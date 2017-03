Miles de salvadoreños en el limbo por recorte de asilos de Trump

By luis

En 2014, en un intento de reducir el flujo de menores no acompañados que viajaban solos en el peligroso trayecto de llegar hacia Estados Unidos como indocumentados, el gobierno de Obama estableció programas para un estatus de ingreso especial a los jóvenes centroamericanos cuyos padres, cualquiera de ellos, tuviera un estatus migratorio legal en el país –como es el caso de los que tiene un Estatus de Protección Temporal, o TPS–, y puedan solicitar un refugio para sus hijos que se quedaron en su país de origen.

Verónica, una niña de 9 años, y su hermana menor son dos de esas menores que han intentado ampararse en ese refugio legal, de acuerdo a un reporte del The New York Times (NYT). Ambas viven escondidas desde febrero del 2016, después de ser testigos oculares del asesinato de sus abuelos Ana Díaz y José Marroquín –los únicos dos trabajadores de salud en la comunidad de Joya de Cerén, afuera de la capital salvadoreña–, quienes fueron asesinados por las pandillas.

Poco después del homicidio de sus parientes, las niñas solicitaron junto con su padre el estatus de refugiados en Estados Unidos, una de las miles familias afectadas por la violencia en Centroamérica que ha buscado emigrar hacia ese país con un programa del gobierno de Obama.

Cupos están casi copados

Pero ahora que el presidente Donald Trump anunció una suspensión por cuatro meses de las solicitudes de asilo a Estados Unidos y redujo a la mitad el número de personas que podrán ser admitidas, de 110,000 a 50,000 para el año fiscal que empezó en octubre, el destino de Verónica, su hermana y su padre es incierto. No hay cabida para ellos.

La mayoría de las 50 mil cuotas para el año fiscal que finaliza en octubre del 2017, ya no están disponibles: más de 37,000 refugiados han sido admitidos desde octubre del 2016 y, a siete meses antes de que termine este año fiscal, solo hay un cupo para 12,700 personas disponibles, según el NYT.

Y el año pasado, las Naciones Unidas refirió hasta 100,000 solicitantes de asilo de todo el mundo para su reasentamiento en Estados Unidos. La nueva orden de Trump significa que todos ellos quedan en un limbo, a la espera de recibir uno de los pocos espacios todavía disponibles.

Incluso desde antes de que Trump anunciara la nueva política migratoria el lunes, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que los agentes no habían aceptado casos nuevos, solo revisado solicitudes anteriores. Eso implica que el programa ha estado congelado desde antes del anuncio del 6 de marzo.

Toda la familia en grave peligro

Reina, la tía de las niñas, dijo que ahora tiene más miedo que nunca debido a que se han llevado a cabo arrestos en el caso de los abuelos y que, en respuesta, han recibido más amenazas. “La semana pasada nos llamaron para decirnos que nos encontrarían sin importar bajo qué roca nos escondamos”, le dijo al NYT.

Incluso ella pidió un préstamo de 6,000 dólares para que un coyote se lleve a Dallas a su hijo de 15 años, quien también presenció el asesinato de sus abuelos.

De las siete personas que participaron en el asesinato, cuatro están en prisión en espera de un juicio. Y entre los acusados está Gustavo de Jesús Vázquez Nerio, conocido como el Tigre, un cabecilla de pandillas. Los pandilleros tienden a matar a las familias de posibles testigos, particularmente cuando un líder ha sido acusado en el caso.

“Si llegan a ser sentenciados, no les va a gustar que su líder haya sido condenado, entonces la familia es un blanco”, dijo Óscar Torres, un fiscal que dirige la división de homicidios en la zona donde fueron asesinados los abuelos de Verónica. “¿A dónde más puede ir esta gente? ¿Qué otro camino les queda?”.

En cada día de espera, cualquiera puede ser asesinado

Mientras los funcionarios estadounidenses debaten los peligros de admitir a presuntos posibles terroristas disfrazados de refugiados de oriente medio –el argumento de Trump–, han ignorado a las decenas de miles de centroamericanos que viven aterrorizados por las pandillas que se originaron en Estados Unidos.

Desde que comenzó el programa, 11,000 personas han presentado solicitudes y poco más de 2,400 han sido admitidas a Estados Unidos, según el Departamento de Estado de EE.UU. En el primer mes del gobierno de Trump fueron admitidas 316 personas, según datos oficiales.

No obstante, la respuesta es lenta. Hay pocas nuevas solicitudes debido a los difíciles requisitos de elegibilidad. El programa fue expandido en julio de 2016 para incluir a otros integrantes de una familia, no solo niños.

Pero siguen habiendo miles de adolescentes en El Salvador, Guatemala y Honduras que esperan huir porque diversas pandillas los han amenazado con reclutarlos, si son hombres, o violarlas, si son mujeres.

“Tengo un cliente que no ha salido de su casa desde julio”, le dijo al NYT Berta Guevara, abogada del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, que ayuda a los solicitantes de asilo.

“Un retraso de un mes para una persona que si es vista en un día cualquiera puede ser asesinada… pues cada día de espera es terrible”, añadió.