La incertidumbre y el desánimo se apoderan de los “Dreamers” en el 2017

Redacción LTH

Sin saber a ciencia cierta qué tanto de sus amenazas contra los inmigrantes indocumentados cumplirá Donald Trump, a partir del 20 de enero, los “Dreamers” viven en una incertidumbre que ha calado hondo en sus ánimos.

Hasta el 8 de noviembre, en un pequeño edificio ubicado en Manhattan se escuchaban las risas, sus voces agudas. El estruendo llegaba hasta el pie de las escaleras que colindan con la Quinta Avenida.

Antes de la elección las oficinas de la organización comunitaria Tepeyac, con sede en la Ciudad de Nueva York, contaba con la presencia de muchos jóvenes “soñadores” en el taller de preparación para asistir a la universidad era omnipresente. Desde el triunfo de Donald Trump el cambio ha sido dramático.

“Los dreamers ya no sueñan tanto”, dice Joel Magallanes, activista y director de la organización. “Ya no quieren venir. Están desesperanzados los jóvenes, me dicen que para qué si seguro tendrán que regresar a México”, explicó Magallanes al diario El Universal.

El día de la entrevista, faltaba poco para las 7:00 de la noche, y en la clase donde se reunían hasta 150 dreamers apenas habrá unos 20. Y en general, ahora asisten menos de 20% de los jóvenes que se capacitaban en los talleres de Tepeyac.

Prefieren irse a que los deporten

Magallanes explica que el fenómeno Trump ha sido devastador a tal punto que algunos ya se han regresado. Hasta la fecha, la organización Tepeyac ha documentado el regreso voluntario de 15 jóvenes a México.

“Me hablaron para despedirse, prefieren salir antes que los echen”, lamenta.

Ante esta situación, en las últimas semanas la organización se han concentrado en lanzar una recomendación urgente: “No se adelanten, no se vayan, la deportación no será inmediata”.

Además, los activistas se han enfocado en visitar las escuelas públicas para dar información a los padres, para que apoyen a sus hijos, se tranquilicen y superen el acoso de sus compañeros de clase.

“Me platicaba una niña que van con miedo [a la escuela] porque otros niños le dicen: ‘¿Y ustedes cuándo se van para su tierra?’, y así todos los días inventan cosas como ‘el día que empiece todo, cuando regreses a tu casa ya no van a estar tus papás’”, relató Magallanes a El Universal.

“Obviamente no me quiero ir”

A Elizabeth Lucero le llegó su DACA un 14 de febrero. El regalo perfecto, fue un día muy bonito dice. Lamentablemente este año debería tramitarlo su hermano de 15 años, pero después del triunfo de Trump no saben si podrá hacer el trámite. Ambos llegaron a Estados Unidos siendo niños, desde Puebla. Viven en un barrio cercano al Bronx, su madre trabaja limpiando departamentos y su padre es cocinero.

“Obviamente no me quiero ir, pero sé que si voy a México encontraré trabajo, quien me preocupa mucho es mi hermanito, habla poco español, no conoce México y mis padres, imagínate volver a empezar de cero”, lamenta.

“Tan pronto él tome el poder [Trump], no sabemos qué pueda pasar. Si lo llega a quitar [el programa DACA] le tomará un tiempo, confiamos en eso, no lo hará al otro día”, explica.