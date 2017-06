Los falsos pretextos de ICE para detener a indocumentados no criminales

En las redadas de la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sus agentes están usando las órdenes de arresto de sospechosos para poder detener a otros inmigrantes, en áreas donde ellos saben que viven y trabajan.

Por Jeffrey St. Clair / Counterpounch

El timbre sonó en una tarde triste a finales de febrero. En el porche, acurrucado contra la lluvia de Oregón, estaba mi amigo Javier (no es su verdadero nombre). “Ha ocurrido algo, Jeffrey, y tal vez puedas ayudar”, me dijo. “No sabemos qué hacer”.

Conozco a Javier desde hace cinco años. Él y su familia viven al otro lado del río en King City, donde él dirige un pequeño negocio de jardinería. Javier es de Oaxaca, México. Llegó a Oregón en 1992 como músico de gira, tocando los teclados y la guitarra en una banda de salsa. Ahora está casado y tiene dos hijos adolescentes, ambos nacidos en Oregón. Javier no es ciudadano estadounidense. Él no tiene una tarjeta de residencia.

La historia que cuenta Javier es desgarradora. Más temprano el mismo día, dos furgonetas que transportaban trabajadores migrantes con destino a los campos del Valle de Willamette, fueron detenidas por cuatro SUV negros, en las afueras de la pequeña ciudad de Woodburn. Oficiales de ICE, vestidos con uniformes tipo militar color negro, sacaron sus pistolas y ordenaron a todos los pasajeros a salir de las furgonetas. A los hombres y las mujeres se les ordenó que se tumbaran boca abajo en el suelo. Cada uno de ellos fue esposado y registrado.

La mitad fueron arrestados

Les quitaron sus billeteras y las examinaron. Uno a uno, se les dijo que se pusieran de pie. Entonces los agentes les tomaron fotografías con sus iPads. Se les preguntó sus nombres, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y si eran ciudadanos estadounidenses. A quienes dijeron que no se les pidió que mostraran sus tarjetas de residencia y/o permisos de trabajo.

Después de treinta minutos de interrogatorio, los agentes de ICE liberaron a aproximadamente la mitad de los trabajadores y les dijeron que podían irse. Sin embargo, once hombres fueron puestos bajo arresto, subidos a los SUVs de ICE y llevados a un centro de detención.

“Jeffrey, cuatro de estos hombres van a nuestra iglesia”, me dijo Javier, con su voz temblorosa. “Yo los conozco. Estos son buenos hombres. Ninguno de ellos ha tenido problemas con la justicia. Todos ellos tienen hijos y familia aquí, que dependen de ellos”.

Javier me dijo que la mayoría de los trabajadores habían emigrado a los Estados Unidos en los últimos años. No eran de México, sino de Guatemala y Honduras. “Las cosas están mal allí, muy mal”, dijo. “Estaban huyendo de la violencia que hacía imposible vivir allí”.

Trabajando por míseros salarios

Los inmigrantes detenidos trabajaban en los campos de flores, sembrando y cosechando tulipanes, narcisos, lirios y dalias, en las ricas tierras aluviales del Valle de Willamette, en Oregón. Arduos trabajos realizados en condiciones miserables, por míseros salarios y sin beneficios.

“Nadie sabe dónde están ni por qué fueron capturados. No son criminales. Son trabajadores. Las familias están asustadas. No sabemos qué hacer”, dijo Javier.

Yo tampoco sabía qué hacer. De hecho, me sentí tan indefenso en ese momento como Javier. Excepto que no estaba atrapado en su desgarradora situación kafkiana. Javier no podía indagar sobre el destino de sus amigos, sin ponerse en peligro él mismo ya su familia.

Le di a Javier los números de teléfono de dos abogados de Oregón que se especializan en casos de inmigración y le dije que llamara a Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, un grupo de derechos de los inmigrantes basado en Woodburn. Entonces llamé a ICE.

Buscaban a dos con antecedentes

La oficina de ICE en Portland confirmó que las detenciones tuvieron lugar en Woodburn, en la mañana de ese día. La agente con quien hablé describió la incursión como una “operación de aplicación selectiva”. Ella me dijo que los oficiales de ICE tenían órdenes de arresto contra dos hombres que habían sido detenidos previamente, según sus antecedentes.

Si sólo hubo dos órdenes, pregunté, ¿por qué fueron detenidas 11 personas? Ella se negó a responder a esa pregunta. Luego pregunté por la detención de los cuatro amigos de Javier, ninguno de los cuales tenía antecedentes penales. Ella dijo que la mayoría de los detenidos habían sido trasladados a una cárcel de detención de ICE en Tacoma, Washington, a casi 200 millas al norte de la I-5. El Centro de Detención del Noroeste es una prisión privada administrado por el Grupo GEO, antes conocido como Whackenhut, donde los reclusos han permanecido durante años sin audiencias y otros han sido tratados brutalmente por los guardias, en represalia por quejarse de las horribles condiciones en la instalación.

Los objetivos no fueron hallados

Más tarde me enteré de que la incursión del ICE no había arrestado a sus presuntos objetivos, dos mexicanos con condenas por tráfico de drogas. Sonia Sánchez, una abogada de los derechos de inmigración con la que hablé, dijo que muy posiblemente las órdenes de arresto fueron usadas como pretexto para detener a cualquier vehículo donde, supuestamente, viajaran trabajadores del campo de flores.

“No necesitan mayor excusa para detenerte o arrestarte”, dijo Sánchez. Más tarde surgió que sólo tres de los hombres detenidos en la incursión de Woodburn tenían antecedentes penales: uno había cometido una agresión doméstica, y los otros dos habían sido citados por conducir en estado de ebriedad.

A la tarde siguiente, rastree a los amigos de Javier al Centro de Detención del Noroeste y recibí los números de sus casos. Como Javier me había dicho, ninguno de los hombres tenía arrestos o condenas en sus antecedentes. A pesar de la repetida afirmación de Trump, de que las incursiones de ICE en todo el país sólo apuntan a los que tienen antecedentes criminales, 8 de los 11 hombres arrestados por ICE en Woodburn fueron detenidos por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. Ahora se enfrentan a la deportación a Guatemala y Honduras, dejando a sus familias en un limbo agonizante.

“¿Cómo pudo suceder esto, Jeffrey?”, me preguntó Javier. “¿Qué hicieron para merecer esto?”

Entonces no tuve respuesta. Todavía no lo tengo.

Texto original: http://www.counterpunch.org/2017/05/26/the-icemen-cometh/

Traducción: A. Mondragón