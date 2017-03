ICM el motor cibernético para la deportación, creado por Obama, en manos de Trump

Spencer Woodman / The Intercept

La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) está desplegando un nuevo sistema de inteligencia llamado Gestionador de Casos de Investigación (ICM), creado por Palantir Technologies, que ayudará en los esfuerzos del Presidente Donald Trump para deportar a millones de inmigrantes de Estados Unidos.

En el 2014, ICE otorgó a Palantir, la firma de minería de datos de 20,000 millones de dólares fundada por el multimillonario asesor de Trump, Peter Thiel, un contrato de 41 millones de dólares para construir y mantener ICM, de acuerdo con los registros de financiación del gobierno. El sistema está programado para que alcance su “capacidad operativa final” en septiembre de este año. Los documentos identifican el ICM de Palantir como una “herramienta crítica” para ICE, lo que significa que la agencia no podrá funcionar adecuadamente sin este programa.

Los documentos de financiación de ICM, analizados por The Intercept, aclaran que el sistema está lejos de ser un administrador pasivo del flujo de casos de ICE. ICM permite a los agentes de ICE acceder a un vasto “ecosistema” de datos, para facilitar a los funcionarios de inmigración el descubrir a un indocumentado, así como para crear y administrar casos en contra ellos.

Un ecosistema de datos

El sistema provee a sus usuarios acceso a plataformas de inteligencia mantenidas por la Drug Enforcement Administration (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y una serie de otras entidades federales y privadas. Puede proporcionar a los agentes de ICE acceso a información sobre la escolaridad de un sujeto, sus relaciones familiares, la información sobre sus empleos, registros telefónicos, su historial de inmigración, su estatus en algún programa de intercambio estudiantil, las conexiones personales, los rasgos biométricos, los antecedentes penales y las direcciones de su casa y trabajo.

“Lo que tenemos aquí es una creciente red de bases de datos interconectadas que, juntas, obtienen cada vez más información”, dijo Jay Stanley, un experto en privacidad de la Unión Americana de Libertades Civiles. “Si la retórica del Presidente Trump sobre las deportaciones masivas va a convertirse en realidad, entonces vamos a ver estas herramientas en esa dirección, y estos documentos muestran que hay herramientas muy poderosas e intrusivas que pueden utilizarse para ese fin”, añade.

Programa de amplio acceso

Aunque ICM parece haber sido concebido originalmente para ser usado por la oficina del Homeland Security Investigations (HSI) de ICE, el sistema parece estar ampliamente disponible para los agentes dentro de ICE. Los oficiales de la Oficina del Cumplimiento de la Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE, la principal fuerza de deportación del gobierno de Estados Unidos, acceden al sistema para recopilar información para casos penales y civiles contra inmigrantes, según una divulgación de junio de 2016 por el Departamento de Seguridad Nacional, aunque ERO será usado por separado para administrar sus casos civiles.

“El personal de HSI y ERO utiliza la información en ICM para documentar e informar sus actividades de investigación criminal y para apoyar los procesamientos criminales que surgen de esas investigaciones”, según declara la presentación del DHS. “ERO también usa los datos de ICM para informar sobre sus casos civiles”.

La Oficina del Principal Consejero Jurídico de ICE también usa ICM para representar a la oficina en “procedimientos de exclusión, deportación y remoción”, entre otros asuntos, de acuerdo con la divulgación del DHS.

La divulgación del DHS indica que Homeland Security Investigations es el principal usuario de ICM. Aunque el HSI se encarga principalmente de investigar crímenes transfronterizos graves como el tráfico de drogas, también estuvo detrás de algunas de las más polémicas redadas de inmigración en lugares de trabajo durante el gobierno de Obama, que los defensores de los inmigrantes temen podría expandirse masivamente bajo el presidente Trump. HSI brindó apoyo a ERO durante la oleada de arrestos del mes pasado, y la semana pasada se informó que agentes de HSI encabezaron una controversial redada en varios restaurantes asiáticos en Mississippi, lo que llevó a la agencia a arrestar a más de 50 inmigrantes.

Mejorado y ampliado por Obama

Los documentos de la ICM ofrecen un recordatorio detallado las acciones de la era Obama para mejorar y ampliar las herramientas del gobierno federal para rastrear y deportar a los inmigrantes. Obama no sólo presidió un número sin precedentes de deportaciones; Su administración también supervisó la pronunciada expansión de los sistemas de inteligencia dirigidos a los inmigrantes del país. Ahora, el inmenso aparato de vigilancia de inmigrantes que Obama mejoró está en las manos de Donald Trump para ayudar a cumplir su promesa de deportar rápidamente a millones de inmigrantes.

Los documentos de la ICM también subrayan el prominente rol que Palantir probablemente jugará en ayudar a ICE en esta misión.

En particular, dos de los principales sistemas de inteligencia en los que ICM se basa también han sido construidos o apoyados por la empresa de Peter Thiel, de acuerdo con los documentos de financiación. Uno de ellos es el sistema FALCON de ICE, una base de datos y una plataforma analítica construida por Palantir, que los agentes de HSI pueden utilizar para rastrear a los inmigrantes y analizar datos sobre formas de actividad criminal transfronteriza.

Para el “control extremo”

Según los documentos, ICM también proporciona a sus usuarios acceso al “Marco Analítico para la Inteligencia” de los EE.UU., o AFI, de la US Customs and Border Protection, un vasto pero poco comprendido sistema de datos en la que Palantir desempeñó un papel de apoyo en gran medida secreto. Algunos defensores de la privacidad creen que AFI podría ser utilizado para alimentar el “control extremo” de Trump sobre aquellos que buscan entrar en el país.

“Cuando Trump utiliza el término ‘investigación extrema’, AFI es el sistema de caja negra de algoritmos de perfiles que está hablando”, me dijo Edward Hasbrouck del Proyecto de Identidad, una iniciativa de libertades civiles. “Esto es lo que significa la investigación extrema”.

Rastreando a estudiantes

ICM también proporciona a sus usuarios acceso a un sistema interno llamado SEVIS (Sistema de Información para Visitantes de Estudiantes e Intercambios), el cual “incluye datos biográficos y de estado migratorio relacionados con individuos que son admitidos temporalmente en los Estados Unidos como estudiantes o visitantes de intercambio”, según el DHS. Los agentes que utilizan ICM también pueden consultar ACRIMe, una extensa base de datos operada por ERO, que compila datos sobre inmigrantes en los Estados Unidos. Además, los documentos de financiamiento indican que ICM proporciona a los agentes —a través de AFI— el acceso a los datos recopilados bajo el controvertido Sistema de Registro de Entrada y Salida de Seguridad Nacional, o NSEERS, el ya desaparecido sistema de la era Bush que requiere a los inmigrantes de dos docenas de países, predominantemente musulmanes, y de Corea del Norte a registrarse con el gobierno federal.

Un documento de financiación afirma que ICM proporciona a los agentes la capacidad de buscar información simultáneamente sobre una determinada persona, en una amplia gama de bases de datos del gobierno, permitiendo, por ejemplo, una búsqueda de direcciones para consultar “varios documentos en todo el sistema, tales como los registros de la persona, datos financieros (interfaz), datos de cruce de la CBP (interfaz) y otros tipos de registro de sujetos a HSI y el CBP. El usuario será capaz de realizar una búsqueda consolidada de direcciones para ser constatada con todas las direcciones, independientemente del tipo de registro”.

También contra los ciudadanos

A pesar de que la aplicación del ICE se concentra principalmente en los inmigrantes, los documentos de financiación de la ICM ponen de manifiesto que la herramienta de inteligencia también puede estar dirigida a los ciudadanos estadounidenses. “La ciudadanía puede ser establecer de una variedad de formas, incluyendo un sistema de verificaciones biográfico y biométrico”, dice un documento. “Los ciudadanos de EE.UU. aún son sujetos de un persecución ​​penalmente y, por lo tanto, son parte de ICM”.

El alcance del uso de ICM parece haberse expandido durante el desarrollo del sistema. Los cientos de páginas de documentos de financiamiento, a partir de 2014, no hacen mención alguna de la Oficina de Aplicación y Remoción (ERO) de ICE. Por el contrario, los registros del 2014 indican que ICM fue lanzado como una iniciativa de HSI y destinado a ser usado por agentes del HSI. Sin embargo, para junio del año pasado, esto parece haber cambiado: La reciente revelación de privacidad del DHS indica repetidamente que ERO usa ICM para respaldar aspectos de su misión.

Este no es el único caso en el que no ha quedado claro qué tipo de límites tiene ICE, en el tipo de misiones para las que se pueden utilizar sus sistemas de inteligencia.

Un portavoz de Palantir se negó a dar comentarios para esta historia. ICE no respondió a una lista de preguntas, incluyendo si el sistema avanzado de inteligencia y analítica de FALCON-ICE para Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations) también está a disposición de los agentes de ERO.

En febrero, acerca de una petición de la Ley de Libertad de Información solicitando normas internas o restricciones sobre el uso de FALCON, ICE respondió que no existían tales documentos, aunque la respuesta de ICE también indicó que la agencia pudo haber realizado una búsqueda incompleta de los registros. Los registros de financiación del 2014 indican que el uso de ICM por parte de ERO —que proporciona a sus usuarios acceso a FALCON de Palantir— también podría otorgar a la fuerza de deportación acceso a FALCON.

No regidos por normas legales

El intercambio de datos entre las agencias federales, a menudo, no se rige por normas legales concretas, según Anil Kalhan, profesor de la Facultad de Derecho Thomas R. Kline de la Universidad Drexel.

“La legislación después del 11 de septiembre autorizó y alentó el intercambio de información dentro del poder ejecutivo”, dijo Kalhan a The Intercept en diciembre. “Hay una autorización general, y el alcance, los límites y las limitaciones de esa autorización no han sido realmente explicados”.

Los documentos de ICM parecen contener información sobre FALCON que no está disponible públicamente. Un documento de financiamiento indica que FALCON —y por lo tanto ICM— puede vincularse a una controvertida base de datos de aplicación de la ley llamada Black Asphalt, la cual es mantenida por una firma privada llamada Desert Snow y proporciona información para ayudar a la policía a involucrarse en la confiscación de bienes civiles y criminales. Iowa y Kansas han prohibido el uso de Black Asphalt por las agencias policiales y judiciales debido a las preocupaciones de que “podría no ser una herramienta legal de aplicación de la ley”, según el Washington Post. Los documentos de financiación también indican que FALCON incluye el acceso a los servicios prestados por Cellebrite, una empresa israelí especializada en un software utilizado para hackear teléfonos móviles.

Con su despliegue completo, justo a tiempo para la transición de Trump, ICM parece estar bien posicionada para responder a un nuevo conjunto de demandas impuestas a ICE, por un presidente elegido por las promesas de deportar masivamente a los inmigrantes. La agencia estipuló que Palantir debe construir una herramienta que pueda manejar “no menos de 10,000 usuarios que accedan al sistema al mismo tiempo”, para buscar decenas de millones de registros.

Un ejemplo de rastreo

El 8 de mayo del 2014, en una reunión con representantes de empresas que competían por ganar el contrato de ICM, ICE realizó una presentación de diapositivas para mostrar cómo los muchos usuarios de ICM podrían utilizar el sistema. Las diapositivas presentan un hipotético escenario en el que un agente de ICE utiliza ICM para interrogar a un sospechoso en la frontera y luego para rastrear el caso del sospechoso a través de procedimientos judiciales.

La primera diapositiva habla de un hombre llamado Jim Doe que intentó entrar al país en auto, pero fue detenido por el CBP en la frontera y se descubrió que llevaba contrabando. Por lo tanto, CBP llama a un investigador de ICE HSI, quien inmediatamente abre ICM y consulta sus datos. Esto produce registros sobre el vehículo de Doe, tratos comerciales, arrestos previos y registros que detallan sus cruces anteriores de la frontera.

Armado con esta información de inteligencia, el agente de HSI interroga a Doe y se entera de que había traído el contrabando a través de la frontera a instancias de un hombre que Doe conoce sólo con el apodo de “Calibre”, de quien también se tiene información detallada y detectable en ICM, que es capaz de revelar su verdadero nombre, Calvin Clark, haciendo conexiones basadas en un tatuaje de Clark que está incluido en los datos del sistema.

Una vez que el agente de ICE ha completado su investigación respaldada por ICM, entonces usa ICM para crear un expediente del caso. Un gráfico posterior muestra la aparente etapa final de los servicios de ICM representado en el gráfico de una persona que se aferra a las barras de la prisión con un subtítulo que dice: “La justicia está servida”.

Pero la siguiente diapositiva señala que una convicción no es, de hecho, el paso final en el ciclo de vida de inteligencia de ICM.

“Incluso una vez que el caso está cerrado”, dice el documento del registro ICM, “está disponible para que otros agentes lo descubran y vinculen a futuras investigaciones, continuando el ciclo de investigación”.

Traducción: A. Mondragón