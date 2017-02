Los “perezosos y torpes” blancos deben ser “reemplazados” por inmigrantes

Zero Hedge / Redacción LTH

Bill Kristol, un analista político y fundador de la revista conservadora The Weekly Standard, sufrió un aparente lapsus de honestidad –como a veces le pasa a Trump– al hablar sobre los trabajadores blancos en un panel para el American Enterprise Institute.

Presumiblemente, Kristol estaba respondiendo a una pregunta acerca de las controversiales órdenes ejecutivas de Trump contra la inmigración, cuando dijo la sorprendente respuesta:

“Mire, para ser totalmente honesto, si las cosas están tan malas como dices acerca de la clase obrera blanca, ¿no quieres tener nuevos estadounidenses?”.

“Básicamente si usted está en una sociedad libre, una sociedad capitalista, después de dos, tres, cuatro generaciones de buenos trabajadores, todo el mundo se vuelve decadente, perezoso, mimado, lo que sea” –como la generación de los “snowflakes”.

“Entonces, afortunadamente, están las olas de gente que vienen de Italia, Irlanda, Rusia y ahora México, que realmente quieren trabajar duro y tener éxito, y quieren de verdad que sus hijos vivan vidas mejores que ellos, y no de los tipos que recortan cupones o esperan divertirse todo el tiempo, mientras tanto crecen como niños mimados y así sucesivamente. En ese sentido, no sé por qué este momento es tan diferente de principios del Siglo XX” dijo, en referencia a las olas de inmigrantes de aquellos tiempos que, en las décadas siguientes llegaron a conformar una de las clases medias más ricas en la historia de la humanidad.

El mito de los empleos robados

Kristol también desestimó el lugar común de que los inmigrantes están arruinando económicamente a los trabajadores blancos, por quitarles oportunidades de empleo.

“Tampoco veo cómo usted puede hablar de cómo la gran afluencia de inmigrantes en el sur de Arizona y Texas y el sur de California, en Carolina del Norte y en otros lugares, pueden arruinarle su vida”, dijo Kristol, hablando de los votantes en las áreas económicamente deprimidas de EE.UU.

Y agregó: “No quiero minimizar su ansiedad o su infelicidad… Pero creo que hay que verlo de otra manera, con honestidad… los inmigrantes tienen más de las antiguas virtudes de los estadounidenses del pasado”.

La inmigración un neto positivo

Y luego, en sus declaraciones, el experto conservador dijo que los datos demuestran que la inmigración es un neto positivo para la sociedad civil americana.

“Empíricamente, el caso de los fuertes niveles de inmigración es —si se puede seleccionar a la gente un poco mejor, enfocarse un poco menos sobre la familia y un poco más sobre la ética de trabajo, y de su búsqueda por el éxito— puedo hacer un caso bastante fuerte y honesto en favor de la inmigración”, dijo Kristol.

Fue grabado sin saberlo

Sin bien en el video (1) no se ve a quien y sobre que está respondiendo Kristol, él esperaba que lo que dijo no estuviera siendo grabado en vídeo.

“Espero que esta cosa no esté siendo grabada en video, ni mostrada en alguna parte”, dijo, señalando el “patético futuro” que él pudiera tener sí se hacía público sus declaraciones. Pero para su mala fortuna el vídeo fue colgado en YouTube.

No sabemos sí le caerá un aluvión de críticas de la clase obrera blanca y sus defensores, empezando por Trump, pero como dice un dicho: “Es mejor herir con la mentira, que matar con la verdad”.

(1) El vídeo donde puede verse las declaraciones de Bill Kristol es: https://www.youtube.com/watch?v=mWJSKhEwjy8