Los Rostros de la Deportación de Trump

Por Alexandr Mondragón

Aunque las autoridades del gobierno de Donald Trump, y el propio presidente, repiten una y otra vez que los inmigrantes que están siendo arrestados y deportados son “criminales” que representan un “un peligro para las comunidades”, hay muchos casos que no así. A continuación, algunas historias que reflejan el lado oscuro de las acciones del gobierno federal de EE.UU. contra los inmigrantes, legales e indocumentados.

Joel Guerrero

Joel Guerrero, de 37 años, es oriundo de la República Dominicana y tiene la “green card”. Él estuvo presentándose para un chequeo rutinario en la oficina de ICE en la Ciudad de Nueva York, cada seis meses durante los últimos siete años.

Pero cuando Guerrero entró el pasado mes de febrero con su esposa Jessica, quien está embarazada de seis meses, él fue detenido y arrestado. ¿La razón por la que ICE lo detuvo? Él no se presentó a una cita en la corte el 6 de enero del 2011 y tiene un cargo por posesión de marihuana de hace una década atrás. Guerrero dice que la acusación fue por tener una planta de marihuana cuando vivía en Carolina del Norte.

“¿Cómo pueden hacer esto y destrozar a una familia aparte?”, dijo la esposa. “El oficial literalmente me arrancó de los brazos de mi esposo, mientras él se despedía de mi”.

Juan Carlos Fomperosa García

El inmigrante mexicano Juan Carlos Fomperosa García, un trabajador de la construcción de 44 años de edad y quien vive en Arizona, entró para un chequeo de rutina en la oficina de ICE en Phoenix, el mes pasado.

En una conferencia de prensa realizada después de su arresto, una hija de Fomperosa García, con lágrimas explicó al diario Arizona Republic que su padre había ido a la oficina de la agencia, pensando que más tarde estaría devuelta a su casa para celebrar el cumpleaños de su hijo esa noche. Sin embargo, el padre soltero de tres hijos nunca salió del edificio ICE, que lo arrestó para iniciar su proceso de deportación.

José Escobar

“La llamada llegó alrededor de las 2:30 de la tarde, y José Escobar le preguntó a su esposa, Rose, si estaba sentada. “Estoy en El Salvador”, le dijo, de acuerdo a un reporte del Houston Chronicle. Rose estaba más que sorprendida.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos se había tomado bajo custodia a Escobar, un inmigrante indocumentado, luego de que él se presentara para uno de sus chequeos regulares anuales. Nunca vio a un juez y fue deportado sumariamente.

Escobar es padre de dos hijos estadounidenses y el marido de una ciudadana estadounidense naturalizada. Trabajaba de 7 a 7 de lunes a viernes, como supervisor en una empresa que repinta y repara unidades de apartamentos cuando los inquilinos se mudan. Él era el padre que llevaba a todos los niños del barrio a la escuela por la mañana.

Leonardo Valbuena

Agentes de inmigración en Cleveland detuvieron a Valbuena un lunes por la mañana a finales de enero pasado. Le dijeron que sería encarcelado y luego deportado —tal vez al día siguiente o la próxima semana. “Casi pierdo el equilibrio”, dijo él en su testimonio a través de un video. “Yo les dije: ‘Señor, tengo a mis hijos en la escuela. Mi hija. Mi hijo. Y mi esposa no maneja'”, dijo, de acuerdo a un reporte del Akron Beacon Journal.

Pese a sus súplicas, a Valbuena solo le concedieron volver con su familia para que empacara sus pocas pertenencias que pudiera y fuera embarcado en un vuelo de Delta Airlines, en Cleveland, de regreso a Colombia, su país natal.

Clarissa Arredondo

La familiar de un militar veterano de EE.UU., fue enviada de regreso a México el mes pasado, más de dos semanas después de que fuera detenida por agentes de inmigración fuera de su casa, el Día de San Valentín.

Ella es Clarissa Arredondo, de 43 años, una inmigrante indocumentada, al igual que su hija, Adriana Aparicio. El marido de Aparicio es un veterano de la Marina que trabaja como contratista en Afganistán. La pareja tiene dos hijas, de dos y tres años, y Arredondo ayudaba a cuidar de ellas. Aparicio, de 27 años, dijo que los funcionarios le dijeron a su familia que su madre era una prioridad en la ejecución de las deportaciones.

“Consideran a mi madre como un criminal por mentir en una documentación para obtener asistencia social”, dijo Aparicio al San Diego Union Tribune, agregando que las autoridades le dijeron que eso sucedió hace más de una década.

Román Zaragoza Sánchez

El padre de 5 hijos salió de su hogar en Sandy Oregon a las 6:50 de la mañana. Era el día de San Valentín. Se suponía que él tenía que ir a recoger a su hijo mayor después de la escuela, y Rosalina, su esposa, planeaba cocinar una comida especial para celebrar el Día de San Valentín.

Pero una hora después de ir al trabajo, Román llamó a Rosalina y le dijo que agentes de Inmigración y Aduanas lo habían detenido y arrestado a pocas cuadras de su casa, a pesar de que él no tenía antecedente criminales, según un reporte de OPB.org.

¿Por qué lo arrestaron? En 1994, cuando todavía no tenía familia, él y otros fueron detenidos a las afueras de Roseburg, Oregon, cerca de un campo de trabajo. Él fue puesto en libertad, pero debía comparecer ante un tribunal de inmigración y no lo hizo. Entonces un juez de inmigración resolvió una orden de deportación por ausencia.

ICE confirmó a OPB.org que Zaragoza Sánchez no tiene antecedentes penales y que fue detenido por ICE, sólo por su estatus migratorio y por una orden de deportación, de más de dos décadas atrás.