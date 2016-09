La “humanidad” de Trump con los indocumentados, según Christie: Deportar a unos 3 millones y ya veremos con el resto

By luis

Si aún nadie ha entendido claramente qué es lo que hará Donald Trump con los inmigrantes indocumentados, sí es electo presidente, aquí está Chris Christie, el Gobernador de Nueva Jersey y vocero del candidato republicano, para decírselo claramente.

Alexandr Mondragón / LTH

Trump está hablando de suspender las deportaciones de inmigrantes no autorizados, después de haber deportado a unos cuantos millones que han cometido delitos, dijo Christie el domingo 4 de septiembre, en un programa de televisión.

Christie dijo que Trump, quien se ha comprometido a deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados, primero tendría como objetivo deportar entre 2 a 3 millones de ellos, quienes hayan sido convictos por crímenes.

“Una vez que hayamos tratado con estas personas en primer lugar, a continuación, podríamos tratar con los restantes 8 millones de personas”, dijo Christie en programa “Face the Nation”, de la cadena de televisión CBS. “Creo que esa es la forma humana”, remarcó.

La aclaración de Trump tuvo lugar cuatro días después de que Trump tuvo un día glorioso de propaganda, cuando el pasado miércoles 31 de agosto visitó al presidente mexicano Enrique Peña Nieto y, en su propia cara y en su propio país, le dijo que construirá el muro en la frontera. Y horas después, de regreso a suelo estadounidense, diera un discurso de línea dura sobre su agenda de inmigración.

“Encontrar una manera humana”

Christie dijo que la posición de Trump sobre la inmigración cambió cuando él habló con otros acerca de la política.

“No queremos personas atrapadas en el cemento”, dijo Christie. Después de deshacerse de los criminales, “lo que Donald Trump quiere hacer es respirar profundamente y encontrar una manera humana de hacerle frente a los que aún quedan”, agregó.

En un discurso sobre la inmigración en Phoenix, el pasado jueves 1 de septiembre, Trump no dio ningún indicio de que permitiría a los otros 8 millones de indocumentados, millones de ellos con hijos nacidos en Estados Unidos, quedarse legalmente en el país.

“Para los que están aquí ilegalmente hoy, que buscan estatus legal, tendrán una ruta y una ruta única: regresar a sus países y solicitar el reingreso como todo el mundo”, dijo Trump la semana pasada. “Nuestro mensaje al mundo será este. Usted no puede obtener un estatus legal o convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos sí entra ilegalmente en nuestro país”, dijo Trump.

El republicano también se ha comprometido a revocar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama, del DACA y DAPA, que por ahora están congeladas a causa de una demanda judicial de 26 estados de todo el país. La revocación también podría extenderse a los que están protegidos bajo el DACA del 2012.

Después que Christie habló en CBS, el Senador Jeff Flake, un republicano que representa al estado de Arizona, dudó de las declaraciones de Christie porque Trump ha dejado en claro que no va a cambiar su promesa de deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados.

“Es un giro de 360 grados”, dijo Flake, dando a entender que lo que dijo Christie es más de lo mismo. Flake se ha negado a respaldar Trump para presidente.

Christie dijo que la visita de Trump a México mostró que Peña Nieto está dispuesto a ser un aliado de Estados Unidos y discutir temas de interés para ambos países, incluyendo el muro fronterizo financiado por México.

“Donald Trump ha negociado algunos acuerdos extraordinarias”, dijo Christie. “Este será otro trato difícil que él negociará”.

¿Trump puede tener éxito?

Incluso Christie, quien compitió contra Trump por la nominación presidencial republicana, en un principio rechazó la propuesta del magnate.

“Mucha gente, incluso yo mismo, han perdido apostando en contra de Donald Trump”, dijo Christie. “Creo que él será un muy buen negociador para el pueblo estadounidense”.

Flake desestimó las negociaciones de un muro. “En sí misma, esa no es una política seria”, señaló.

En todo caso, siempre hay que tener en cuenta que en las campañas presidenciales los candidatos ofrecen el oro y el moro. Pero una vez electo —el caso más diciente es Obama— del dicho al hecho hay un largo trecho.

¿Cómo se podría pagar el muro?

Tras regresar de México y hablar en Phoenix, Arizona, sobre su plan de inmigración, Trump dijo sarcásticamente que el muro fronterizo, además de ser “impenetrable, alto, poderoso y bonito”, será pagado por los mexicanos aunque ellos “No lo saben todavía”.

¿México puede pagar realmente por el muro? Sí lo puede hacer y la fórmula no es ningún secreto de estado.

Desde hace tiempo ha circulado la idea de que el gobierno de Estados Unidos puede cobrar un impuesto sobre las remesas familiares que envían los mexicanos residentes en EE.UU. a su país de origen.

En el 2015 las remesas familiares que enviaron los mexicanos del exterior, sobre todo de Estados Unidos, sumaron un total de $24,770 millones, según el Banco de México. Y estas aumentan cada año, en el 2014 se registró $23,647 millones.

Sí se tiene en cuenta estas cifras, un porcentaje mínimo de impuesto a estas remesas sería más que suficiente para hipotecar la construcción de un muro “impenetrable, alto, poderoso y bonito”. El peligro es que la misma idea se extienda a los otros países con un alto flujo de inmigrantes y dependientes de las remesas familiares, como es el caso de El Salvador.