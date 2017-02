La policía colaboró con ICE en Nueva Jersey, inmigrante evitó ser arrestada porque sabía sus derechos

Redacción LTH

Aunque las autoridades de Elizabeth, Nueva Jersey, han expresado su intento de proteger a las familias inmigrantes contra las nueva políticas del gobierno de Donald Trump, esto no parece ser así en la realidad.

El pasado viernes 17 de febrero, oficiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas, con la asistencia de la policía de Elizabeth, intentaron arrestar a una mujer inmigrante que reside en la localidad, según denunció la organización Make the Road New Jersey.

La mujer que era el objetivo de los agentes de ICE y quien no fue identificada por razones de seguridad, estaba con sus hijos pequeños cuando intentaron arrestarla. Pero los agentes de inmigración no pudieron tomarla en custodia porque “la mujer conocía sus derechos”, dijo Sara Cullinane, director ejecutivo de Make the Road.

La inmigrante, quien es dueña de un negocio en Elizabeth, ha vivido en los Estados Unidos por más de una década.

Protesta frente a la alcaldía

A causa de que la policía local ayudó a los agentes de ICE, decenas de residentes y organizaciones locales, encabezados por Make the Road New Jersey, llevaron a cabo una manifestación el pasado lunes 20 de febrero, que comenzó en la Snyder Academy, en la Broad Street, y terminó frente a la alcaldía de Elizabeth.

El propósito del rally, según Make the Road, fue “denunciar las incursiones de ICE y pedir a la Ciudad de Elizabeth que promulgue una política escrita, indicando que el Departamento de Policía de Elizabeth y las agencias de la ciudad no facilitarán las incursiones de ICE o acciones coercitivas, y que no soliciten el estatus migratorio de quienes buscan servicios de la ciudad o que interactúan con agencias de la ciudad”.

Debido al feriado del “Día de los Presidentes”, el municipio estaba cerrado, por lo que los funcionarios de la ciudad no hicieron comentarios acerca de la marcha.

Temor en la comunidad

“La razón por la que estamos aquí es porque nos preocupamos por el futuro de nuestra ciudad, nuestras comunidades y nuestro estado. Hay personas que no pueden estar aquí hoy. Están en sus casas y temen, temen porque nuestra comunidad sigue mostrándoles que no somos solidarios con ellos. Cada día que no se aprueba una política para estar al lado de nuestro pueblo, estamos mostrando a nuestra gente que no estamos con ellos “, dijo Archange Antoine, de Faith in New Jersey.

En este contexto, Cullinane, quien es una abogada, dijo que este tipo de acciones plantea problemas constitucionales incluyendo posibles perfiles raciales y la falta de debido proceso.

Y agregó que las nuevas políticas del gobierno federal contra los inmigrantes desestima la “discrecionalidad” –o el poder que los agentes de ICE tenían para desestimar ciertos casos de deportación. Eso conlleva a que “amplias categorías de personas que no solían ser objeto de la deportación, ahora lo son”, dijo.

Otras manifestaciones

Un grupo de organizadores como Make the Road, American Friends Service Committee, Faith in New Jersey, New Jersey Alliance for Immigrant Justice, SEIU 32BJ, Wind of the Spirit y Working Families Alliance de New Jersey, están planeando un “Día de Acción”, a realizarse el jueves 23 de febrero.

El día señalado habrá una manifestación frente al Centro de Detención de Inmigrantes, ubicado en el 625 Evans Street, en Elizabeth, a las 11 de la mañana. Un segundo rally tendrá lugar en la oficina del congresista Leonard Lance, en el 425 North Avenue East, en Westfield, a la 1:30 de la tarde.