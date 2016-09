Madres centroamericanas “confían” en Dios para que Obama no las deporten

Redacción LTH

Después de conocer que un panel de tres jueces federales les negó sus peticiones de asilo, 22 madres inmigrantes reanudaron una huelga de hambre en el Centro de Detención Familiar de ICE en Berks, Pennsylvania, y dijeron “confiar en Dios” y la compasión del presidente Barack Obama para que no las deporten de Estados Unidos. Las mujeres están junto con sus niños de entre 2 y 12 años de edad.

Del grupo que está en huelga, 18 de ellas pidieron asilo en el 2015, después de ingresar ilegalmente por la frontera con México. En noviembre pasado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso un recurso de habeas corpus para detener sus expulsiones, alegando que las entrevistas realizadas por los agentes de inmigración fueron superficiales y por ello no se otorgaron las protecciones que reciben las personas a quienes se les acepta sus peticiones de asilo.

La semana pasada, la Corte Federal de Apelaciones del 3er Circuito negó los pedidos de protección. En el fallo, el panel de tres jueces anotó que los temores expresados por las mujeres, de que enfrentarían violencia en sus países de origen, “no eran creíbles”.

Apelarán el dictamen

Tras reunirse con sus abogados de la ACLU, las madres inmigrantes decidieron apelar el dictamen, en un intento por aplazar su inmediata deportación. Pero cuatro de las 22 huelguistas —que no forman parte de la demanda del 2015— temen ser deportadas en cualquier momento. Las otras 18 están protegidas temporalmente por la apelación.

“Las que somos parte del caso federal (demanda Castro vs Department of Homeland Security) no tenemos miedo a las deportaciones, porque el amparo que teníamos anteriormente sigue vigente durante nuestro proceso de apelación”, dijeron las madres de Berks.

Las madres en huelgan emigraron de El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de la violencia, según reclaman ellas y sus defensores.

En una carta, las madres piden “a este país” que les dé la oportunidad (…) de luchar por sus derechos hasta el final, “sin temor de que nos vayan a deportar a los países donde las vidas de nuestros hijos corren peligro”.

Solo agua en la huelga

Tras reanudar la huelga de hambre, las madres inmigrantes dijeron en una carta que “no vamos a recibir ningún alimento, pero sí nos mantendremos hidratadas para preservar suficiente energía y salud para seguir luchando por nuestra libertad, y velar por nuestros hijos”.

“Así mismo, queremos dejar claro que nuestros hijos no son parte de esta huelga”, subrayaron.

Y en la misma misiva dijeron que “seguimos confiando en Dios porque él tiene la última palabra en toda nuestra situación. Nuestra fe nos mantiene firmes en esta lucha incansable por nuestra libertad, y por dejar al descubierto todas las injusticias que en este lugar se están cometiendo”.

También hicieron un llamado a “congresistas, gobernadores, representantes legales, medios de comunicación, a la candidata presidencial Hillary Clinton e incluso al mismo Presidente Barack Obama y la Primera Dama Michelle Obama, quienes dicen tener compasión por quienes buscamos asilo y refugio, y a todas las personas que tienen el poder de ayudarnos: tomen acción inmediata para sacarnos de aquí y acabar con esta pesadilla”.

Continúa el éxodo desde el Triángulo del Norte

Como ya lo han mencionado algunos reportes y estudios, mientras las condiciones económicas y sociales no cambien en el “Triángulo del Norte”, el éxodo de los centroamericanos continuara indefinidamente.

A mediados de agosto la Patrulla Fronteriza dijo que el arresto de familias inmigrantes en la frontera sur había aumentado con respecto al mes anterior, al igual que el número de menores no acompañados.

Durante el mes de julio fueron detenidas 7,574 unidades familiares (menores acompañados por un adulto), un 14% más que los 6,627 detenidos en junio, según las autoridades. Mientras, el número de menores no acompañados arrestados en julio fue de 5,068, un 6% más que los registrados en junio cuando fueron detenidos 4,771.

La agencia federal detalló que en los 10 primeros meses del año fiscal 2016 iban 58,720 unidades familiares detenidas frente a las 29,406 del año pasado en el mismo período, lo que equivale a un 99% de aumento. En cuanto al total de niños o acompañados detenidos en los 10 primeros meses del año fiscal 2016, el reporte señala que la cifra alcanzó los 48,311, frente a los 30,847 del año fiscal 2015, un incremento del 56%. La mayoría de los detenidos proviene del Triángulo Norte.