pasado la inmigrante indocumentada realizó sus tres primeros reportes a la policía en contra de su novio, al que acusó de pegarle, patearla, asfixiarla y jalarla del pelo. Un reporte de diciembre alegaba… que tras fallar al intentar acuchillarla, el novio le arrojó el cuchillo”, de acuerdo con el Washington Post.

Cuando acabó de rendir su testimonio, agentes de ICE esperaban afuera de la sala de la corte para arrestar a González, luego de recibir una información anónima de alguien que sabía la hora y el lugar exactos donde se llevaba a cabo la audiencia, así como sobre su estatus migratorio. Luego se supo que el informante era el novio y abusador de la víctima.

El mensaje que esto envía es inequívoco: si eres indocumentado y buscas protección en el sistema de justicia por abuso doméstico, todo lo que tiene que hacer tu victimario es llamar a ICE y de este modo podrías ser arrestado.

Danielle Vargas

Agentes de ICE entraron al hogar de Danielle Vargas en Mississippi sin anunciarse y detuvieron a su padre, quien estaba tratando de reinstaurar su visa, y a su hermano indocumentado.

Mississippi News Now informó: “’He estado aquí durante 17 años y esto es lo más aterrador que he visto”, dijo Vargas, con voz temblorosa. “No sé lo que voy a hacer. No sé qué pasará en los próximos 30 minutos. Solo quiero ver a mi papá’”.

Aunque Danielle es beneficiaria de DACA, ella se ha parapetado en su casa, temerosa de que ICE regrese, la detenga y la deporte. Como hemos visto en el caso de Daniel Ramírez Medina, DACA ya no protege a la juventud inmigrante de la Fuerza de Deportación de Trump.

Óscar Ramírez

Un desamparado, identificado como Óscar Ramírez, dejó el refugio donde la gente se protege de la hipotermia, ubicado en la iglesia Rising Hope Mission, de Alexandria, junto a un grupo de compañeros latinos. Inmediatamente después de cruzar la calle, fueron rodeados por agentes de ICE. Empezaron a cuestionarlos en torno a su estatus migratorio y les revisaron las huellas digitales. Seis hombres fueron arrestados.

NBC 4 Washington informó al respecto: “Claramente estaban vigilando la iglesia porque sabían que ellos se quedaban aquí en el refugio contra la hipotermia. De tal modo que los estaban esperando al otro lado de la calle y los atraparon”, dijo el reverendo Keary Kincannon, de la iglesia Rising Hope Mission.

Los casos relatados revelan que “se le ha dado luz verde a ICE para arrestar, detener y deportar a cualquiera de los 11 millones, y lo están haciendo a toda velocidad”, dijo Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice Education Fund.

“Los más afectados por esas políticas son las poblaciones ya vulnerables: una sobreviviente de violencia doméstica, hombres en busca de refugio en una fría noche de febrero, así como beneficiarios de DACA. Así no es como hacemos más seguro a Estados Unidos, sino vemos cómo empieza una estrategia de deportación masiva”, agregó.