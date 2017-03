Padres indocumentados buscan pasaportes estadounidenses para sus hijos

By luis

Fuente: NJ Advanced Media

Aunque parezca irónico escribirlo, muchos inmigrantes indocumentados están buscando pasaportes estadounidenses. Pero no es que estén buscando documentos falsos o cosa parecida. Los pasaportes son para sus hijos nacidos en Estados Unidos.

La línea de espera para ser atendidos en la oficina del Secretario del Condado de Union, en Nueva Jersey, donde se tramitan el pedido de pasaportes, se extiende a veces a través de la puerta y por el pasillo.

Los padres esperan pacientemente, portando documentos de identificación y certificados de nacimiento con sellos de agua, mientras sus hijos se inquietan. Casi todos están allí para un propósito —conseguir un documento del gobierno que puede probar indiscutiblemente que sus hijos e hijas son estadounidenses.

Ellos están allí para obtener los pasaportes estadounidenses de sus hijos, en caso de emergencia si ellos, los padres, son detenidos y deportados de EE.UU.

En todo el estado de Nueva Jersey, cientos de padres inmigrantes indocumentados con hijos nacidos en Estados Unidos han estado solicitando pasaportes para probar que sus hijos tienen derecho a quedarse en este país, dicen los funcionarios.

Un incremento “abrumador”

La Secretaria del Condado de Union, Joanne Rajoppi, dijo a NJ Advanced Media que, desde enero pasado, las solicitudes de pasaportes que ha incrementado “abrumadoramente” de los padres que no son ciudadanos estadounidenses, en nombre de sus hijos que nacieron aquí.

“En enero del 2016, hice 782 pasaportes”, dijo. “En enero del 2017, hice 1, 646 —más del doble”.

Algunos ven el pasaporte como una prueba única.

“Si miras a un niño pequeño, ¿cómo probas que es el niño nombrado en un certificado de nacimiento? No hay foto ni huellas dactilares”, observó Joyce Phipps, abogada de inmigración de Bound Brook y directora de Casa de Esperanza, una organización sin fines de lucro Grupo que atiende a inmigrantes y refugiados. “Un pasaporte es una identificación positiva de que son ciudadanos estadounidenses”.

Una inundación de solicitudes

El jueves 2 de marzo por la mañana, un flujo constante de personas entraba en la oficina de la Secretaria en el primer piso del Palacio de Justicia del Condado de la Unión, en Elizabeth, la mayoría con los niños en sus cochecitos. Se entregaron crayones y libros para colorear con el fin de mantener a los niños entretenidos. Los trabajadores de la oficina de Rajoppi dijeron que procesaron 29 solicitudes de pasaportes desde las 7:30 a.m., hasta justo después del mediodía.

Una semana antes, procesaron 81 solicitudes de pasaporte y tuvieron que abrir las puertas para dejar espacio a todos los que esperaban en la fila.

“Fue una inundación”, dijo Rajoppi.

Entre los que esperaban el jueves por la mañana estaba una mujer indocumentada de El Salvador, de 23 años, que sólo se identificó por sus iniciales, W.G., por temor a ser blanco de Inmigración y Aduanas.

Decidida a dejar a su hijo

En una entrevista realizada en español, ella dijo que quería que su hijo consiguiera finalmente su pasaporte, antes de que él comenzara ir a la escuela, porque el documento serviría como prueba de que el chico debería poder permanecer en el país si los agentes de inmigración la detienen y la deportan.

“Mi país no está en condiciones de darle a mi hijo una buena educación”, dijo, agregando que su hijo se quedaría en los Estados Unidos si ella es deportada. “No voy a quitarle las oportunidades, prefiero que se quede aquí”, señaló.

Mientras su hijo de 3 años corría alrededor de la oficina tirando de los zapatos de otros niños, ella llenó su formulario de pasaporte estadounidense. Además, ya tiene un miembro de su familia que ha aceptado cuidar a su hijo si ella es deportada. “Si algo me sucede, no puedo hacer nada”, dijo. “No es fácil”.

Todo está pasando por Trump

Patricio, de 33 años, inmigrante indocumentado de Ecuador, quien también declinó dar sus apellidos, dijo que muchos de sus vecinos están tratando de ordenar los papeles de sus hijos por precaución, en caso de ser deportados.

“Estoy preocupado por todo lo que está sucediendo”, dijo. Tenemos toda una vida aquí. Él tiene dos muchachos, de 4 y 2 años de edad, que son ciudadanos de los Estados Unidos, quienes estaban bebiendo cajas de jugo y mascando dulces mientras esperaban.

Patricio, quien dijo que trabaja en construcción, dijo que muchas personas están tratando de ponerse al día con sus pasaportes, por si acaso. “De esa manera los niños pueden viajar si algo sucede —los padres no estarán aquí para hacer el papeleo.”

Otra visitante de la oficina que vino con su esposo y sus dos hijos, sólo tenía una palabra cuando le preguntaron por qué estaba obteniendo pasaportes para su niña y niño nacidos en Estados Unidos.

“Trump, es por lo que está pasando con Trump”, dijo, también en español. “Queremos que todo esté en orden”.

Incremento por renovaciones

A nivel nacional, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos dicen que las solicitudes de pasaportes han estado aumentando por varias razones además de la crisis de inmigración. Ellos atribuyen esos números a una ola de renovaciones de pasaportes emitidos hace una década, cuando el país ordenó su uso para viajar hacia y desde Canadá, México y el Caribe.

Millones de personas adquirieron pasaportes de 10 años y esos están ahora están a punto de expirar. El año pasado, el Departamento de Estado dijo que emitió 18.6 millones de pasaportes y tarjetas de pasaporte, y espera que se reciban 21.1 millones de solicitudes de pasaporte en el año fiscal 2017.

Preguntado acerca de los padres de inmigrantes que solicitan pasaportes en nombre de sus hijos, un funcionario dijo que el Departamento de Estado no rastrea las solicitudes de tal manera, pero “anima a todos los padres a documentar a sus hijos con un pasaporte justo después que nazcan y así establecer su ciudadanía e identidad”.

La gente está asustada

Rajoppi dijo que el salto en las renovaciones de pasaportes —que puede hacerse por correo— es sólo una pequeña parte de la imagen que está viendo.

“Hay un ciclo de 10 años y lo esperábamos este año, pero estos números no representan eso”, dijo. “Puedo ver quién está aquí, estas personas están asustadas, están confundidas, están tratando de proteger el estatus de sus hijos”.

Mientras que ella no hace preguntas más allá de demostrar quiénes son, ve los pasaportes de los padres.

Trabajadores en su oficina el pasado jueves vieron a padres con pasaportes de México, Guatemala, Perú, El Salvador y Honduras, todos solicitando los pasaportes de EE.UU. en nombre de sus hijos.

“Su miedo es palpable…”

La historia fue similar en el condado de Essex, donde el secretario del condado Christopher Durkin dijo que el número de solicitudes de pasaportes para los 16 años de edad y más jóvenes se dispararon en un 34 por ciento en los dos primeros meses de 2017, en comparación con el mismo período del año pasado.

“Al encontrarse con gente que viene a nuestra oficina buscando ayuda, su miedo es palpable, está en sus rostros, está en sus palabras”, declaró Durkin.

En el condado de Middlesex, funcionarios dijeron que el número total de solicitudes de pasaportes para enero y febrero de este año ascendió a 1,356, casi el doble de las 748 solicitudes procesadas por la oficina del secretario del condado durante el mismo período hace un año.

La oficina del secretario dijo que no podía comentar la razón del aumento de volumen.

El condado de Hudson también dijo que su número aumentó, con las solicitudes de menores aumentando en un 53 por ciento en los dos primeros meses del año, en comparación con el mismo período de tiempo en el 2016. “Muchas familias con niños”, señaló Janet Larwa, la Secretario del Condado de Hudson.

Pero ella dijo que su oficina no pregunta por qué están buscando pasaportes. “No estamos aquí para juzgarlos o para controlarlos”, dijo.

Pasaporte como un salvaguarda

Durkin ha notado que algunas personas están entrando a su oficina buscando cualquier documento del gobierno, ya sea que sea un pasaporte, licencia de matrimonio, o ser jurado como Notario Público.

“La sensación es que esto puede tener un efecto de salvaguarda”, sugirió.

Incluso los residentes legales aparentemente quieren la copia de seguridad adicional de documentación adicional.

Olmedes Ortiz, de 59 años, de Elizabeth, un ciudadano estadounidense que emigró de Colombia, ha vivido en Estados Unidos por 25 años. Si bien ya tiene un pasaporte, solicitó una tarjeta de pasaporte de tamaño billetera.

“Me da más seguridad”, explicó, y añadió que si inmigración lo detiene, puede mostrarles una identificación que demuestre que es ciudadano. Una licencia de conducir, dijo él, no nota su estado de inmigración.